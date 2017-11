VIDEO Festivalul Internaţional de Film pentru publicul tânăr KINOdiseea a ajuns la ediţia a 9-a

Anul acesta vor avea loc două competiţii de lungmetraje – KINOdiseea Junior aduce pe marele ecrane de la Cinema Muzeul Ţăranului, Cinema Eforie, Cinema Pro şi în cortul KINOdiseea din Piaţa Universităţii, 11 filme dedicate copiilor între 3 şi 14 ani, părinţilor şi profesorilor. În selecţia oficială a competiţiei KINOdiseea Youth sunt incluse şase titluri pentru tinerii de peste 15 ani şi cinefili, care vor fi proiectate la Cinema Eforie între 10 şi 12 noiembrie.

Festivalul include şi cinci competiţii de scurtmetraje, pentru diferite grupe de vârstă, care vor putea fi urmărite pe 11 şi 12 noiembrie la Muzeul Grigore Antipa – Sala Multimedia.

Gala de deschidere va avea loc la Cinema Muzeul Ţăranului, pe 9 noiembrie, ora 19:00, cu unul dintre cele mai premiate filme ale anului, în festivalurile de film dedicate publicului tânăr – Inima în Braille/ Heartstrings, în regia lui Michel Boujenah.

Printre cele 11 filme selectate în competiţia KINOdiseea Junior se numără Vara lui 1993/ Summer 1993, în regia Carlei Simon, câştigător al Marelui Premiu al Juriului Internaţional la categoria Generation Kplus – Berlinale 2017, marea descoperire din Berlinala anului 2017. Comoara autobiografică a Carlei Simón este una din cele mai evocative şi emoţionale reprezentări ale copilăriei din ultimii ani şi marchează apariţia unei noi mari voci în lumea cinematografiei.

Îmblânzitorul de reni/ Cloudboy, în regia lui Meikeminne Clinckspoor, a avut premiera la Toronto IFF şi este unul dintre filmele care îi fac pe cei mici să descopere pe marele ecran incredibila natură a Laponiei.

Fata din Loch Anzi/ The girl down Loch Anzi este un documentar regizat de Alice Schmid, care a avut premiera mondială în competiţia Best International Documentary – Hot Docs Canadian International Documentary Festival. Un tablou despre maturizare pe de altă parte, “The Girl Down Loch Änzi” este o imagine frumoasă despre poveştile pe care ni le spunem singuri ca să ne găsim locul în lume şi conexiunile pe care le căutăm cu oamenii şi misterele din jurul nostru.

Filmul mexican Cuernavaca, în regia lui Alejandro Andrade Pease, va fi proiectat la KINOdiseea imediat după premiera mondială de la Festivalul de film de la Roma, care are loc săptămâna aceasta.

În competiţia KINOdiseea Youth (+15) pot fi urmărite şase producţii noi extraordinare, printre care filmul Când ai 17 ani/ Being 17, regia Andre Techine, cu premiera în competiţia de la Berlinale 2016, nominalizat la categoria Cel mai promiţător actor la César Awards şi Lumières Awards. “Din punct de vedere artistic, este cel mai puternic film a lui Techine din ultimii ani.”, a scris Variety.

Cel mai nou film al lui Fatih Akin, Rămas bun, Berlin/ Goodbye Berlin, câştigător al Premiului pentru Publicul Tânăr la European Film Awards, poate fi şi el urmărit în competiţia KINOdiseea Youth. “Filmul regizorului german Fatih Akin, Goodbye Berlin sau Tschick (titlu original) este un film ‘badass’ despre maturizare care ne face să ne întrebăm dacă chiar ne-am distrat când eram tineri“ (farnazfever.com).

Filmul Sânge de lapon/ Sami Blood continuă seria filmelor scandinave de la cea de-a IX-a ediţie KINOdiseea. În regia Amandei Kernell, acest film puternic şi sensibil a avut premiera la Veneţia şi a fost laureat al premiilor Label Europa Cinemas şi Cel mai bun regizor debutant (Veneţia), Cel mai bun Film Nordic şi Cea mai bună imagine la Göteborg Film Festival.

Mai multe detalii despre filmele din competiţie şi programul festivalului, pe site-ul kinodiseea.ro . La proiecţiile de la 10:00 şi 12:00, de luni până vineri de la Cinema Eforie, Cinema Muzeul Ţăranului şi Cinema Pro, intrarea este liberă. La toate proiecţiile din cortul KINOdiseea şi Sala Multimedia a Muzeului Grigore Antipa, intrarea este de asemenea liberă. Rezervările se pot face pe kinodiseea.ro.

Pentru celelalte proiecţii de seară şi din weekend, biletele sunt puse în vânzare online , la preţul de 5 lei pentru copii şi 10 lei pentru adulţi. Toate grupurile şcolare (mai mult de 5 persoane) se bucură de intrare liberă, în urma unor rezervări prealabile pe site-ul festivalului sau la adresa rezervari@kinodiseea.ro.

KINOdiseea este organizat de Asociaţia Culturală Metropolis.

KINOdiseea este cel mai mare festival de film pentru copii din Europa Centrală şi Sud-Est. Festivalul este membru al ECFA - European Children's Film Association. În cele 8 ediţii precedente, festivalul a avut peste 90.000 de participanţi.