Ilustratoarea  Alexia Udrişte-Olteanu, la Adevărul Live: „Eu, întotdeauna, spun că Facebook-ul e mană cerească pentru artişti”

Alexia Udrişte-Olteanu, ilustratoarea freelancer, autodidactă, a venit la Adevărul Live pentru a povesti cum a ajuns să facă ilustraţie de carte şi să colaboreze cu nume de seamă ale literaturii contemporane în acest domeniu, unde la numai 21 de ani, este deja un nume, în special când vine vorba de literatura pentru copii.

Întrebată despre începuturile ei în valurile zbuciumate ale freelancing-ului, Alexia a mărturisit că facebook-ul a fost mediatorul ei şi că nu a trebuit să caute proiecte, ci mai degrabă ele au găsit-o pe ea, pregătită, cu pensula în mână.

„Am primit un mesaj pe Facebook. Eu întotdeauna o să spun că facebook-ul e mană cerească pentru artişti, cel puţin în cazul meu aşa e. Şi-am primit mesajul ăsta care, am crezut că e o glumă, de la un tip care lucra cu teatrul „Ion Creangă”. Aveau nevie de un ilustrator pentru un vizual de piesă, „Spaima zmeilor”, şi am lucrat acel vizual. A fost un moment foarte ciudat şi ăsta petru că nu ştiam să răspund la mailuri, nu ştiam cum să interpretez un brief, nu ştiam nimic. Şi nu aveam pe cine să întreb şi plângeam de fiecare dată când trebuia să răspund la un mail şi nu ştiam cum funcţionează toată ideea de feedback şi cum să lucrez cu graficianul, de ce are nevoie graficianul de la mine. A fost un proiect destul de complex pentru că, pe lângă afiş, a trebuit să fac şi o carte de prezentare. Şi acolo a fost începutul. ”



Alexia are trecutul marcat de mai multe întâlniri cu oameni din zona culturală, una mai deosebită ca alta. Printre acestea, a fost şi ocazia de a o fotografia pe poeta Angela Marinescu într-o ipostază inedită, în care poeta se dezvăluie cu sânul drept extirpat, consecinţa unei masectomii. A ajuns să trăiască acest episod intens prin intermediul scriitorului Marius Chivu, iar lucrurile s-au desfăşurat sub semnul coincidenţei, după cum povesteşte Alexia.

„A fost foarte interesant si de multe ori spun ca mie mi se aliniază stelele foarte fain in viaţă. Am găsit „Sfârşit de sezon” a lui Marius Chivu, pe podeaua unui prieten şi l-am rugat să mi-o împrumute ca să pot s-o citesc. Mi-a spus că nu, că era lăsată de altcineva şi, în fine... Bugetul meu nu-mi permitea să mi-o cumpăr instant şi mi-am strâns bani, vreo două luni. Ca să nu-mi incomodeze cheltuielile. Am cumpărat cartea, mi-am spus că o s-o las până după bac şi-am stat cu ea pe noptieră, cred că o săptămână. Până când am primit un mesaj pe facebook, de la Marius. Şi citeam mesajul şi mă gândeam „măi, Marius Chivu, sună cunoscut, Marius Chivu”. Şi mi-am dat seama că era Marius, pe care eu plănuiam să-l citesc. Nu ştiu, printr-o recomandare ajunsese la mine. ”

De asemenea, ilustratoarea a povestit că pe ea, mai degrabă a ales-o freelancing-ul şi că reţeta reuşitei are legătură şi cu norocul pe care l-a avut. Astfel, Alexia pare să aibă o reţetă formată din muncă, noroc, facebook şi, bineînţeles, talent. Sfaturi pentru cei care vor să se arunce cu capul înainte în acest domeniu şi să fie pe cont propriu, fără păvaza unei agenţii, nu are pentru că este de părere că experienţa ei nu se poate aplica tuturor care vor să activeze în domeniu.

„Sfaturi nu cred că am pentru că piaţa e destul de dezorganizată. Nu poţi să aplici exprienţa cuiva pe toţi oamenii care vor să intre în domeniul respectiv şi asta am spus-o de multe ori [...] La mine a fost şi o chestiune de noroc şi o accept. De ce să fiu ipocrită? Am avut noroc. M-am promovat destul de mult pe facebook. Părerea mea e că nu poţi să stai într-un domeniu creativ şi să fii, nu ştiu, într-un buncăr, artist izolat de lume. Deşi, probabil că ăla e punctul ideal în care vrei să fii măcar 3 zile pe săptămână. Experienţa mea e că trebuie să fii mereu conectat, şi dacă vrei să faci freelancing, trebuie să ai multe conexiuni, trebuie să le capeţi, trebuie să fii în contact mereu cu ce se întâmplă. Altfel, eu nu văd cum ai putea să faci asta[...] Nu ştiu, n-aş dat sfaturi în zona asta, de freelancing.”

Este ilustratoare autodidactă, stabilită în Bucureşti. A absolvit Liceul de arte „Marin Sorescu”, din Craiova, iar în prezent este freelancer, având la activ colaborări cu teatrul „Ion Creangă” sau cu scriitorul Iulian Tănase („Aventurile lui Sacha în castelul fermecat”). De asemenea, a ilustrat cartea pentru copii, scrisă de Marian Godină, „În misiune cu Marian. Eu nu-s pitic, am ghiozdanul mare", antologia „111 cele mai frumoase poezii de dragoste”, volum coordonat de Marius Chivu şi Radu Vancu.

Alexia va fi prezentă şi la Bookfest- Salonul Internaţional de Carte, pe 27 mai, de la ora 15.00, la standul editurii Nemira, pentru lansarea cărţii pentru copii, „Aventurile lui Sacha în castelul fermecat”, de Iulian Tănase.