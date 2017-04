Integrala „Mattheus passion“ de Bach se cântă la Sibiu pe 6 aprilie. Muzică sacră dirijată de Nicolae Moldoveanu, în postul Paştelui

Concertul vocal-simfonic, o capodoperă a muzicii clasice sacre, e programat pe 6 aprilie, de la orele 19.00, la Catedrala Evanghelică din Sibiu. Invitaţi vor fi Corul Filarmonicii din Cluj-Napoca condus de maestrul Cornel Groza, împreună cu Corul de copii local şi Filarmonica de Stat din Sibiu. Oratoriul a fost scris Johann Sebastian Bach în 1727, cu un libret semnat de Picander (Christian Friedrich Henrici) după Evanghelia lui Matei, tradusă de Martin Luther.





Dirijorul Nicolae Moldoveanu (foto) s-a născut în România, unde şi-a început studiile muzicale la vioară şi pian. Din 1986, anul stabilirii sale în Elveţia, a studiat dirijatul cu Wilfried Boettcher, Horst Stein, Ralf Weikert şi Antal Dorati la Musikhochschule din Zürich, Basel şi Berna. În paralel, a studiat orga la Conservatorul din Leipzig. S-a perfecţionat la cursuri de măiestrie cu Lothar Zagrosek şi Sergiu Celibidache. La Royal Academy of Music din Londra a studiat cu Colin Metters, George Hurst şi Sir Colin Davis. După absolvire, i-a fost decernat premiul Edwin Samuel Dove pentru merite deosebite şi Premiul Ricordi pentru dirijat. În 1997 a fost ales asociat al Academiei Regale de Muzică. A colaborat cu numeroase orchestre din Elveţia - printre care prestigioasele orchestre din Zürich - Tonhalle şi Orchestra de cameră - şi în Germania cu Orchestra simfonică din Berlin, cu Bayerischer Rundfunk, Staatskapelle Dresden. În 1994, la invitaţia lui Hans-Werner Henze, a dirijat opere contemporane în concert la Bienala din München. A mai condus Royal Liverpool Philharmonic, BBC Philharmonic, BBC Scottish Symphony, Manchester Camerata, Netherlands Radio Symphony, Stavanger Symphony Orchestra, Stockholm Chamber Orchestra şi Orchestra simfonică naţională din Johannesburg. A realizat emisiuni live pentru BBC Radio 3, Radiodifuziunea Bavareză şi South African Broadcasting Corporation. A mai colaborat cu Philharmonia Chorus din Londra, cu Bournemouth Symphony Chorus şi Tölzer Knabenchor din München. Cu Corul Transilvan a dirijat în primă audiţie românească lucrarea Belshazzar’s Feast de William Walton. În 1994 Nicolae Moldoveanu a fost numit „Arts Council Young Conductor” la orchestrele din Bournemouth. După o prelungire de un an a acestui angajament, a devenit, din 1996, dirijor rezident. În 1998 a fost numit dirijor principal la English Sinfonia. În perioada 2002-2008 a deţinut funcţia de dirijor asociat invitat al ansamblului London Mozart Players. Din septembrie 2008 Nicolae Moldoveanu este dirijor principal la Filarmonica Transilvania din Cluj-Napoca. În ultimele stagiuni a dirijat orchestra de la Royal Opera House în spectacole cu Angela Gheorghiu, Royal Philharmonic Orchestra, Halle Orchestra, BBC National Orchestra of Wales, Ulster Orchestra, Melbourne Symphony, orchestrele radiodifuziunilor din Norvegia, Danemarca şi Cehia, Orchestra del Teatro Comunale Genoa, printre numeroase alte formaţii. Nicolae Moldoveanu dirijează şi repertoriu de teatru liric. La Welsh National Opera a dirijat Don Giovanni, la Royal Ballet spectacolul Coppelia, în 2004 a dirijat Amorul vrăjitor şi La vida breve la Opera din Dallas; a mai prezentat spectacole cu Bal mascat la Opera din Malmö şi Jenuffa la Norrlands Opera, iar recent a dirijat Evgheni Oneghin la Teatro San Carlo din Neapole şi Carmen cu Iceland Symphony Orchestra. În 2006 dirijorul a debutat în Japonia, la pupitrul ansamblului Tokyo Symphony Orchestra.