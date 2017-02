Prima Gală Stradivarius, susţinută de Orchestra Simfonică Bucureşti la Teatrul Naţional Bucureşti

Alături de dirijorul George Tudorache, Orchestra Simfonică Bucureşti va avea în program lucrări de W.A. Mozart. Soliştii invitaţi vor interpreta pe viori Stradivarius şi sunt doi dintre cei mai apreciaţi interpreţi ai scenelor muzicale internaţionale: Genevieve Laurenceau - vioara Stradivarius 1682 şi Svetlin Roussev - vioara Stradivarius 1710 Camposelice. Programul mai cuprinde Divertismentul nr. 1, KV136 şi Divertismentul nr. 3, KV 138.

Fondată în anul 2007, Orchestra Simfonică Bucureşti este un ansamblu muzical românesc de prim rang. A fost înfiinţată de trei tineri muzicieni ambitioşi şi reuneşte în componenţa sa cei mai valorosi artisti instrumentişti din România. Din dorinţa de a oferi iubitorilor de muzică posibilitatea de a intra în contact cu muzica de calitate, Orchestra Simfonica Bucureşti a dezvoltat concepte muzicale originale si novatoare, transpuse pe scena stagiunii anuale Salut CULTURA!.

Misiunea Orchestrei Simfonice Bucuresti este promovarea excelenţei în muzică şi atragerea tinerilor către sălile de concert.

Biletele pot fi achizitionate la casieria Teatrului National Bucuresti I.L. Caragiale, online pe mystage.ro, eventim.ro şi în reteaua magazielor partenere Eventim.

GENEVIÈVE LAURENCEAU, solist - vioară

Considerată ca unul din cei mai valoroşi reprezentanţi ai scolii de vioară franceze, Geneviève Laurenceau îşi desfăşoară o activitate bogată în calitate de solistă, concertmaestră, directoare de festival şi profesoară.

Geneviève Laurenceau a început studiul viorii la vârsta de 3 ani în oraşul său natal, Strasbourg şi a beneficiat de îndrumarea maeştrilor Wolfgang Marschner, Zakhar Bron şi Jean Jacques Kantorow.

Geneviève deţine premiul 1 şi este laureata concursului international din Novossibirsk şi al concursului ADAMI în Franţa, prilej cu care înregistrează primul său disc, în compania pianistului Jean Frederic Neuburger.

Geneviève a concertat în calitate de solistă alături de orchestre internaţionale sub bagheta unor dirijori de renume precum: Michel Plasson, Walter Weller, Tugan Sokhiev, Thomas Sondergard, AntonyHermus sau Christian Arming, în săli la fel de prestigioase precum: Theatre du Chatelet, Salle Gaveau, La Halle aux Grains de Touluse, L’Arsenal de Metz, L’Opera Theatre d’Avignon, Le Metropole de Laussane, Le Palais de Beaux-Arts de Bruxelles, La Tapiola Helsinki, La Palacio de la Opera a la Corogne, Auditorium Manuel de Falla Granada.

In 2011 Genevieève este aleasă “artista anului “ de către revista muzicală franceză, ResMusica.

Din septembrie 2007 este concertmaestru principal al Orchestrei Nationale Capitol de Toulouse.

Geneviève Laurenceau are privilegiul de a cânta pe o vioară Stradivarius din anul 1682.

SVETLIN ROUSSEV, solist - vioară

Svetlin Roussev şi-a început educaţia muzicală în oraşul natal din Bulgaria. Şi-a încheiat studiile cu premiul I summa cum laude - vioară la Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse din Paris. A câştigat premii numeroase la competiţii internaţionale de prestigiu, precum: Indianapolis, Melbourne, Long-Thibaud, inclusiv premiul I şi două premii speciale la prima ediţie a Sendai International Music Competition (Japonia). Svetlin Roussev a performat ca solist în cele mai importante săli de concert din Europa şi Asia, precum: Théâtre du Champs-Elysées şi Salle Pleyel (Franţa), Palais des Beaux-Arts (Brussels), Seoul Arts Center, Suntory Hall (Tokyo), Bolshoi Theatre şi Tchaikovsky Concert Hall (Moscow), Konzerthaus (Berlin), Luxembourg Philharmonie sub bagheta unor dirijori celebri, precum Leon Fleisher, Yehudi Menuhin, Myung-Whun Chung, Emmanuel Krivine. Svetlin Roussev este profesor de vioară la CNSMD de Paris, concertmaestru al Orchestre Philharmonique de Radio France şi membru fondator al Roussev-Salque-Rozanova Piano Trio. Este director artistic al Sofia Philharmonic Orchestra.

Svetlin Roussev interpretează pe o vioară Stradivarius 1710 Camposelice, obţinută prin amabilitatea Nippon Music Foundation.

GEORGE TUDORACHE, dirijor

Absolvent al Conservatorului National Superior din Paris (2011), George Tudorache isi desfasoara activitatea de violonist si dirijor in Belgia si Londra, ca prim concertmaestru al Filarmonicii Regale din Liège şi al prestigioasei Orchestre Simfonice din Londra. Din 2015 îşi extinde activitatea profesională în domeniul dirijatului prin înfiinţarea Cameratei Namur, o orchestră de tineri muzicieni cu perspective artistice deosebite. Parcursul său artistic punctează printre altele apariţii solistice alături de "London Symphony Orchestra" sub bagheta celebrului Sir John Eliot Gardiner. George Tudorache este invitat în calitate de prim concertmaestru la orchestre internaţionale de prestigiu (WDR Sinfonie Orchester Köln, Deutches Sinfoniker Orchester Berlin, London Philharmonic, Orchestre National de Lyon, Capitol de Toulouse, Royal Opera Bruxelles, sub bagheta dirijorilor de renume mondial, precum Valery Gergiev, Zubin Mehta, Vladimir Jurowski, Kiril Petrenko, Gianandrea Noseda, Antonio Papanno, David Afkham. În 2014 iniţiază "Eliade Piano Trio" alături de pianista Claudia Bara şi violoncelistul Johann Bohorquez, ansamblu cameral ce se bucură de critici deosebite în urma turneelor de concerte internaţionale. George Tudorache este laureat al multor competiţii internaţionale de vioară precum Rodolfo Lipizer (Italia), Flamme (Paris, Franta) sau Regina Elisabeta (Bruxelles, Belgia).