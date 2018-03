Volumul „Lungul drum al nopţii către zi“, despre memoriile lui Dinu Ghika va fi lansat joi la Jockey Club

Cum aţi descoperit în acest volum că funcţiona maşinăria comunistă de zdrobit vieţi şi suflete?

Am trăit personal o parte a efectelor funcţionării acestei maşinării. De la ambianţa oribilă care ne-a fost creată în casă prin obligarea noastră la a convieţui alături de un miliţian şi familia lui, impuşi drept colocatari, până la interdicţia de a mă duce la un concurs sportiv care avea loc „în străinătate”, în Cehia. Deşi eram adolescent, am resimţit brutal nedreptatea. Când am citit aceste memorii, am regăsit inechităţile societăţii în care mă născusem, teroarea, jaful, interdicţiile de tot felul, o întreagă gamă de rele tratamente care ni se aplicau, nu numai nouă şi familiilor noastre, dar unei pături destul de însemnate a societăţii, compusă din straturi sociale diverse, de la ţărani la intelectuali, reprezentanţi ai clasei de mijloc, elite.