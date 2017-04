Festivalul Serile Filmului Românesc de la Iaşi: program complet, secţiuni şi invitaţi

Ediţia din 2017 îi este dedicată regizorului Cristian Mungiu, iar deschiderea festivalului va fi pe 10 mai, când la Ateneul din Iaşi va fi realizată Gala filmului 4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile, dedicată unui deceniu de când regizorul a fost premiat cu Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes (2007-2017).

Seara de Gală este importantă prin reconstituirea momentului de premiere de la Cannes, din 2007, iar alături de regizor vor fi şi actorii Anamaria Marinca, Laura Vasiliu, Vlad Ivanov.

Directorul festivalului, Andrei Giurgia, va prezenta Gala, alături de Irina-Margareta Nistor.

Anul acesta, selecţia oficială a filmelor din festival, precum şi a invitaţilor este realizată de Cristian Mungiu, ajutat de Ambasadorul Cultural, Irina-Margareta Nistor. De asemenea, începând cu ediţia a VIII-a, intră în programul SFR noi secţiuni pentru filmele prezentate.

Noile secţiuni din cadrul SFR 2017:

Secţiunea Elisabeta Bostan

Secţiunea Retrospectiva Cristian Mungiu

Secţiunea Aniversare

Secţiunea Noul Cinema Românesc (NCR)

Secţiunea Documentar

Secţiunea Documentar AGERPRES

Secţiunea Repere ante/predecembriste

Secţiunea Post/ Alternativ Noul Cinema Românesc

Secţiunea Retrospectiva Dorel Vişan

Secţiunea Scurtmetraje

Secţiunea Caravana ZFR (Zilele Filmului Românesc)

Secţiunea Cele mai bune filme româneşti ale anului 2016/2017

PROGRAMUL COMPLET al Festivalului SERILE FILMULUI ROMÂNESC 2017

Miercuri, 10 mai 2017

Ateneul din Iaşi

19:00 - Gala 4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile (2007) – Regizor: Cristian Mungiu

Invitaţi: Cristian Mungiu, Anamaria Marinca, Laura Vasiliu, Vlad Ivanov

Secţiunea Retrospectiva Cristian Mungiu

Teatrul Luceafărul

13:00 - Zâmbet de soare (1987) – aniversare 30 de ani - Regizor: Elisabeta Bostan

Invitaţi: Elisabeta Bostan, Bianca Brad

Secţiunea Elisabeta Bostan



EVENIMENTE

Vernisaj Ion Bârlădeanu – „Divina tragedie”– 16:00 – MERU



Vernisaj AGERPRES – „Descoperă arhiva fotografică AGERPRES” - 18.00 - Ateneul din Iaşi

Joi, 11 mai 2017

Ateneul din Iaşi

13:00 - Pădureanca (1987) – aniversare 30 ani - Regizor: Nicolae Mărgineanu

Invitaţi: Nicolae Mărgineanu, Manuela Hărăbor, Dorel Vişan

Secţiunea: Aniversare

15:30 - Autobiografia lui Nicolae Ceauşescu (2010) - Regizor: Andrei Ujică

Invitat: Andrei Ujică

Secţiunea: Documentar

19:30 - Occident (2002) - Regizor: Cristian Mungiu

Invitaţi: Dorel Vişan, Tania Popa

Secţiunea: Retrospectiva Cristian Mungiu

Casa de Cultură a Studenţilor

15:00 – Marfa şi banii (2001) - Regizor: Cristi Puiu

Invitat: Ioana Flora

Secţiunea: Noul Cinema Românesc (NCR)

18:00 – Marţi, după Crăciun (2010) - Regizor: Radu Muntean

Invitaţi: Maria Popistaşu, Alexandru Baciu

Secţiunea: Noul Cinema Românesc (NCR)

20:00 – 6,9 pe scara Richter (2016) - Regizor: Nae Caranfil

Invitaţi: Nae Caranfil, Miruna Bilei, Teodor Corban, Maria Obretin

Secţiunea: Caravana Zilele Filmului Românesc (ZFR)

Teatru FIX

14:00 – Waiting for August (2014) - Regizor: Teodora Mihai

Invitat: Teodora Mihai

Secţiunea: Documentar



16:00 – Pas în doi (1985) - Regizor: Dan Piţa

Secţiunea: Repere ante/predecembriste



19:00 – Pescuit Sportiv (2009) - Regizor: Adrian Sitaru

Invitaţi: Adrian Sitaru, Ioana Flora

Secţiunea: Post/ Alternativ NCR

Cafeneaua Piaţa Unirii

14:00 – Trois exercices d’interpretation (2012) - Regizor: Cristi Puiu

Secţiunea: Noul Cinema Românesc (NCR)

17:00 – Blestemul ariciului (2004) - Regizor: Dumitru Budrala

Secţiunea: Documentar

19:30 – Seara de scurtmetraje în Cafeneaua Piaţa Unirii - Meda - Regizor: Emanuel Pârvu, Megatron - Regizor: Marian Crişan, Apele tac - Regizor: Anca Miruna Lăzărescu, O zi bună de plajă - Regizor: Bogdan Mustaţă, Călătorie la oraş - Regizor: Cornel Porumboiu, Vocea a doua, Numărătoarea manuală, Cai putere - Regizor: Daniel Sandu, Lampa cu căciulă – Regizor: Radu Jude, Trafic - Regizor: Bogdan Dumitrache

Invitaţi: Costel Caşcaval, Daniel Sandu

Secţiunea Scurtmetraje

Teatrul Luceafărul

13:00 – Campioana (1989) - Regizor: Elisabeta Bostan

Invitat: Elisabeta Bostan, Izabela Moldovan

Secţiunea Elisabeta Bostan

Grădina Palas

21:30 – Două lozuri (2016) - Regizor: Paul Negoescu

Invitat: Dorian Boguţă

Secţiunea: Cele mai bune filme româneşti ale anului 16/17

Vineri, 12 mai 2017

Ateneul din Iaşi

18:00 – Descoperă România cu Peter Hurley (2016) - Regizor: Camelia Moise

Invitat: Camelia Moise

Secţiunea: Documentar AGERPRES

20:30 – După dealuri (2012) - Regizor: Cristian Mungiu

Invitat: Cristina Flutur

Secţiunea Retrospectiva Cristian Mungiu

Teatru FIX

14:00 – Constantin şi Elena (2009) - Regizor: Andrei Dăscălescu

Invitat: Andrei Dăscălescu

Secţiunea: Documentar

17:00 – 100 de lei (1973) Regizor: Mircea Săucan

Invitaţi: Ion Dichiseanu, Ileana Popovici

Secţiunea: Repere ante/predecembriste

19:00 – Portretul luptătorului la tinereţe (2010) - Regizor: Constantin Popescu

Secţiunea: Post/Alternativ Noul Cinema Românesc (NCR)

Cafeneaua Piaţa Unirii

14:00 – Tărâmul dintre ape (2016) - Regizor: Marilena Gheorghiţă

Invitat: Marilena Gheorghiţă

Secţiunea: Documentar AGERPRES

16:00 – Francesca (2009) - Regizor: Bobby Păunescu

Invitat: Dorian Boguţă

Secţiunea: Post/Alternativ Noul Cinema Românesc (NCR)

18:30 – Poliţist, adjectiv (2009) - Regizor: Corneliu Porumboiu

Invitat: Vlad Ivanov

Secţiunea: Noul Cinema Românesc (NCR)

Teatrul Luceafărul

13:00 – Veronica se întoarce (1973) - Regizor: Elisabeta Bostan

Invitat: Elisabeta Bostan

Secţiunea Elisabeta Bostan

Grădina Palas

21:30 – Câini (2016) - Regizor: Bogdan Mirică

Invitaţi: Vlad Ivanov, Teodor Corban, Costel Caşcaval

Secţiunea: Cele mai bune filme româneşti ale anului 16/17

EVENIMENT

Dorel Vişan: Portret de artist. O viaţă închinată frumosului – Proiecţie specială Un bulgăre de humă – 20:00 – Bojdeuca lui Ion Creangă din Ţicău

Invitaţi speciali: Dorel Vişan, Nicolae Mărgineanu, Mircea Radu Iacoban, Dionisie Vitcu

Sâmbătă, 13 mai 2017

Ateneul din Iaşi

13:00 – Box (2015) - Regizor: Florin Şerban

Secţiunea: Caravana Zilele Filmului Românesc (ZFR)

15:30 – Aniversare Ileana Popovici, lansare de carte: Reconstituiri cu Ileana Popovici (Adenium, 2017)

Invitaţi: Radmila Popovici, Ileana Popovici

Film: Pentru Patrie (1978) - Regizor: Sergiu Nicolaescu

Invitaţi: Ileana Popovici

Secţiunea: Aniversare



20:00 – Amintiri din Epoca de Aur 1 – Tovarăşi, viaţa e frumoasă! (2009) - Regizori: Constantin Popescu, Răzvan Mărculescu, Cristian Mungiu, Ioana Uricaru, Hanno Höfer

Invitaţi: Emanuel Pârvu, Călin Chirilă, Teodor Corban, Ion Sapdaru

Secţiunea: Retrospectiva Cristian Mungiu

Casa de Cultură a Studenţilor

13:00 – Proba de microfon (1980) - Regizor: Mircea Daneliuc

Secţiunea: Repere ante/predecembriste

16:00 – Sieranevada (2016) - Regizor: Cristi Puiu

Secţiunea: Caravana Zilele Filmului Românesc (ZFR)

20:00 – Inimi cicatrizate (2016) - Regizor: Radu Jude

Secţiunea: Caravana Zilele Filmului Românesc (ZFR)



Teatru FIX

14:00 – Radu Bercea, istoria unui destin (2016) - Regizor: Paul Palencsar

Invitat: Paul Palencsar

Secţiunea: Documentar

16:00 – Toto şi surorile lui (2014) - Regizor: Alexander Nanau

Secţiunea: Documentar

19:00 – A fost sau n-a fost? (2006) - Regizor: Corneliu Porumboiu

Invitaţi: Teodor Corban, Ion Sapdaru

Secţiunea: Noul Cinema Românesc (NCR)

Cafeneaua Piaţa Unirii

14:00 – E pericoloso sporgersi (1993) - Regizor: Nae Caranfil

Invitaţi: Nae Caranfil, Costel Caşcaval

Secţiunea: Repere ante/predecembriste

17:00 – Anişoara (2016) - Regizor: Ana Felicia Scutelnicu

Secţiunea: Caravana Zilele Filmului Românesc (ZFR)

19:00 – Ticăloşii (2007) - Regizor: Şerban Marinescu

Invitaţi: Dorel Vişan, Şerban Marinescu

Secţiunea: Retrospectiva Dorel Vişan

Teatrul Luceafărul

13:00 – Tinereţe fără bătrâneţe (1969) - Regizor: Elisabeta Bostan

Invitat: Elisabeta Bostan

Secţiunea Elisabeta Bostan



Grădina Palas

21:30 – Afacerea Est (2016) - Regizor: Igor Cobileanski

Invitaţi: Ion Sapdaru, Constantin Puşcaşu, Daniel Busuioc, Igor Cobileanski, Cătălin Cucu, Anne Marie Chertic

Secţiunea: Cele mai bune filme româneşti ale anului 16/17



Duminică, 14 mai 2017

Teatrul Luceafărul

13:00 – Saltimbancii (1981) - Regizor: Elisabeta Bostan

Invitat: Elisabeta Bostan

Secţiunea Elisabeta Bostan

Ateneul din Iaşi

13:00 – Lansări de carte Dorel Vişan

14:00 – Iacob (1988) - Regizor: Mircea Daneliuc

Invitat: Dorel Vişan

Secţiunea: Retrospectiva Dorel Vişan



17:00 – Amintiri din Epoca de Aur 2 – Dragoste în timpul liber (2009) - Regizori: Constantin Popescu, Răzvan Mărculescu, Cristian Mungiu, Ioana Uricaru, Hanno Höfer

Invitaţi: Diana Cavallioti, Vlad Ivanov

Secţiunea Retrospectiva Cristian Mungiu

19:00 – Bacalaureat (2016) - Regizor: Cristian Mungiu

Invitaţi: Adrian Titieni, Maria Drăguş, Vlad Ivanov, Emanuel Pârvu, Petru Ciubotaru

Secţiunea Retrospectiva Cristian Mungiu

Casa de Cultură a Studenţilor

15:00 – Morgen (2010) - Regizor: Marian Crişan

Secţiunea: Post/Alternativ Noul Cinema Românesc (NCR)



18:00 – Fixeur (2016) - Regizor: Adrian Sitaru

Invitat: Tudor Istodor

Secţiunea: Caravana Zilele Filmulu Românesc (ZFR)

Teatru FIX

14:00 – Boogie (2008) - Regizor: Radu Muntean

Secţiunea: Noul Cinema Românesc (NCR)

16:30 – O lacrimă de fată (1980) - Regizor: Iosif Demian

Invitat: Dorel Vişan

Secţiunea: Retrospectiva Dorel Vişan



18:30 – Cel mai iubit dintre pământeni (1993) - Regizor: Şerban Marinescu

Invitat: Dorel Vişan

Secţiunea: Retrospectiva Dorel Vişan

Cafeneaua Piaţa Unirii

14:00 – Out of the present (1999) - Regizor: Andrei Ujică

Invitat: Andrei Ujică

Secţiunea: Documentar

17:00 – Secvenţe (1982) – Regizor: Alexandru Tatos

Secţiunea: Repere ante/predecembriste

Grădina Palas

21:30 – California dreamin’ (nesfârşit) - 2007 - Regizor: Cristian Nemescu

Invitaţi: Maria Dinulescu, Ion Sapdaru

Secţiunea: Noul Cinema Românesc (NCR)



EVENIMENTE

Omul şi taina lui – Concert de poezie mistică - Dorel Vişan şi Ionuţ Bogdan Ştefănescu – 19:00 – Muzeul Mitropolitan

Invitaţi: Dorel Vişan şi Ionuţ Bogdan Ştefănescu

Gala de închidere a festivalului şi premierea voluntarilor – 21:00 – Grădina Palas



After party: Final CUT//SPZ – live act – 23:00 - Teatru FIX