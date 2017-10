„Atlasul frumuseţii. Femeile lumii în 500 de portrete”, celebra carte a Mihaelei Noroc, apare în librăriile româneşti

După ce a fost publicată la prestigioasa editură Penguin Books, având la origine proiectul fotografic al autoarei, acest album prezintă o poveste fascinantă şi tulburătoare în acelaşi timp despre demnitate, varietate, autenticitate, putere de a accepta şi descoperi frumuseţea din noi.

„Adevărata frumuseţe nu cunoaşte graniţe… O poţi găsi în Africa sau în Europa, într-un sat sau într-o metropolă, într-un zâmbet, într-un gest, într-o privire intensă, în câteva riduri sau într-o poveste”, consideră Mihaela Noroc.

„Frumuseţea adevărată se află în diferenţele dintre noi şi se regăseşte peste tot în jurul nostru. Nu ţine neapărat de modă, rasă sau statut social“, adaugă autoarea.

„Atlasul frumuseţii” este o emoţionantă călătorie în imagini şi poveşti de viaţă din toate colţurile lumii şi a devenit de-a lungul celor patru ani un adevărat fenomen online. Proiectul este urmărit de aproape un milion şi jumătate de oameni pe reţelele de socializare şi este prezent des în media internaţională. Oprah Winfrey, CNN, The Wall Street Journal, The Guardian, Time, Forbes, Elle, RAI, SKY News sunt doar câteva dintre numele mari care au prezentat pe larg „Atlasul frumuseţii”, transformându-l în cel mai mediatizat proiect artistic creat de un român, în zilele noastre.

În carte vor apărea imagini şi texte care nu au apărut în online, volumul semnat de Mihaela Noroc nefiind varianta tipărită a paginii de Facebook.

„Sunt bucuroasă că ediţia românească publicată de Humanitas nu va fi o simplă traducere a celei din limba engleză. Am adăugat câteva imagini noi, am lucrat la texte, am creat o nouă copertă şi sper că albumul va avea la fel de mult succes acasă pe cât a avut şi peste hotare…Frumuseţea, aşa cum o percep eu, ne poate învăţa toleranţa, sinceritatea şi bunătatea, iar lumea în care trăim are nevoie de aceste valori mai mult ca niciodată”, a explicat Mihaela Noroc.