EUYO - Orchestra de Tineret a Uniunii Europene, în concert extraordinar pe 15 aprilie la Ateneul Român

În programul concertului condus de dirijorul rus Vasili Petrenko vor fi Rustic Quartet – de Victor Savca, Concertul nr. 2, pentru pian şi orchestră, în do minor, op. 18, de Serghei Rahmaninov,Suita simfonică „Şeherazada“, de Nikolai Rimski-Korsakov. Alexandra Dariescu va fi solista concertului de Rahmaninov,pianista fiind recent nominalizată de către International Piano Magazine drept una dintre cei „30 de pianisti sub 30 de ani, destinaţi unei cariere spectaculoase.

AdMusicam Ensemble, care va cânta în deschiderea concertului EUYO lucrarea Rustic Quartet, este format din trei muzicieni - Ioana Tudor (vioara), Alex Spinu (viola), Victor Sandu (violoncel) – participanţi la Programul AdMusicam organizat de ICR, şi un fost membru EUYO - Victor Savca (contrabas), care este şi compozitorul piesei.

EUYO este un proiect muzical european, care reuneşte cei mai talentaţi muzicieni din toate ţările membre ale Uniunii Europene, sub conducerea unor dirijori de faimă internaţională, într-o orchestră care transcende barierele sociale, culturale, politice şi economice. Din2010, participarea muzicienilor români la EUYO este sprijinită de Institutul Cultural Român.

EUYO - Orchestra de Tineret a Uniunii Europene

15 aprilie 2018, Sala mare a Ateneului Român, ora 19.00

Dirijor: VASILI PETRENKO

Solistă: ALEXANDRA DARIESCU

Victor Savca

Rustic Quartet

Interpretează: AdMusicam Ensemble

Serghei Rahmaninov

Concertul nr. 2, în do minor, pentru pian şi orchestră, op. 18

Nikolai Rimski-Korsakov

Suita simfonică „Şeherazada“

Vasili Petrenko (foto) s-a născut în 1976 şi şi-a început educaţia muzicală la Şcoala de muzică Capella Boys din St Petersburg - cea mai veche şcoală de muzică din Rusia. A studiat la Conservatorul din Sankt Petersburg şi a participat la masterclassuri alături de Ilya Musin, Mariss Jansons şi Yuri Temirkanov. După succesul considerabil avut la mai multe concursuri internaţionale, printre care şi ediţia a patra a Concursului de Dirijat Prokofiev din Sankt Petersburg (2003), Premiul I la concursul de Dirijat şi CoraleŞostakovici din Sankt Petersburg (1997) şi Premiul I la cea de-a şasea ediţie a Competiţiei Internaţionale de Dirijat de la Cadaques, Spania, a fost numit dirijor principal al Orchestrei Simfonice Academice de Stat din Sankt Petersburg în perioada 2004-2007.

Fotocredit imagine Vasili Petrenko: Svetlana Tarlova



În septembrie 2017, Vasili Petrenko a primit premiul „Artist of the Year” la prestigioasele Premii Gramophone, la un deceniu de la primirea premiului Young Artist of the Year în octombrie 2007. În 2010 a câştigat Artistul Anului la Classical Brit Awards. În stagiunea aceasta a debutat la Orchestra Filarmonicii din Berlin, concerte în Europa şi Asia cu Royal LiverpoolOrchestra şi Oslo Philharmonic Orchestra şi colaborări cu Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Netherlands Radio Philharmonic, Orchestre Philharmonique de Radio France,London Philharmonic, Israel Philharmonic Vienna Symphony Orchestra şi Montreal Symphony Orchestra. În cadrul Festivalului George Enescu din 2015, Petrenko s-a aflat la conducerea Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, interpretând, alături de Corul Filarmonicii „George Enescu”, violonistul Alexandru Tomescu şi violonistul Valery Sokolov, compoziţii de Serghei Rahmaninov, George Enescu, Ottorino Respighi, Alexander Glazunov.

Alexandra Dariescu (foto) uimeşte public cu muzicalitatea înnăscută a interpretării sale şi cu o prezenţă scenică captivantă. De la apariţiile recente la Carnegie Hall în New York, Concertgebouw în Amsterdam până la Royal Albert Hall, stagiunea 2017-2018 a marcat pentru Alexandra Daariescu debuturile atât la prestigiosul Musikverein, o celebrare a 100 de ani de la naşterea lui Dinu Lipatti cu două concerte (Lipatti & Grieg) împreună cu Filarmonica Transilvania condusă de Gabriel Bebeşelea, cât şi debutul în recital cu Angela Gheorghiu la Wien Staatsoper. Alexandra Dariescu îşi face şi debutul în Statele Unite cu Simfonia Utah, precum şi debutul canadian cu Kitchener-Waterloo Symphony şi Orchestre Philharmonique de Québec. Un punct culminant al acestui sezon va fi premiera propriei sale producţii, The Nutcracker and I, de Alexandra Dariescu – un spectacol multimedia, realizat pentru pian solo cu dans şi animaţie digitală - care va avea loc la Milton Court de la Barbican, urmat de spectacole în cadrul Festivalului Internaţional de Muzică de Cameră Stavanger şi de numeroase turnee în China. Alexandra Dariescu se alătură în 2018 programului european Young Leaders (EYL40), organizat sub patronajul lui Jean-Claude Juncker, preşedintele Comisiei Europene. EYL40 este un program inovator care îşi propune să promoveze o identitate europeană prin atragerea celor mai promiţătoare talente din Europa.

Orchestra de Tineret a Uniunii Europene (EUYO) este una dintre cele mai importante orchestre ale lumii. Descrisă de Guardian ca fiind „captivantă, revigorant de bună, plină de energie, cu o concentrare precisă şi o îndrăzneală încântătoare”, şi de preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker ca "cel mai bun ambasador posibil pentru Uniunea Europeană", a oferit o punte excepţională între universităţile de muzică şi lumea profesională pentru generaţii întregi ale celor mai buni muzicieni din Europa, încă de la înfiinţarea sa în 1976.

Orchestra a colaborat cu mulţi dintre cei mai mari muzicieni din lume, printre care Daniel Barenboim, Leonard Bernstein, Herbert von Karajan, Mstislav Rostropovich şi în special cu cei trei directori muzicali şi actualul dirijor principal: directorul muzical fondator Claudio Abbado, fostul director muzical Vladimir Ashkenazy şi actualul dirijor laureat Bernard Haitink, şi dirijorul principal Vasili Petrenko.

Un nume cunoscut la nivel mondial, EUYO a cântat în majoritatea sălilor de concerte şi festivalurilor importante din întreaga lume, printre care BBC Proms, Royal Albert Hall din Londra, Carnegie Hall din New York şi Musikverein din Viena. De la Amsterdam la Abu Dhabi, Moscova la Mumbai, Seul la São Paulo, Orchestra a cântat în sute de săli de pe patru continente.

3.000 de absolvenţi ai EUYO au trecut cu succes prin procesul riguros de audiţii al orchestrei, desfăşurat în toate statele membre ale UE (în prezent 28), iar mulţi dintre ei sunt acum dirijori, solişti, profesori şi instrumentişti care cântă cu marile orchestre din Europa şi din lume. Pentru cele aproximativ 130 de locuri din orchestră EUYO se organizează anual selecţii în fiecare ţară. Chiar şi membrii actuali ai orchestrei trebuie să se prezinte la audiţii pentru a-şi păstra locul. De asemenea, EUYO are o listă de rezerve de aproximativ 200 de muzicieni, care au şansa să cânte în orchestră în timpul anului.EUYO susţine două turnee anuale, în primăvară şi în vară, care includ reprezentaţii în cele mai importante săli de concerte şi festivaluri ale Europei. Fiecare turneu este precedat de o perioadă de rezidenţă, de studiu şi repetiţii intensive.

În 2018, programul turneului de primăvară - sub bagheta dirijorului principal EUYO, Vasili Petrenko – a inclus Suita simfonică „Şeherazada“ de Rimsky-Korsakov şi Simfonia nr. 2 de Brahms. De asemenea, membrii orchestrei au avut ocazia de a participa la rezidenţe şi concerte în Europa, dar şi pe alte continente. Concertul de pe 15 aprilie de la Ateneu marchează închiderea turneului de primăvară a EUYO.

Turneul de vară va include rezidenţe la Grafenegg, Austria şi Bolzano, Italia şi concerte în cele mai importante festivaluri din Europa şi săli de concerte din Austria, Germania, Italia, Olanda, Polonia şi Marea Britanie. Orchestra va cânta sub bagheta dirijorilor Manfred Honeck şi Gianandrea Noseda, cu un repertoriu ce va include Suita Cavalerul Rozelor de Richard Strauss, arii din opere, Simfonia nr. 5 de Ceaikovski şi Fântânile Romei şi Piniidin Roma de Respighi.

EUYO este Orchestră în Rezidenţă la Partenerul său principal în Grafenegg (Austria) şi partener al Campusului Grafenegg. De asemenea, a încheiat recent un Parteneriat important şi şi-a stabilit un nou sediu legal, cu Ministerul Culturii din Italia, municipalitatea Ferrara şi RAI. În anul 2018, pentru celebrarea Anului European al Patrimoniului cultural, EUYO va cânta în 13 ţări din Europa, America de Sud, Orientul Mijlociu şi Asia, şi va avea rezidenţe în Bolzano, Ferrara, Grafenegg, Dubai şi Shanghai.

Fondată de Joy şi Lionel Bryer în 1976, EUYO este Ambasador Cultural al Uniunii Europene de peste patruzeci de ani. Patronii onorifici ai EUYO includ şefii de guvern din toate statele membre ale UE, preşedintele Comisiei Europene şi preşedintele Parlamentului European. În ultimii ani, EUYO a adăugat la tradiţia sa de invidiat o serie de programe inovatoare de studiu şi performanţă prin proiectul său „Towards 2020”, contribuind astfel la pregătirea membrilor săi cu abilităţile necesare pentru a face faţă provocărilor societăţii şi publicului din secolul XXI.