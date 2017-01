Ion Besoiu a murit, la 85 de ani. Lumea culturală, îndoliată de decesul actorului

Actorul Ion Besoiu, cunoscut pentru roluri din filme ca ”Toate pânzele sus” şi ”Bucureşti Non Stop”, a murit miercuri, la Bucureşti, la vârsta de 85 de ani.

Dan Chişu: Mi-a spus: când o să mor, să nu începeţi cu poveşti, cu cât de bun eram

Regizorul Dan Chişu a povestit pentru News.ro că l-a cunoscut pe Ion Besoiu cu ocazia filmului ”Bucureşti Non Stop”. ”Era destul de tonic. Mi-a spus: când o să mor, să nu începeţi cu poveşti, cu cât de bun eram…”, a spus regizorul.

El a menţionat că actorul avea o capacitate ”extraordinară” de a trece de la o stare la alta.

”Ştia că vine şi îmi tot spunea că e o chestiune de timp. Trebuie înfruntat cu bucurie, nu cu lacrimi - asta spunea. Poate pe mulţi o să surprindă ce o să publicăm pe site-ul filmului, însă asta a fost dorinţa lui”,

a adăugat Dan Chişu.

Alexandru Darie: A fost un om de suflet pentru mine

Alexandru Darie, directorul Teatrului Bulandra din Bucureşti, a spus agenţiei News.ro că actorul a fost pentru el un om ”de suflet”.

”Am lucrat împreună în multe spectacole. Nu vreau să spun banalităţi. A fost un om extraordinar şi un mare actor şi un om de suflet pentru mine. Mai mult ce să spun?! Dumnezeu să-l odihnească!”,

a afirmat Alexandru Darie.

Regizorul a amintit şi de ultimul spectacol în care a jucat Ion Besoiu la Teatrul Bulandra. ”A fost spectacolul meu, «Însemnările unui necunoscut», acum un an, doi, cred. Spectacolul acesta se jucase o perioadă lungă şi el trebuia să colaboreze într-un alt proiect la un moment dat, dar atunci s-a întâmplat, am auzit noi că nu se simte bine. Nu am oprit spectacolul din cauza stării lui”, şi-a amintit Darie.

Despre viitorul proiect, el spune că nu era ceva bătut în cuie. ”Mă gândeam şi eu să facem ceva împreună, chiar vorbisem cu el. El era pensionar, era colaborator la noi, dar e al nostru, e actorul nostru”.

Directoarea Teatrului Nottara: Un om de mare seriozitate

La Teatrul Nottara, Ion Besoiu a jucat în ”Mobilă şi durere”.

”A fost ultima producţie în care a ajucat la noi. A jucat în 2015. Apoi s-a retras, spunând că are probleme cardiace, pentru o perioadă, pe urmă ne-am retras noi o perioadă şi aşa s-a făcut că nu am mai avut spectacole cu dumnealui”,

a precizat directoarea instituţiei.

”Era un om cârcotaş în aparenţă, dar de o mare seriozitate. Vreau să spun că s-a întâmplat un lucru emoţionant. În cei cinci ani de când am fost director, noi tot am igienizat teatrul, cu puţin, cu puţin, ca reparaţii, cum s-a putut. Dumnealui m-a sunat, cum puţin actori fac asta, şi mi-a spus: «Nu vreau să vă cer bani, doamna Ţepuş. Vreau doar să vă spun că în sfârşit cineva a avut grijă şi de actorii mai în vârstă, care urcă şi coboară scările cu greu şi aţi făcut o cabină chiar lângă scenă». Pe mine m-a impresionat în mod deosebit şi atunci mi-am dat seama că la actori această «cârcoşenie» de multe ori este o apărare, pentru că sunt, de fapt, foarte sensibili şi foarte orgolioşi. Mai mult decât atât, a fost la noi o pată de culoare, pentru că nu a jucat demult şi a venit cu tot sufletul să joace în «Mobile şi durere», mulţumită regizoarei Alice Barb, care, de altfel, se pare că se pricepe de minune să lucreze cu marii actori aproape uitaţi. Este meritul ei că ni l-a adus şi că l-am avut până atât de curând alături de noi. E părerea de rău a Teatrului Nottara că, în 2016, nu a mai putut să joace, pentru că Teatrul Nottara rămăsese fără sediu”, a mai spus ea.

Ministrul Culturii şi Identităţii Naţionale: Un creator total devotat artei sale

”Am aflat, cu profundă tristeţe, vestea morţii actorului Ion Besoiu, unul dintre ultimii reprezentanţi ai unei generaţii de actori, regizori şi dramaturgi care a dat teatrului şi filmului românesc strălucire şi forţă artistică de neegalat”, a scris pe Facebook Ionuţ Vulpescu.

El a amintit câteva dintre rolurile din film ale actorului Besoiu - "Toate pânzele sus!", "Haiducii", "Ion", "Nemuritorii" -, dar şi câteva dintre marile creaţii în teatru - Serebreakov în "Unchiul Vanea", Corifeu în "Antigona", Polonius în "Hamlet", Ferapont în ”Trei surori”, Senecus în ”Caligula” şi Muhoiarov Ivan Matveevici în ”Oblomov”.

”Creaţiile sale vor rămâne pentru totdeauna în panteonul artei actorului din ţara noastră. Actor aparte, om modest şi cald, personalitate cu farmec, Ion Besoiu lasă în urmă amintirea unui creator total devotat artei sale”, a completat ministrul.

Institutul Cultural Român: Ne-a părăsit una dintre figurile de neuitat ale cinematografiei

”Ne-a părăsit actorul Ion Besoiu, una dintre figurile de neuitat ale cinematografiei, cunoscut mai ales pentru rolul emblematic din «Toate pânzele sus»”, a transmis ICR.

A fost actor al Teatrului «Radu Stanca» din Sibiu, după care s-a mutat la Bucureşti, unde a jucat la Teatrul Bulandra. În 2002, a primit Premiul de excelenţă al Cinematografiei Române, în 2015 a primit o stea cu pe Aleea Celebrităţilor din Piaţa Timpului, oferită de Primăria Municipiului Bucureşti şi Teatrul Metropolis în semn de preţuire a întregii activităţi.

”Ion Besoiu este nu doar un mare actor, nu este doar unul dintre reperele Teatrului Bulandra, este un om extrem de cult, extrem de curios, un prieten fabulos, pe care te poţi bizui în orice ceas al existenţei tale, este acel însoţitor pe care ai vrea şi oricine ar vrea să-l aibă în preajma lui”, a declarat criticul de teatru Marina Constantinescu în cadrul ceremoniei care a avut loc pe Aleea Celebrităţilor, în iunie 2015.

Premiile Gopo: Ne luăm rămas bun de la unul dintre cei mai iubiţi actori români

”Azi este o zi tristă. Trebuie să ne luam rămas bun de la Ion Besoiu, unul dintre cei mai iubiţi actori români şi câştigătorul premiului Gopo pentru întreaga carieră în 2011”, au transmis organizatorii.