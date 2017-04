Uma Thurman va prezida juriul secţiunii Un Certain Regard de la Cannes 2017

Într-o carieră de peste 20 de ani, actriţa americană Uma Thurman şi-a demonstrat îndrăzneala şi pasiunea pentru riscurile artistice. Remarcată la vârsta de 17 ani în filmul ”Legături periculoase/ Dangerous Liaisons”, de Stephen Frears, şi ”Aventurile Baronului Munchausen/ The Adventures of Baron Munchausen”, de Terry Gilliam, Uma Thurman a devenit ”muza” regizorului Quentin Tarantino, care a distribuit-o în filme de referinţă, precum ”Pulp Fiction” - recompensat cu trofeul Palme d’or 1994 - şi ambele pelicule din seria ”Kill Bill”, ce au fost prezentate la Festivalul de la Cannes.

De atunci, Uma Thurman şi-a construit o carieră solidă, colaborând cu regizori preminenţi, precum Andrew Niccol (”Gattaca”), Woody Allen (”Acorduri şi dezacorduri/ Sweet and Lowdown”), Roland Joffé (”Vatel”), Ethan Hawke (”Muză pentru artişti/ Chelsea Walls”).

Recent, s-a alăturat distribuţiei celui mai recent proiect al regizorului danez Lars von Trier, ”The House That Jack Built”, în care va juca alături de Matt Dillon şi Bruno Ganz.

Alcătuită din filme de acţiune sau de anticipaţie, drame intime sau comedii lejere, filmografia ei se încadrează într-un registru larg, mărturie a unui spirit libeer şi independent, dezvoltat încă din copilăria petrecută într-o familie de hipioţi.

Tulburătoare, senzuală sau autoritară, Uma Thurman are un prenume care este identic cu cel al zeiţei hinduse a frumuseţii şi luminii.

Uma Thurman a făcut parte din juriul prezidat de Robert De Niro la Festivalul de Film de la Cannes în 2011.

A doua competiţie ca importanţă din selecţia oficială de la Cannes, secţiunea Un Certain Regard îşi va anunţa câştigătorii pe 27 mai.

A 70-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes se va desfăşura în perioada 17 - 28 mai. Juriul competiţiei oficiale de pe Croazetă va fi prezidat în acest an de regizorul spaniol Pedro Almodovar.

Uma Thurman, născută pe 29 aprilie 1970, este o actriţă americană care şi-a început cariera lucrând ca model profesionist. A jucat roluri principale în filme aparţinând unor genuri diferite, precum comedii romantice, drame, SF-uri şi pelicule de acţiune. După rolul din ”Legături periculoase” (1988), a devenit cunoscută pe plan internaţional în 1994 cu rolul din filmul ”Pulp Fiction”, regizat de Quentin Tarantino, pentru care a fost nominalizată la Oscar, BAFTA şi Globul de Aur.

Pe parcursul anilor 1990 a jucat în alte câteva filme de succes, precum ”Cine pe cine iubeşte/ The Truth About Cats and Dogs”, ”Gattaca”, ”Batman şi Robin” şi ”Mizerabilii/ Les Miserables”.

A câştigat un Glob de Aur pentru rolul interpretat în lungmetrajul TV ”Tensiune orbitoare/ Hysterical Blindness” (2002). Cariera ei a fost revitalizată atunci când a reluat colaborarea cu regizorul Quentin Tarantino şi a interpretat rolul principal în cele două filme din seria ”Kill Bill”, care i-au adus alte două nominalizări la Globul de Aur şi o nominalizare la BAFTA.