Reconstituirea călătoriei unui artist vizual în Etiopia, la Galeria Întâlnirilor

Artistul Aurel Tar a reconstituit Etiopia prin lentila aparatului de fotografiat şi a picturii: peste 2.000 de km parcurşi. Addis Abeba, canioane nesfârşite, Rift Valley, savana africană din vecinătatea lacului Turkana şi bisericile săpate în stâncă de la Lalibela. Însă cea mai de preţ bogăţie pe care o poţi descoperi în măruntaiele Etiopiei este diversitatea etnică, ”naţiunile etiopiene”.



Republica Federală Democratică a Etiopiei este un stat fără ieşire la mare situat în Cornul Africii şi se învecinează cu Eritreea, Sudanul de Sud, Sudan, Somalia şi Djibouti. Este una dintre cele mai interesante destinaţii creştine, pe care însă foarte puţini credincioşi o vizitează. Capitala ţării, Addis Abeba este a treia capitală din lume ca altitudine, 2.408 metri.

Multă lume crede că pe teritoriul acestei ţări s-a născut omenirea. În secolul al IV-lea a luat naştere Biserica Ortodoxă Etiopiană, iar astăzi 37 milioane din populaţie Etiopiei (51 % din totalul populaţiei) se declară ortodocşi, transformând această ţară în a doua ţară ortodoxă din lume după Rusia.

Născut în 1973 la Sebeş, judeţul Alba, Aurel Tar a studiat artele vizuale la Universitatea de Arte şi Design din Cluj (promoţia 1997). Începând cu anul 2000 este artist vizual activ în Bucureşti unde a participat la expoziţii personale şi proiecte de grup, amintim câteva: ”Europe in Art”/ HVB Group, MNAC Bucharest, RO (2005); ”Est/Vest 20 - Exit and Transfer Information”, Atelier 030202, Bucureşti, RO (2009); ”Platforma 11”, workshop art, Leipzig, DE; (2011); ”Colouring the Grey”, Năsui Gallery, Special Projects section , 4th Biennale of Contemporary Art, Artplay Design Centre, Moscova, RU (2011); ”Colouring the Grey- State of Mind”, Năsui Gallery, Artists House, Tel Aviv, IL (2011); ”Colouring the Grey- State of body”- Năsui Gallery, Biennial Independents, Liverpool, UK (2012); 25 Document, Atelier 030202, Bucureşti, RO (2012); ”Măiastra - The Untold Story of the Romanian Blouse, Galateca Gallery & Romanian Cultural Institute, Deniz Muzesi, Istanbul, TR (2016).



De remarcat ar fi şi călătoriile lui de documentare europene, dar şi destinaţiile din afara Europei. Pot fi amintite Kenya, Coreea de Sud, Japonia, Uzbekistan şi cea mai recentă, Etiopia cu Addis Abeba, Lalibela, Marele Rift African şi spectaculoasa regiune tribală Omo Valley. Aceste destinaţii documentare au fost sursă de inspiraţie pentru Aurel Tar.