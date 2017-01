Cătălin Anchidin şi criticul de film Iris Lackner, la Adevărul Live, de la ora 14.00, despre participarea românească la Festivalul de la Berlin

Luni, 23 ianuarie 2017, ora 13.00, are loc o conferinţă de presă organizată la sediul Institutului Cultural Român (Aleea Alexandru nr. 38, Bucureşti), dedicată participării româneşti la ediţia din acest an a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin – Berlinală 2017.

Vor participa criticul de film Iris Lackner (Israel), echipa filmului Ana, mon amour: regizorul Călin Peter Netzer, directorul de imagine Andrei Butică, actorii Mircea Postelnicu şi Diana Cavallioti, co-scenariştii Cezar Paul-Bădescu şi Iulia Lumânare. Va lua cuvântul şi producătoarea Oana Iancu, prezentă la Berlinală cu două proiecte: Ana, mon amour şi Căprioara. De asemenea, la conferinţa de la sediul ICR vor mai participa actorul Tudor Aaron Istodor, regizoarea Ioana Mischie şi Alina Sălcudeanu, coordonatoarea Departamentului de Relaţii Internaţionale al Centrului Naţional al Cinematografiei, instituţie care se ocupă, anul aceasta, de standul României la Berlinală. Din partea ICR, va participa preşedintele Institutului Cultural Român, domnul Radu Boroianu.

Iris Lackner este Critic de filme şi Conferenţiară.



Are Studii de Mass Media la FDU, Studii de cinenatografie şi televizuine la College of Managment din Tel Aviv, Studii de actorie la Şcoala de Teatru a lui Sophie Moscovici.



A lucrat în televizuine şi a produs zeci de programe culturale pentru Israel şi străinătate.

A fost Executive Producer al programului cultural israelian pe satelit.



Timp de 21 ani scrie şi relatează despre viaţa culturală şi cinematografică din lume şi din Israel la cele mai prestigoase publicaţii din Israel.



Participă în mod constant la emisiuni de radio şi televiziune în domeniul cinrmatografiei.

Conferenţiază pe tematici cinematografice în faţa unui public multi cultural.



Publică noutăţi şi critice de filme pe MovieMania Project prin intermediul de internet şi mass media.



Este membră a Academiei de Cinematografiei şi Televizie din Israel şi membră a Asociaţiei jurnaliştilor din Israel.

La ediţia din acest an a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin, desfăşurată în perioada 9-19 februarie 2017, Institutul Cultural Român susţine participarea românească la următoarele secţiuni:

„Competiţie“ – „Ana, mon amour“ de Călin Peter Netzer (echipa).

„Berlinale Talents“: Ilinca Călugăreanu (regizor)

„Co-production Market“ – proiectul de film „Căprioara“: Bogdan George Apetri (regizor), Oana Iancu (producător)



ICR Berlin susţine, de asemenea, standul românesc din cadrul European Film Market şi apariţia catalogului Romanian Films.



Din partea României au mai fost anunţate participări, astfel:

Berlinale Talents: actorul Alexandru Potocean, regizoarea Ioana Mischie, producătoarea Andra Popescu, operatoarea Carmen Tofeni, distribuitorul de film Matei Truţă şi scenarista Monica Stan

Shooting Star: actorul Tudor Aaron Istodor.



Premiera filmului „Ana, mon amour“ va avea loc pe data de 17 februarie 2017 în cadrul Berlinalei, pelicula reprezentând filmul de încheiere al festivalului, urmând ca în data de 18 februarie să aibă loc întâlnirile cu presa.



ICR Berlin a început să sprijine cu succes prezenţele româneşti la festival în anul 2008, an în care lui Bogdan Mustaţă i-a fost decernat Ursul de Aur pentru scurtmetrajul O zi bună de plajă. În anul 2010, regizorul Florin Şerban a primit Ursul de Argint pentru pelicula Eu când vreau să fluier, fluier. Anul 2013 a adus României „Ursul de Aur“ pentru pelicula Poziţia copilului, r.: Călin Peter Netzer, anul 2015 „Ursul de Argint“ pentru pelicula Aferim!, r.: Radu Jude, iar 2016 premiul „CICAE - Confederation Internationale des Cinemas d'Art et d'Essai” (Confederaţia Internaţională a Cinematografelor de Artă) pentru filmul Ilegitim, r.: Adrian Sitaru.



Institutul Cultural Român, prin Institutul Cultural Român „Titu Maiorescu“ de la Berlin, a susţinut de-a lungul timpului în cadrul Festivalului Internaţional de Film de la Berlin atât prezenţa în secţiunile „Panorama“ şi „Competition“ ale Festivalului (în 2015 – participarea lungmetrajului De ce eu?, r.: Tudor Giurgiu în prima secţiune, şi a filmului AFERIM!, regizat de Radu Jude şi produs de Ada Solomon, în cea de-a doua), cât şi în secţiuni precum „Berlinale Talents“, „Berlinale Forum“ (în 2014, prezenţa regizorului Corneliu Porumboiu; în 2016 - filmul Ilegitim, de Adrian Sitaru, distins cu Premiul C.I.C.A.E - „Confédération Internationale des Cinémas d’Art et d’Essai“ (Confederaţia Internaţională a Cinematografelor de Artă), „Berlinale Shooting Star“, „European Film Market“, „Berlinale Generation“ etc.



Din 1951, Competiţia a fost inima Berlinalei. De peste 60 de ani această secţiune stabileşte tendinţele noului cinema, proiectând în jur de 25 de premiere internaţionale şi mondiale în fiecare an, a căror selecţie finală este făcută de către directorul festivalului, Dieter Kosslick. Această secţiune nu este doar cea mai importantă dintre secţiunile festivalului ci şi cea mai „glamour” dintre acestea. O lista lungă de actori şi regizori de renume au păşit de-a lungul timpului pe covorul roşu pentru a-şi prezenta cele mai recente filme.



La secţiunea Berlinale Talents, dedicată tinerelor talente din domeniul cinematografic, au fost selectati: regizoarea Ilinca Călugareanu, actorul Alexandru Potocean, regizoarea Ioana Mischie, producătoarea Andra Popescu, operatoarea Carmen Tofeni, distribuitorul de film Matei Truţă şi scenarista Monica Stan. Aceştia vor participa pe parcursul a 6 zile la o serie de master classes, workshopuri, discuţii interactive şi sesiuni de networking, importante în dezvoltarea lor ca profesionişti şi în construirea unei reţele de viitori colaboratori. La Berlinale Talents există anual în jur de 4.000 de aplicaţii din care sunt selecţionaţi 300 de participanţi. Dintre experţii Berlinale Talents, invitaţi din 2003 până astăzi să participe la sesiuni de training cu tinerele talente se numără şi nume ca Gael García Bernal, Juliette Binoche, Willem Dafoe, Julie Delpy, Charlotte Rampling, Keanu Reeves, Wim Wenders, Michael Werner sau Wong Kar-wai iar anul acesta a confirmat participarea preşedinta juriului Meryl Streep. La ediţia precedentă au participat, din România, actriţa Iulia Ciochină şi scenarista Ruxandra Ghiţescu.



Shooting Stars este o iniţiativă unică pan-europeană, care îi aduce în prim-plan pe cei mai promiţători tineri actori din Europa. În fiecare an, European Film Promotion (EFP), o reţea de organizaţii de promovare şi de marketing din 37 de ţări europene, nominalizează candidaturile pentru participarea la acest program. Dintre aceştia, 10 actori sunt selectaţi ca Shooting Stars de un juriu internaţional, fiind prezentaţi presei, publicului şi întregii industrii cinematografice, în cadrul Festivalului Internaţional de Film de la Berlin. România a fost reprezentată în cadrul Shooting Stars de Maria Popistaşu (2007), Anamaria Marinca (2008), Dragoş Bucur (2010), Ana Ularu (2012), Ada Condeescu (2013), Cosmina Stratan (2014) şi Tudor Aaron Istodor (2017).



Co‐production Market din cadrul festivalului de la Berlin este una dintre cele mai mari şi prestigioase pieţe de coproducţie din lume. Echipa care va reprezenta proiectul va avea întâlniri cu potenţiali coproducători, agenţi de vânzări, distribuitori şi finanţatori din Europa, printre care se numără şi unele dintre cele mai importante companii din domeniu. Proiectul „Căprioara“ a primit susţinerea Centrului Naţional al Cinematografiei din România.



European Film Market este considerat epicentrul de afaceri al festivalului, fiind prima piaţă importantă de film a anului, la care participă peste 8400 de producători, cumpărători, agenţi de vânzări, distribuitori, expozanţi şi finanţatori. La standul românesc din cadrul European Film Market, organizat anual de Centrul Naţional al Cinematografiei, vor fi prezentate cele mai recente producţii româneşti.



Catalogul Romanian Films prezintă, în limba engleză, informaţii şi fişe tehnice despre toate filmele româneşti care au avut premiera în ultimii doi ani, precum şi informaţii despre filmele care urmează să fie lansate în anul următor şi cele aflate în etapa dezvoltare.