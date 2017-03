Filmul experimental revine în festival. La Adevărul LIVE, de la ora 14.00

Creată sub semnul salutului antic al civilizaţiei Maya In lak’ech ala k’in – care se traduce prin Tu eşti un alt eu – ediţia de anul acesta invită publicul la un exerciţiu de empatie, punând în discuţie abilitatea fiecăruia dintre noi de a ne transpune în pielea semenilor noştri. O bună parte din filmele prezentate anul acesta de BIEFF ne confruntă cu istoriile personale care se ascund în spatele ştirilor adesea senzaţionaliste şi superficiale ce ne asaltează în ultimul timp, ştiri ce creează o atmosferă generală de anxietate şi respingere. Supunând dezbaterii noţiunea de graniţă – exterioară versus interioară, geografică versus socio-politică şi culturală, conceptuală versus stilistică – selecţia de anul acesta incită publicul la o negare a barierelor, atât a celor dintre oameni, cât şi a celor de limbaj cinematografic, invitând spectatorul să internalizeze tragedia aproapelui său şi să privească lumea prin ochii acestuia.

Parteneriatele BIEFF, unice în România, cu câteva dintre cele mai importante festivaluri europene de film revin anul acesta, cu aceeaşi invitaţie adresată publicului de a-şi activa aşa numiţii neuroni-oglindă, acea parte a creierului uman responsabilă pentru abilitatea noastră nu doar de a înţelege la nivel raţional, ci şi de a simţi visceral emoţiile celorlalţi.

Renumitul Festival Internaţional de Film de la Berlin în colaborare cu Arsenal Berlin (Institutul Naţional de Film şi Artă Video din Germania) prezintă publicului cinefil român câteva dintre cele mai provocatoare lucrări din secţiunea sa de avangardă: Berlinale Forum Expanded, în cadrul programului tematic Nostalgia For the Future: Manufactured Histories. Unul dintre highlight-urile acestui program este cel mai recent film al maestrului cinema-ului experimental Guy Maddin, controversatul Bring Me The Head of Tim Horton, ce a provocat dezbateri aprinse în prestigioasele festivaluri în care a fost deja proiectat: Berlin, Toronto şi New York.

De asemenea, BIEFF 2017 continuă parteneriatul cu Festivalul Internaţional de Film de la Rotterdam, care prezintă publicului român o mostră impresionantă de activism politic în arta vizuală, în cadrul programului tematic Painting With History. Pentru al treilea an consecutiv, popularul program ce îmbină cinema-ul şi coregrafia va fi prezentat în parteneriat cu festivalul Cinedans – Dance on Screen Amsterdam, sub tema Emotional Bodies: Anxiety, Desire and Solitude in the Post-Internet Urbanscape.

Aşa cum ne-a obişnuit în ultimii ani, parteneriatul de lungă durată al BIEFF cu secţiunea Quinzaine des Réalisateurs (cunoscută internaţional ca Directors’ Fortnight) a Festivalului de Film de la Cannes, aduce şi de această dată în premieră românească un nou lungmetraj al unui maestru al cinema-ului de avangardă îndrăgit deja de publicul BIEFF.