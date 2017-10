Scriitorul american George Saunders a câştigat premiul Man Booker pe 2017

George Saunders a câştigat Man Booker 2017 pentru primul său roman, „Lincoln in the Bardo“ FOTO Getty Images

Acţiunea romanului are loc într-un cimitir, pe parcursul unei singure nopţi, în 1862, când Abraham Lincoln, care deplânge moartea fiului său cel mic, vizitează mormântul lui, potrivit BBC.







Trofeul a fost prezentat, marţi seară, de Ducesa de Cornwall la Guildhall din Londra.





Saunders, în vârstă de 58 de ani, s-a aflat pe lista scurtă a prestigiosului premiu alături de britanicii Ali Smith şi Fiona Mozley, americanii Paul Auster şi Emily Fridlund şi de scriitorul britanic de origine pakistaneză Mohsin Hamid.





George Saunders, născut în Texas şi stabilit la New York, a mai câştigat Folio Prize şi Story Prize pentru colecţia de povestiri „Tenth of December”.





„Lincoln in the Bardo” este cea de nouă carte care a apărut sub semnătura lui.





Romanul, după cum a afirmat preşedinta juriului de anul acesta, baronesa Lola Young, este „pe de-a-ntregul original” şi „dezvăluie o naraţiune inteligentă şi emoţionantă”.





Juriul, din care au mai făcut parte criticul literar Lila Azam Zanganeh, scriitorii Sarah Hall şi Colin Thubron şi artistul Tom Phillips, a deliberat timp de cinci ore.





Anul trecut, americanul Paul Beatty a câştigat Man Booker Prize pentru romanul „The Sellout”.