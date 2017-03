Concert cu tineri muzicieni de 8 Martie. Tânărul violist Theodor Antoniu Andreescu a fost  selectat ca membru în Orchestra de Tineret a Uniunii Europene

Concertul de pe 8 martie de la sediul ICR „I quattro alti” propune stiluri muzicale diverse, de la clasic la modern sau rock, adaptate pentru instrumentul violă. Repertoriul ales este dedicat publicului larg şi cuprinde selecţiuni compuse de Astor Pantaleón Piazzolla, Georg Friedrich Händel, Antonín Dvořák, The Beatles, Grigoraş Dinicu, Consuelo Velázquez, Coldplay, Johann Strauss. Melodiile alese pun în valoare timbrul special, dar prea puţin cunoscut al violei. Aranjamentul muzical este realizat de Sorin Spasinovici.

Tinerii violişti sunt totodată membri ai asociaţiei „Rute Muzicale”, iar cu ocazia lui 8 martie vor anunţa, în premieră, un proiect internaţional inedit: „EUYO meets the Professionals: Viola Edition!/ EUYO întâmpină profesioniştii: ediţie de violă”.

„Ideea proiectului a pornit de la întâlnirea muzicală a doi membri ai Orchestrei de Tineret a Uniunii Europene – Theodor Andreescu, membru curent din anul 2015 şi Sorin Spasinovici, membru între anii 2013 si 2016 - cu doi membri ai unei orchestre profesioniste, respectiv ai Orchestei Naţionale Radio. Michael Carol Mai Antal şi Iulian Popovici sunt chiar şefii partidei de violă a acestei orchestre, astfel existând un schimb de experienţe, informaţii şi formându-se o coeziune între ,,produsele" uneia dintre cele mai bune orchestre de tineret din lume şi o orchestră profesionistă de prestigiu din România.„I quattro alti" lansează, astfel, o idee de proiect care poate fi folosită şi în alte ţări, de către alţi membri EUYO, care ar dori un schimb de experienţă cu muzicieni profesionişti”, spun Theodor Andreescu şi Sorin Spasinovici.

Este, aşadar, un proiect desfăşurat în parteneriat cu EUYO şi cu Institutul Cultural Român, un proiect itinerant, care propune concerte în ţară şi în străinătate. EUYO este un proiect muzical european, care reuneşte cei mai talentaţi muzicieni din toate ţările membre ale Uniunii Europene, sub bagheta unor dirijori de faimă internaţională, într-o orchestră care transcende barierele sociale, culturale, politice şi economice. Concertele şi turneele susţinute în întreaga lume, colaborarea cu personalităţi ale lumii muzicale şi nivelul excepţional de pregătire al muzicienilor au făcut din EUYO una dintre cele mai prestigioase orchestre ale lumii.

Intrarea la eveniment este liberă, în limita locurilor disponibile.

Iulian Popovici. Născut pe 1 Mai 1981 în Bucureşti, a început studiul violei la Şcoala de Muzică nr. 2, cu prof. Andrei Gabriela, urmând ca, mai târziu, la Colegiul Naţional de Muzică „George Enescu" să studieze alături de prof. Dumitru Ene. Pe toată perioada Universităţii, Iulian Popovici a continuat să se perfecţioneze alături de prof. Gabriel Bala, Marian Movileanu şi Iulia Timiraş. Încă din primii ani de facultate, a devenit pasionat de formaţiile camerale, în special de cvartet, iar sub îndrumarea prof. Verona Maier a susţinut diverse recitaluri naţionale. A colaborat cu orchestre precum Filarmonica „George Enescu" Bucureşti, Filarmonica Pitesti, I Sedici (Germania), iar în prezent este artist solist instrumentist al Orchestrei Naţionale Radio România. A cântat în festivaluri precum Festivalul Internaţional George Enescu, Festivalul Orchestrelor Radio RadiRo, Săptămâna Internaţională a Muzicii Noi (S.I.M.N) şi altele. A cântat sub bagheta unor dirijori celebri români, Maeştrii Christian Badea, Tiberiu Soare, Cristian Mandeal, Cristian Măcelaru, Gabriel Bebeşelea, şi a unor dirijori celebri străini, precum Mstsilav Rostropovich, Sascha Goetzel, Leo Hussain, Julien Salemkour.

Michael Carol Mai Antal. Născut la data de 1 Aprilie 1978 în Bucureşti, a început studiul viorii sub îndrumarea prof. Carmen Runceanu, urmând ca, în perioada studiilor universitare, să lucreze cu Maestrul Ştefan Gheorghiu, atât în perioada licenţei, cât şi în perioada masteratului. A participat la cursuri de măestrie susţinute de Remus Azoiţei, Vladimir Spivakov, Petru Munteanu şi Wolfgang Marshner. A fost vioara 1 în Orchestra Naţională Radio, între anii 2000 şi 2005, urmând ca, din 2005 pana în prezent, să ocupe postul de şef partida viola. De asemenea, a cântat în „Philarmonie of the Nations” (Germania), principal Viola, între 2008 şi 2010, în Kammerphilharmonie Köln şi a fost colaborator al Palau de les Arts „Reina Sofia” - Valencia. A cântat în festivaluri precum Festivalul Internaţional „George Enescu”, Festival del Mediterraneo, Festivalul Orchestrelor Radio RadiRo, Săptămâna Internaţională a Muzicii Noi (S.I.M.N). A cântat sub bagheta unor dirijori celebri români, maeştrii Christian Badea, Tiberiu Soare, Cristian Mandeal, Cristian Măcelaru, Gabriel Bebeşelea şi străini, precum Zubin Mehta, Placido Domingo, Riccardo Chailly, Mstsilav Rostropovich, Vladimir Jurowski, Georges Pretre, Sascha Goetzel, Leo Hussain, Julien Salemkour. Printre premiile obtinuţe se numără Premiul al II-lea la Olimpiada Naţională de Muzică şi Premiul al III-lea la Concursul Internaţional de la Braşov, ambele câştigate în 1996, dar şi Premiul al II-lea la Concursul Internaţional ,,Sigismund Toduta”, în 1998.

Născut în Bucureşti, Sorin Spasinovici a absolvit Liceul de Muzică „George Enescu” şi este licenţiat al Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti, unde a studiat la clasa conf. univ. dr. Marian Movileanu. A obţinut Premiul I la Concursul Internaţional „George Georgescu” Tulcea (2006, 2010) şi Premiul al II-lea la Olimpiada Naţională de Muzică din Bacău (2008). În 2014 a fost distins cu Premiul „The Lionel Bryer Memorial Fund Award”, oferit de către Orchestra de Tineret a Uniunii Europene (EUYO). A participat la numeroase cursuri de măiestrie cu muzicieni precum Martin Merker, Bogdan Banu (amândoi membrii ai Cameratei Bern), Georg Hamann (Universitatea de Muzică din Viena), Răzvan Popovici (Festivalul SoNoRo), Helmut Nicolai (Cvartetul Rosamunde), Emilian Dascăl (Orchestra simfonică din St. Gallen), Gilad Karni (Orchestra Tonhalle din Zürich), Miguel da Silva (Universitatea de Muzică din Geneva). Sorin Spasinovici a avut atât recitaluri solo cât şi de muzică de cameră în Romania (Bucureşti, Tulcea, Craiova) dar şi în ţări precum Franţa, Spania, Germania, Austria, Italia, Grecia, şi Louisiana (S.U.A.). Între 2013 şi 2016, el a fost membru al Orchestrei Operei Naţionale Bucureşti, dar şi al Orchestrei de Tineret a Uniunii Europene, acolo unde a avut poziţia de co-lider al partidei de violă. Este, de asemenea, membru al Orchestrei Române de Tineret începând cu anul 2012. În urma câştigării unui concurs pentru un post temporar, începând din septembrie 2016, el cântă în Orchestra Simfonică din St. Gallen, Elveţia. Sorin Spasinovici este actualmente student al Universităţii de Arte din Zürich, acolo unde îşi efectuează studiile de Master la clasa prof. Nicolas Corti.

Theodor Antoniu Andreescu. Născut în Tulcea, la 11 septembrie 1994, absolvent al Liceului de Arte „George Georgescu", student al Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti, anul IV, vioara. Este membru al Orchestrei Uniunii Europene de Tineret (EUYO), membru al Orchestrei Naţionale Radio din România, membru al Orchestrei Române de Tineret, colaborator al Cameratei Regale Române şi colaborator al Orchestrei Aalborg Symphoniorkest din Danemarca. Violonist fiind, a început să studieze singur viola, în anul I de facultate, perfecţionându-se ulterior sub îndrumarea maeştrilor Marius Ungureanu, Sophia Reuter, Liviu Prunaru, Răzvan Popovici, Roger Benedict, dr. Peter Stark şi Ken Haiki. A abordat muzica clasica, stilul baroc, contemporană, promovând şi tineri compozitori români. A fost invitat să susţină audiţie la Academia Orchestrei Berliner Philarmoniker din Germania. A fost acceptat în programul de pregătire al Academiei Menuhin din Elveţia. A participat la masterclassuri şi festivaluri precum SoNoRo, RaDiRo, Young Euro Classic (Germania), Robecco Summer Night (Olanda), Graffeneg (Austria), Bolzano Festival (Italia), Edinburgh International Festival (Marea Britanie), Stresa Festival (Italia), Ravello Festival (Italia), Chopin and his Europe (Polonia), Festival Ljubljana (Slovenia). De asemenea, a cântat cu Orchestra Naţională de Tineret a Republicii Moldova, Orchestra Principesei Margareta, MOYSA-Megaro Youth Symphony Orchestra din Grecia, alături de solişti celebri precum Angela Gheorghiu, Liviu Prunaru, Alexandru Tomescu, Andrei Ioniţă. A cântat sub bagheta unor dirijori, maeştri celebri, români şi străini precum Cristian Mandeal, Cristian Măcelaru, Gabriel Bebeşelea, Tiberiu Soare, Gianandrea Noseda, Vasily Petrenko, Leo Hussain, Bernard Haitink.