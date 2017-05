Despre „Adevăr şi post-adevăr. De ce contează cu adevărat gândirea critică?“, conferinţă susţinută de profesorii Mircea Dumitru şi Timothy Williamson

Susţinută în limba engleză, dezbaterea se intitulează ”Truth and post- truth. Why does critical thinking really matter?”/ „Adevăr şi post-adevăr. De ce contează cu adevărat gândirea critică?“ şi beneficiază de traducere simultană în limba română. Evenimentul va avea loc marţi, 30 mai 2017, începând cu ora 18:30, la Ateneul Român. Intrarea la eveniment se va face începând cu ora 18:00.

În deschidere va avea loc un moment muzical susţinut de Marin Cazacu şi Ştefan Cazacu.

„Continuăm seria Conferinţelor Ateneului, menţinând nota înalt academică a conferenţiarilor. La fel, tema în dezbatere pe 30 mai se referă la subiecte care ar trebui să preocupe lumea intelectuală de pretutindeni. Profesorul Timoty Williamson, unul dintre cei mai importanţi filosofi contemporani va fi în dialog cu unul dintre cei mai proeminenţi intelectuali români, filosoful Mircea Dumitru. Conferenţiarii şi tema – Adevăr şi post-adevar. De ce contează cu adevărat gândirea critică? – anunţă un regal al spiritului“, declară domnul Andrei Dimitriu, director general al Filarmonicii „George Enescu“.



Într-o tradiţională întoarcere la opera lui Platon, Timothy Williamson aduce în discuţie, în volumul Tetralog. Eu am dreptate, tu greşeşti, tema moralei şi a argumentelor morale în raport cu adevărul, cunoaşterea şi intoleranţa.

Plecând de la acest volum, cei doi interlocutori vor încerca să identifice câteva posibile răspunsuri le întrebările care frământă, în această perioadă, spaţiul public: este adevărul relativ? Cât şi cum mai contează standardele obiective ale moralei? Mircea Dumitru şi Timothy Williamson vor aduce în discuţie şi relaţia dintre adevăr şi populism, realizând astfel un paralelism între epistemologie şi etică.



Născut la Uppsala (Suedia), profesorul Timothy Williamson a studiat matematică şi filosofie la Balliol College (Oxford). A urmat apoi două masterate, ultimul obţinut în anul 1986 cu distincţia ad eundem gradum, dar şi un doctorat în filosofie finalizat în 1981. Cariera sa academică a debutat odată cu studiile masterale: între anii 1980-1988 a fost lector în filosofie la Trinity College (Dublin), apoi a predat vreme de şase ani la University College din Oxford. Din anul 2000 până în prezent, profesorul Williamson a susţinut numeroase cursuri în calitate de visiting professor sau fellow la prestigioase universităţi din întreaga lume: MIT, Princeton University, University of Canterbury, University of Michigan sau Yale University.

Timothy Williamson este unul dintre cei mai importanţi filosofi contemporani, având profunde contribuţii în filosofia analitică. Studiile sale au schimbat cursul dezbaterilor dintre logicieni şi filosofi, redefinind agenda multor domenii din aria filosofiei şi, în special, din epistemologie, logică filosofică şi metafizică. Cărţile sale, printre care Identity and Discrimination, Vagueness, Knowledge and its Limits sau Modal Logic as Metaphysics, au fost primite cu deosebit interes de comunitatea ştiinţifică internaţională, impresionând pentru viziunea filosofică profundă şi pentru virtuozitatea lor tehnică, două dintre cele mai importante trăsături ale personalităţii ştiinţifice a profesorului Williamson.

Prof. univ. dr. Mircea Dumitru este rector al Universităţii din Bucureşti din decembrie 2011. Este membru corespondent al Academiei Române şi profesor la Departamentul de Filosofie Teoretică al Facultăţii de Filosofie din cadrul Universităţii din Bucureşti. A fost decan al Facultăţii de Filosofie între 2000-2008 şi prorector al Universităţii din Bucureşti în perioada 2008-2011. Specialist în logică filosofică, filosofia limbajului, metafizica modalităţilor, epistemologie, filosofia minţii şi a conştiinţei, Mircea Dumitru a obţinut titlul de doctor în filosofie la Universitatea Tulane din New Orleans în mai 1998, iar două luni mai târziu a finalizat al doilea doctorat la Universitatea din Bucureşti. A fost profesor invitat la Universitatea Lyon 3 „Jean Moulin”, New York University, Universitatea din Helsinki, City University of New York.

Cei care vor dori să asiste la Dialogurile Ateneului Român - ”Truth and post- truth. Why does critical thinking really matter?” pot procura bilete de la Casa de bilete a Ateneului Român. Preţul unic este de 10 lei.