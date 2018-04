Premiul Nobel pentru Literatură ar putea fi suspendat în 2018. Un alt membru al Academiei Suedeze a demisionat

"Academia Suedeză informează că Sara Stridsberg a anunţat pe 27 aprilie că doreşte să îşi părăsească misiunea ca membru", se arată într-un comunicat al instituţiei. Zece membrii sunt acum activi din cei 18 câţi avea Academia.

Anul trecut, în noiembrie, ziarul suedez Dagens Nyheter a publicat mărturiile a 18 femei care au declarat că au fost hărţuite sexual de Jean-Claude Arnault, o personalitate influentă a culturii şi soţul Katarinei Frostenson, scriitoare şi membră a Academiei.

La începutul lunii, secretarul permanent al Academiei, Sara Danius, s-a retras. La fel, alţi patru membrii.

Instituţia s-a adresat biroului de avocatură Hammarskiöld & Co pentru a investiga învinuirile de hărţuire sexuală, potrivit unui comunicat transmis la începutul acestei săptămâni.

"Investigaţia a dezvăluit comportament inacceptabil într-o formă nedorită intim care a avut loc într-adevăr, însă vestea nu a fost transmisă în Academie. Academia nu a ştiut nimic în legătură cu ceea ce ar putea fi descris ca abuz sexual".

"Reputaţia Premiului Nobel pentru Literatură a avut mult de suferit în urma scandalului din jurul Academiei", informează comunicatul, în contextul în care au fost făcute speculaţii că premiul nu s-ar mai acorda anul acesta.

Regulamentul forului prevede ca cei 18 membrii ai Academiei să fie înlocuiţi doar după moartea lor, însă regele Carl Gustaf a anunţat săptămâna trecută că ar putea schimba regulile pentru a permite acceptarea de noi membri.

The institution’s regulations stipulate that the 18-members of the century-old academy can only be replaced after their death, but Swedish King Carl XVI Gustaf announced last week he would change the rules to allow it to bring in new members.

Nu este prima dată când instituţia se confruntă cu un val de demisii.

Trei membri au decis în 1989 să nu mai ocupe scaunele în faţa refuzului instituţiei de a condamna fatwa emisă împotriva scriitorului Salman Rushie după apariţia "Versetelor satanice" (Ayatollahul Ruhollah Khomeini a emis o fatwa prin care cerea tuturor bunilor musulmani să-l ucidă sau să ajute la uciderea lui Rushdie şi a editorilor săi, n.r). Academia a denunţat fatwa după 27 de ani.

Parchetul din Stockholm a anunţat la mijlocul lunii martie că o parte din ancheta deschisă împotriva bărbatului aflat în centrul scandalului a fost clasată din cauză că unele fapte au fost prescrise. Este vorba de violuri şi agresiuni presupus comise între 2013 şi 2015. Faptele care nu au fost deocamdată clasate nu au fost făcute publice