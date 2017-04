Marinela Ardelean revine cu o nouă „Carte a vinurilor româneşti“ la Adevărul LIVE, de la ora 14.00

Marinela V. Ardelean este specialist în branding şi business development în industria enogastronomică, degustător profesionist în concursuri internaționale de vinuri şi profesor la Italian Chef Academy (Roma, IT).

Cu expertiză în internaţionalizare şi pasionată de inovaţia în comunicare, Marinela este autoarea celui mai premiat volum bilingv la nivel internaţional despre vinurile româneşti, "50 de vinuri românești întâlnesc 50 de preparate culinare italiene", şi iniţiatoarea proiectului "The Wine Book of Romania", primul ghid care cuprinde descrierea şi clasificarea celor mai bune vinuri din România şi Republica Moldova.

RO-Wine - The Wine Festival of Romania, festivalul care reuneşte vinurile de top româneşti, cunoscute în întreaga lume, cu sortimente internaţionale de prestigiu, va avea loc pe 20 şi 21 mai 2017. În 2017, ediţia a doua a festivalului va aduce spre degustare peste 350 de vinuri atent selecţionate, aparţinând producătorilor autohtoni şi internaţionali, pentru a oferi consumatorilor o paletă largă de gusturi şi arome.

Volumul 2 al "The Wine Book of Romania" va fi lansat înainte de RO-Wine şi va fi disponibil pentru achiziţie în cadrul festivalului. În plus, în premieră, jurizarea pentru volumul al treilea va avea loc în cadrul festivalului, experţii din întreaga lume membrii ai juriului fiind invitaţi.

Marinela Ardelean este invitată la Adevărul LIVE, de la ora 14.00, pentru a vorbi despre volumul al doilea al cărţii sale, despre vinul românesc, despre soarta lui în lume, dar şi despre felul în care trebuie să învăţăm să căutăm un vin bun sau să ştim să îl "asortăm" cu o mâncare deosebită.