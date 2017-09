Duelul Viorilor. Stradivarius versus Guarneri, în patru oraşe din ţară, cu violoniştii Liviu Prunaru şi Gabriel Croitoru  VIDEO

„Duelul viorilor” va avea loc în patru oraşe din România, arbitrul întrecerii muzicale fiind pianistul Horia Mihail.

Cele patru oraşe pe care muzicienii le vor vizita sunt:

Deva (27 septembrie, Sala Pro Arte), Alba Iulia (28 septembrie, Casa de Cultură), Arad (29 septembrie, Teatrul Clasic ''Ioan Slavici''), Bucureşti (1 octombrie, Sala Radio).

După şapte ani, deşi ideea de duel s-a transformat într-o întrecere amiabilă pentru cucerirea publicului, totuşi întrebarea rămâne: Stradivarius sau Guarneri?

„Diferenţa dintre cele două instrumente, în sensul bun al cuvântului, este evidentă. Pornim de la ideea că ele, Stradivarius şi Guarneri, reprezintă două şcoli mari ale lutieriei mondiale, de atunci şi de acum. Vioara sau viorile Guarneri ar avea ca plus, chiar dacă poate părea subiectivă părerea mea, rotunjimea sunetului, atuu compensat de partea cealaltă, a viorii Stradivarius, printr-un volum mai mare sau o sclipire în plus faţă de celelalte. Desigur, dincolo de toate aceste amănunte, mereu vor fi păreri şi păreri, preferinţe personale. De aceea, ideea de a le pune pe scenă, în acelaşi timp, a prins foarte bine. În felul acesta, practic orice ureche, fie ea formată sau neformată, poate să sesizeze diferenţele dintre cele două instrumente. Am avut ocazia la rându-mi să cant şi eu pe alte instrumente, însă mărturisesc că sunt întru totul adeptul taberei Guarneri.” (Gabriel Croitoru)

Violonistul Liviu Prunaru

„Este o mare bucurie să constatăm publicul este foarte interesat de acest Duel al Viorilor. Cu anii am învăţat să nu mai aştept nimic de-a gata. Chiar mă gândeam, că după atâtea ediţii, poate că spectatorii s-au plictisit deja şi ca nu vor mai veni, mai ales că a început imediat după Festivalul Enescu, când lumea este până peste cap, plină de muzică. Iată însă că există interes şi de data aceasta, lucru care ne determină să fim şi mai entuziaşti. Noi vom da absolut tot ce avem. Eu studiez cât pot de mult ca să ofer concerte şi mai elaborate şi mai frumoase şi mai înălţătoare.’’ (Liviu Prunaru)

La ediţia din acest an, lui Liviu Prunaru i se va alătura soţia sa, violonista Valentina Svyatlovskaya-Prunaru, care este membră de asemenea a celebrului ansamblu Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam. Este o muziciană cu o bogată activitate concertistică fie în variantă solo, fie în duo cu Liviu Prunaru. Este deţinătoare a unui bogat palmares competiţional.





Gabriel Croitoru (Foto: romaniapozitiva.ro)

Gabriel Croitoru mizează pe generaţia tânără, invitând-o pe scenă pe fiica sa care îi este şi studentă. Talentul Siminei Croitoru a fost răsplătit cu numeroase premii obţinute în concursuri naţionale şi internaţionale, iar activitatea sa artistică este deja foarte densă, cuprinzând concerte susţinute alături de numeroase orchestre.

Stradivarius „Pachoud”, pe care cântă Liviu Prunaru, dar şi Guarneri del Gesu „Catedrala’’, pe care cântă Gabriel Croitoru (care este pusă la dispoziţie de Muzeul Naţional George Enescu, în patrimoniul căruia se află), viori care poartă cu ele, la rândul lor, poveşti excepţionale care pot fi descoperite Ca întotdeauna vedetele, în ceea ce priveşte instrumentele, vor fi viorile, pe care cântă Liviu Prunaru, dar şi’, pe care cântă Gabriel Croitoru (care este pusă la dispoziţie de Muzeul Naţional George Enescu, în patrimoniul căruia se află), viori care poartă cu ele, la rândul lor, poveşti excepţionale care pot fi descoperite aici.