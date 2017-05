Violonista Mihaela Martin si dirijorul Christian Badea, pe scena Ateneului Român

Compozitorul Antonin Dvorák l-a avut ca sfătuitor în timpul procesului de elaborare a Concertului pentru vioară şi orchestră, în la minor, op. 53 pe marele violonist Joseph Joachim, căruia îi este dedicat acest opus. Început, deci, în 1879, concertul suferă modificări în 1880 şi 1882, pentru ca, în sfârşit, în 1883 să fie realizată forma sa definitivă, a cărei primă audiţie are loc la Teatrul Naţional din Praga, la 14 octombrie, în interpretarea lui Frantisek Ondricek, violonist ceh de renume.

Simfonia nr. 5, în do minor, op. 67, una dintre cele mai cunoscute simfonii ale lui Ludwig van Beethoven, a fost supranumită în trecut şi „Simfonia destinului“. Premiera simfoniei a avut loc pe 22 decembrie 1808, când a fost cântată împreună cu Simfonia nr. 6 (aşa-numita Pastorală), cu Concertul nr. 4 pentru pian precum şi cu părţi din Misa în Do major.

În anii ’70, într-o Românie sub comunism, violonista Mihaela Martin se număra printre câştigătorii a două dintre cele mai mari concursuri internaţionale. La 19 ani obţine Premiul II la Concursul Ceaikovski de la Moscova apoi, la prima ediţie a Concursului Internaţional de vioară de la Indianapolis, este distinsă cu Premiul I. După prima ei aparitie la Carnegie Hall, cotidianul New York Times scria că a fost „unul dintre cele mai captivante concerte de debut ale anului“. În prezent, Mihaela Martin locuieşte în Germania şi continuă să fie una dintre cele mai aclamate violoniste românce în plan internaţional. A colaborat cu mari muzicieni ca Charles Dutoit, Kurt Masur, Martha Argerich, Yuri Bashmet, Elisabeth Leonskaja. „În România, am trăit, am crescut şi am mers la şcoală. Deci, tot ceea ce creează baza personalităţii mele muzicale consider că este din România“, declară Mihaela Martin.

Christian Badea, dirijor principal la Filarmonica “George Enescu” din Bucureşti, aclamat în cele mai prestigioase săli de concert şi în celebre teatre lirice din Europa, America de Nord şi Asia, a studiat vioara la Conservatorul de muzică din Bucureşti şi dirijat de orchestră la Bruxelles si Salzburg, aici sub îndrumarea maestrului Herbert von Karajan. S-a perfecţionat la Juilliard School din New York, unde principalul său mentor a fost Leonard Bernstein.

Cu o carieră impresionantă, dirijorul Christian Badea a condus 167 de reprezentaţii la Metropolitan Opera House din New York, 32 la Royal Opera House Covent Garden din Londra, 19 la Wiener Staatsoper şi sute de spectacole lirice si concerte simfonice la München, Hamburg, Copenhaga, Amsterdam, Stockholm, Lyon, Torino, Bologna, Budapesta, Montreal, Houston, Sydney. Nu de mult, la Bucureşti, muzicianul a pus în scenă în spaţiul Ateneului Român, două spectacole-eveniment cu opera în concert „Parsifal” de Richard Wagner: în mai 2015, a prezentat actul III-lea, după care, în deschiderea stagiunii 2016-2017 a Filarmonicii „George Enescu”, a condus actul I, concert-spectacol care s-a impus ca cel mai important eveniment cultural-muzical al anului 2016.



Concert simfonic



Joi, 4 mai, şi Vineri, 5 mai, 2017, 19:00 - 21:00

Sala mare a Ateneului Român

Orchestra simfonică a Filarmonicii „George Enescu“

Dirijor

Christian Badea

Solistă

Mihaela Martin

Program

Antonin Dvorak

Concertul în la minor pentru vioară şi orchestră, op. 53

Ludwig van Beethoven

Simfonia nr. 5, în do minor, op. 67