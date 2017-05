The Deep Sound of Maramureş: Arhitectură acustică la Club Control din Bucureşti

Bătăi de demult, misterioase, purtând prin timp mesajele lor pline de forţă, alunecă în reprize de trance progresiv sau psy, pentru a se pierde într-un ambiental cu secvenţe de pian acustic sau în zone electro-dance experimental. Două concepte de cercetare, traduse într-un limbaj estetic contemporan, doi cercetători care explorează noi limbaje de expresie într-un performance care va fi prezentat în premieră la Bucureşti miercuri, 10 mai, începând de la ora 21.00, în Club Control.

Evenimentul este organizat de AsCult - Asociaţia pentru Cultură şi Civilizatie din Baia Mare, în colaborare cu Asociaţia Vasile Tomoiagă, Helios, Institutul Cultural Român şi Universitatea de Ştiinţe Agronomice din Bucureşti.

Proiectul artistic, concert şi instalaţie vizuală, va fi prezentat o zi mai târziu, pe 10 mai, în CLUB CONTROL.

CLUB CONTROL

Sunet prelucrat şi lumină, arhitectură acustică inspirată de bio-arhitectură, tradiţii străvechi şi tehnologii de ultimă generaţie, într-un performance artistic care va fi găzduit, în premieră la Bucureşti, de Club Control. The Deep Sound of Maramureş, un proiect care integrează, în structuri artistice contemporane, cercetări antropologice din aria acustică tradiţională, întâlneşte viziunea estetică a lui Jia-Rey (Gary) Chang, doctor în arhitectură interactivă, pasionat de estetici transdisciplinare, de design sau codificare creativă şi tocmai de aceea colaborator al artiştilor internaţionali, muzicieni, artişti plastici sau creatori de modă. Pentru a doua oară în România, Jia-Rey (Gary) Chang a venit special pentru a experimenta acest nou concept de performance transdisciplinar alături de antropologul Peter Gate, compozitor şi muzician experimentalist, autor al unui proiect muzical unic, care şi-a asumat misiunea de a promova conceptul de cultură experimentală. Li se adaugă Ştefan Andreica, instrumentist născut în Vişeu, un virtuoz al muzicii tradiţionale curate, specialist în câteva instrumentele de suflat, de la taragot şi fluier, până la flaut sau saxofon. Faimos pentru valoarea autentică a muzicii sale, Ştefan Andreica este, totodată, un artist cu o uriaşă deschidere către muzică contemporană, adaugând un viguros filon etno celor mai sofisticate acorduri de jazz european sau experimentând cu succes cele mai pure secveţe ale muzicii de avangardă.

“Această colaborare mă fascinează în primul rând pentru că reprezintă o extraordinară punte între tradiţie şi inovaţie. Sunetele, pornite de la instrumentele tradiţionale, sunt prelucrate şi transformate, conduse către corespondenţii lor contemporani, creaţi cu ajutorul celor mai noi tehnologii, toate acestea într-un performance avangardist, inovator şi interactiv. Chimia care se crează între toate aceste componente este hipnotizantă. Iar Peter Gate are o abordare artistică insolită şi creativă, care m-a inspirat pentru propriile mele construcţii vizuale. Sperăm că publicul să le aprecieze pe amândouă: sunet şi vizual ” – Jia-Rey Chang.

THE DEEP SOUND OF MARAMURES

The Deep Sound of Maramures, proiect prezentat în premieră la Haga, apreciat la Paris sau în transmisii duplex către universităţi din Londra şi New York, propune o abordare hibridă interdisciplinară, fiind un mod insolit de prezentare a unor studii academice: selectate dintr-o infinită plajă a posibilelor zgomote naturale, sunetele capătă înţelesuri noi, găsindu-şi un loc inedit în cea mai accesibilă zonă a ariei acustice, muzica. Proiect de promovare regională prin cultură, The Deep Sound of Maramures propune un concept nou, interdisciplinar, care combină multiple elemente, de la spectacolul audiovizual, la secvenţe de film documentar, muzică electro experimentală şi o cercetare etno-antropologică despre cultura veche maramureşeană, include intervenţii ale unor iluştri artişti etnologi, printre care ilustrul instrumentist Ştefan Andreica, din Vişeul de sus, şi dansatorii “Ansamblul Maramureşului”, condus de doctor Anuţa Pop.

Jia-Rey (Gary) Chang. Născut în Taiwan, a studiat designul urban la UCLA, îndrumat de faimosul architect american Neil Denari, înainte de a-şi urma fascinaţia pentru arhitectură interactivă şi parametrică sau pentru cercetările privind aşa numita "HyperCell" - o componentă arhitecturală de inspiraţie biologică. A cercetat capacităţile de auto-asamblare şi auto-adaptare bazate pe dezvoltarea biologică evolutivă sau principiile comportamentale ale roiului, mediile interactive în relaţie cu mişcările corpului sau diverse tipuri de programare digital de inspiraţie biologică. Extrem de interesat de teme transdisciplinare dezvoltate în colaborare cu comunităţile artistice, în special cu zona de design sau modă, Jia-Rey Chang a dezvoltat în Europa proiecte privind codificarea creativă, vizualizare 2D sau 3D, design interactiv, realitate virtuală sau augumentată şi a pus la punct diverse tehnologii de urmărire a mişcării.

The Deep Sound of Maramures – curs universitar la New York. Antropologia sunetului, un proiect amplu de cercetare condus de Petru Pap, a fost lansat în urmă cu cinci ani şi, între timp, a atras atenţia lumii academice, atât celei româneşti, cât şi celei internaţionale. Cercetarea a pornit de la studiul sunetului în general, în forma cea mai evoluată a plajei auditive, o bătaie într-un lemn, o crenguţă care se rupe şi alte structuri acustice considerate identitare, în măsura în care devin mentale dacă o comunitate este expusă la ele într-un interval considerabil de timp. Acest proiect de cercetare academică are nevoie şi de un vehicul de popularizare, o zonă care să se numească muzică şi să fie accesibil unui public larg, spune Petru Pap, prin urmare conferinţele care prezintă partea academică a proiectului sunt urmate de concerte. Ideea a fost suficient de apreciată încât să atragă atenţia comunităţii ştiinţifice internaţionale. Printre cei care s-au implicat în cercetările lui Petru Pap se numără profesorul Lee Blackstone, de la catedra de antropologie a Sociology State University din New York, care a inclus aceste cercetări în propriul studiu tematic şi, totodată, a lansat un curs cu acest nume, The Deep Sound of Maramures, la Universitatea din New York.

“Scriu despre munca lui Petru Pap, care este în egală măsură antropolog şi muzician experimentalist. L-am contactat pentru proiectul meu academic, intitulat “Viitorul trecutului este azi: O examinare sociologică a muzicii şi a identităţii româneşti”, iar Petru mi-a oferit o perspectivă unică asupra muzicii contemporane româneşti. Proiectul The Deep Sound of Maramures mi-a atras atenţia iniţial prin prezentările video disponibile online, care combină o estetică actuală, plină de geometrii neobişnuite generate pe calculator, cu secvenţe ale ruralului maramureşean. Misterul acestora a fost accentuat de muzică: atmosfera audio creată de Petru este însufleţită în ritmuri pulsante şi calme în acelaşi timp, elementele electronice se avântă în spaţiu şi în afara lui. Pianul acustic şi vocile din mediul rural maramureşean înnobilează o muzică menită să evoce un spirit particular: acela al legendarei regiuni a Maramureşului.