A murit Tom Wolfe, scriitor american şi reprezentant al „noului jurnalism”

Una dintre mărcile scriiturii lui Wolfe era aceea că se plasa ca personaj în textele sale nonficţionale, ajungând astfel să fie unul dintre pionierii „Noului Jurnalism”. Texte precum colecţia de eseuri din 1965, ”The Kandy-Kolored Tangerine-Flake Streamline Baby”, sau ”The Electric Kool-Aid Acid Test”din 1968, respectiv ”The Right Stuff- an account of the pilots who would become America’s first astronauts” din 1979, l-au plasat pe Wolfe ca figură centrală a noului stil de reportaj care putea fi citit din plăcere, scrie The Guardian.

Wolfe însuşi a contribuit la definirea termenului de „noul jurnalism”, într-o colecţie de eseuri cu acelaşi nume, din 1973, în care îşi plasa opera alături de cea a unor scriitori precum Truman Capote, Joan Didion sau Hunter S. Thompson.

„Era un scriitor incredibil. Şi nu puteai să-l imiţi. Când oamenii încercau, ieşea un dezastru. Ar fi trebui să se angajeze la o măcelărie”, a spus scriitorul Gay Talese, citat de Associated Press

Născut la Richmond, Tom Wolfe şi-a desfăşurat activitatea de jurnalist şi eseist la New York. În anii 60, a devenit, alături de Norman Mailer, Truman Capote, J. Didion, Hunter S. Thompson, unul dintre creatorii a ceea ce se este cunoscut sub numele de Noul Jurnalism în Statele Unite ale Americii.



Wolfe a debutat în jurnalism la ”Springfield Union”(Massachusetts) în 1956. În 1958, se alătura publicaţiei Washington Post, în calitate de corespondent la Havana, apoi în capitala americană. Înainte de a demisiona în 1962 şi de a se muta la New York, se dedică marilor reportaje care îi vor aduce notorietatea.

Reportajele şi articolele sale prezintă o critică implicită a diferitelor aspecte ale societăţii americane. Şi-a început cariera prin scrieri ce se află la graniţa dintre jurnalism şi literatură, care l-au consacrat publicului în anii 1970.