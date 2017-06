Vasile Şirli, un artist cu „stea“, premiat la Gala Celebrităţilor de la Sibiu

Aleea Celebrităţilor din Sibiu s-a îmbogăţit sâmbătă, 17 iunie, cu şase personalităţi marcante din cultura „planetară“, aşa cum a numit-o directorul Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu (FITS), Constantin Chiriac. Vasile Şirli, Philippe Genty, Rimas Tuminas, Ohad Naharin, Marcel Iureş şi Robert Wilson au fost artiştii ale căror nume au completat colecţia de stele de pe aleea dintre zidurile-simbol ale Cetăţii Sibiului, "cetate care nu a fost cucerită până acum decât de artişti".

FOTO: Sebastian Marcovici

Institutul Cultural Român (ICR) a fost reprezentat la festivitate de preşedintele instituţiei, Liliana Ţuroiu, şi de vicepreşedintele Krizbai Béla Dan.





Ceremonia de pe Aleea Celebrităţilor a continuat cu Gala Celebrităţilor, unde fiecare artist cu „stea“ a fost onorat, pe scena Sălii Thalia, de personalităţi invitate în cadrul FITS, ajuns la cea de-a 24-a ediţie.

Preşedintele ICR, Liliana Ţuroiu, a deschis Gala Celebrităţilor de la Sibiu şi i-a înmânat primul premiu compozitorului Vasile Şirli.



„Vasile Şirli este un artist extraordinar, un om cu adevărat delicat şi dedicat. Tema acestei ediţii a Festivalului este «Iubire», iar Vasile Şirli rămâne compozitorul de suflet al tinereţii noastre, autorul «Neîmplinitelor iubiri». Un om absolut fermecător, de încredere, pe care toţi cei care l-au întâlnit îl iubesc necondiţionat. Este o onoare şi o bucurie pentru mine ca, în numele Institutului Cultural Român, să-i decernez lui Vasile Şirli acest premiu în cadrul Galei Celebrităţilor de la Sibiu“, a declarat preşedintele ICR.

În cadrul Galei Celebrităţilor au fost decernate patru premii speciale. Premiul „Virgil Flonda” a fost acordat actorului Miklós Bács, pentru contribuţia excepţională în dezvoltarea artei interpretării, Premiul „Iulian Vişa” a ajuns în acest an la Eugen Jebeleanu, pentru vocea unică de artist al tinerei generaţii, Premiul pentru un parteneriat de excepţie a fost acordat domnului Virgil Şoncutean, director general Allianz Ţiriac, iar domnul Stelian Iacob, General Manager al Therme Bucureşti, a fost distins cu Premiul pentru un parteneriat de excepţie.

La Gala FITS 2017, care a avut loc la Sala Thalia, publicul a avut ocazia să întâlnească o parte dintre invitaţii speciali ai festivalului şi să se bucure de revederea cu María Pagés, Group TAGO, Helga Davis şi Fado Violado şi să simtă iubirea cu care aceştia dăruiesc actul artistic.

Institututul Cultural Român s-a dovedit un partener important al festivalului. Ca la fiecare ediţie, ICR a sprijinit o serie de proiecte, traduceri, spectacole din cadrul FITS, printre care: „#EMOJIPLAY“ (16 iunie, Teatrul Gong), "Aglaja" (10 iunie, Teatrul Gong), "All over your face Reactor de creaţie şi experiment" (16 iunie, Teatrul Gong), "În adâncuri" (12 iunie, Fabrica de Cultură), "O mie de motive" (15 iunie, Teatrul Gong), "Soldatul de ciocolată" (9 iunie, Sala Thalia), "Frig" (13 iunie, Teatrul Gong), "Variaţiunile Goldberg" (14 iunie, Biserica Romano-Catolică), "Creditul" (14 iunie, Teatrul Gong), "În largul mării" (17 iunie, Teatrul Gong), "Migraaaaanţi" (9 iunie, Teatrul Gong), "Deşteptarea primăverii" (11 iunie, Fabrica de Cultură). De asemenea, ICR a sprijinit traducerile, proiectele literare şi artistice realizate de Bogdan Georgescu, Eugen Jebeleanu, Raluca Rădulescu, Camelia Oana, Elena Richard, Alexandra Stoicescu, Mirella Patureau.

Cea de-a 24-a ediţie a Festivalului a propus, în perioada 9 - 18 iunie 2017, un program care a adus în oraşul de pe Cibin peste 2.850 de artişti din peste 70 de ţări. Companii de renume din domeniul artelor spectacolului, regizori români şi străini, critici, operatori din turismul cultural local şi regional, operatori culturali străini, zeci de mii de spectatori din comunitatea locală, regională şi internaţională s-au întâlnit la Sibiu pentru a întregi, pe parcursul a zece zile, sărbătoarea Thaliei.

Desfăşurat sub genericul „Iubire”, Festivalul i-a avut ca invitaţi de marcă pe celebrul dansator şi coregraf Mikhail Baryshnikov, artistul avangardist Robert Wilson, regizorul Varely Fokin, coregraful Ohad Naharin de la celebra Batsheva Dance Company din Israel.