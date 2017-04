Vanessa Redgrave debutează ca regizor la Cannes, cu un film documentar despre criza refugiaţilor

Imaginea copilului sirian fără viaţă spălat de ape pe plaja turcească a fost printre ororile care au făcut-o pe Vanessa Redgrave să debuteze regizoral cu acest documentar despre criza refugiaţilor, a spus ea.

Câştigătoare a unui Oscar şi activistă, actriţa în vârstă de 80 de ani a iniţiat o campanie pentru refugiaţi, şi imaginile şocante ale lui Alan Kundi, trei ani, au făcut-o să realizeze că trebuie să facă mai mult. Legat de activitatea actriţei ca activistă, în august 2016, ea a adresat o scrisoare prim-ministrului Marii Britanii prin care îi cerea să aducă în ţară copiii neînsoţiţi care locuiesc în tabăra de refugiaţi din Calais, dacă aceştia au familii în Regatul Unit.

În ”Sea Sorrow” sunt reamintite poveştile tragice ale oamenilor persecutaţi, săraci, condiţiile în care au trăit. "Am simţit că trebuie să-l fac. Cine altcineva ar fi putut să regizeze ce am văzut eu?", a spus Redgrave pentru The Guardian.

Săptămâna trecută, filmul a fost selectat pentru o "proiecţie specială" la Festivalul de la Cannes.

Expunerea internaţională pe ecranul festivalului de pe Riviera franceză este crucială în condiţiile în care criza refugiaţilor se intensifică, crede regizoarea. Ea speră ca aceste poveşti să ne facă "să le urăm bun venit refugiaţilor", avertizând că altfel ne pierdem umanitatea.

"Sea Sorrow" se axează pe oameni obişnuiţi precum o afgană care a condus o şcoală privată şi pe care Redgrave a cunoscut-o în Grecia. "A trebuit să fugă... Agonia era să ştie acest fapt, şi chiar mai mult, că va fi trimisă înapoi în Afganistan. Asta se întâmplă cu refugiaţii", a afirmat actriţa.

Actorul Ralph Fiennes, câştigător al unui Oscar, apare în documentar rostind cuvintele lui Prospero, care "sunt un ecou perfect al tragediei refugiaţilor înecaţi", a explicat Redgrave. "Shakespeare ne-a dat titlul. Our sea sorrow, aşa cum spune Prospero".

Fiul Vanessei Redgrave, Carlo Nero, producătorul documentarului, a spus: "În Furtuna, sunt nobili bogaţi şi acum sunt refugiaţi naufragiaţi pe o insulă. Shakespeare îţi arată că există calamităţi care se pot întâmpla oricui".

În film, Redgrave îşi aminteşte şi de rolul pe care l-au avut părinţii săi - actorii Sir Michael Redgrave şi Rachel Kempson - în a face rost de vize pentru evreii care fugeau de nazişti: "Erau printre artiştii care, ca de obicei, făceau tot ce puteau pentru a ajuta".

Actriţia britanică de film şi teatru, Vanessa Redgrave, s-a născut pe 30 ianuarie 1937, în Londra. În anul 1978, a câştigat un premiu Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol secundar, în filmul ”Julia”.

Actriţa a mai primit numeroase premii, între care se numără două Globuri de Aur şi un premiu BAFTA.

Vanessa Redgrave a jucat în filme precum ”As You Like It” (1963), ”Morgan: A Suitable Case for Treatment” (1966), ”Isadora” (1968), ”Agatha” (1979), ”Tinereţea Ecaterinei/ Young Catherine” (1991), ”Misiune: Imposibilă/ Mission: Impossible” (1996), ”Tinereţe furată/ Girl, Interrupted”(1999), ”Crimă şi pedeapsă/ Crime and Punishment” (2002),”Contesa de gheaţă/ The White Countess” (2005), ”Scrisori către Julieta/ Letters to Juliet” (2010) şi Black Box (2014).