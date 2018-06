TEST DE CULTURĂ GENERALĂ: Maradona din Carpaţi

1. Pe ce stadion a avut loc meciul de retragere din echipa naţională a lui Gheorghe Hagi?

a. „Lia Manoliu“ din Bucureşti.

b. „Ion Oblemenco“ din Craiova.

c. „Dan Păltinişanu“ din Timişoara.



2. Ce a descoperit omul de ştiinţă G.E. Palade?

a. Penicilina.

b. Miofibrilele.

c. Ribozomii.



3. Ce arbore are cea mai mare frunză?

a. Palmierul rafie.

b. Arborele de cacao.

c. Arborele de cauciuc.



4. Unde s-a născut Ştefan cel Mare?

a. Baia.

b. Borzeşti.

c. Suceava.



5. Care este cea mai mică ţară din lume?

a. San Marino.

b. Vatican.

c. Luxemburg.



6. În ce an a debutat actriţa Jane Fonda?

a. 1985.

b. 1960.

c. 1962.



7. Care este componentul principal al nisipului?

a. Apa.

b. Piatra.

c. Cuarţul.



8. Câte goluri a marcat Gheorghe Hagi pentru echipa naţională?

a. 35 de goluri.

b. 45 de goluri.

c. 55 de goluri.



9. Care dintre următoarele este cel mai vechi braţ al Dunării?

a. Sulina.

b. Chilia.

c. Sfântul Gheorghe.



10. În ce ţară se găseşte oraşul Medina?

a. Arabia Saudită.

b. Iran.

c. Siria.



11. Cum se numeşte anomalia în care toate organele unui om sunt aşezate invers?

a. „Situs inversus“.

b. „Situs transversitus“.

c. „Situs heterotaxicus“.

12. Care a fost primul model de marcă Dacia fabricat la uzina din Mioveni?

a. D1300 R12.

b. D1100 R8.

c. D1307 R14.



13. Când a avut loc prima Expoziţie Universală?

a. 1848.

b. 1856.

c. 1872.



14. Câte opere a creat Richard Wagner?

a. 55.

b. 11.

c. 19.



15. Cine este autorul volumului de nuvele „Cel mai lung amurg“?

a. Theodor Constantin.

b. William Faulkner.

c. Ioan Slavici.



16. Cine i-a învins pe mauri în bătăliile de la Tours şi Poitiers?

a. Pepin cel Tânăr.

b. Abd al-Rahman ibn Abdallah.

c. Carol Martel.



17. Câte selecţii în echipa naţională a avut Gheorghe Hagi?

a. 105 selecţii.

b. 115 selecţii.

c. 125 de selecţii.



18. Cum se numesc locuinţele eschimoşilor?

a. Banglu.

b. Iglu.

c. Lacustre.



19. Ce tragedie a lui Sofocle a fost transpusă într-o operă de George Enescu?

a. „Antigona“.

b. „Filoctet“.

c. „Oedip rege“.



20. La ce mare este port oraşul rus Arhanghelesk?

a. Marea Azov.

b. Marea Baltică.

c. Marea Albă.



21. Unde a murit în exil florentinul Dante Alighieri?

a. Milano.

b. Bologna.

c. Ravenna.



22. Ce general american care a condus armata nordului în războiul de secesiune a devenit ulterior preşedinte al SUA?

a. Ulysses Grant.

b. George Armstrong Custer.

c. Robert Edward Lee.



23. Din ce ordin de insecte fac parte cărăbuşii?

a. Dermaptera.

b. Coleoptere.

c. Megaloptera.



24. Cum îl cheamă pe conchistadorul care a cucerit imperiul Aztec?

a. Gonzalo Pizarro.

b. Hernán Cortes.

c. Juan Pizarro.



25. Ce filozof medieval a fost castrat de unchiul iubitei sale?

a. Avicenna.

b. Pierre Abélard.

c. Roger Bacon.



26. Pe ce continent trăiesc pigmeii?

a. America de Sud.

b. Australia.

c. Africa



27. Câte picioare are un animal biped?

a. Două.

b. Patru.

c. Opt.



Răspunsurile corecte

1. a. „Lia Manoliu“ din Bucureşti.

2. c .Ribozomii.

3. a. Palmierul rafie.

4. b. Borzeşti.

5. b. Vatican.

6. b. 1960.

7. c. Cuarţul.

8. a. 35 de goluri.

9. c. Sfântul Gheorghe.

10. a. Arabia Saudită.

11. a. „Situs inversus“.

12. b. D1100 R8.

13. b. 1856.

14. 11.

15. a. Theodor Constantin.

16. c. Carol Martel.

17. c. 125 de selecţii.

18. b. Iglu.

19. c. Oedip rege.

20. c. Marea Albă.

21. c. Ravenna.

22. a. Ulysses Grant.

23. b. Coleoptere.

24. b. Hernán Cortes.

25. b. Pierre Abélard.

26. a. America de Sud.

27. a. Două.