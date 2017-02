„Apocalipsa“ filmului începe la Berlin

Tema celei de-a 67 ediţii a Berlinalei se va referi şi la evenimentele de actualitate, „apocaliptice“, din Statele Unite, însă spectatorii vor avea parte şi de numeroase „momente mai uşoare“, a dezvăluit Dieter Kosslick, directorul festivalului, citat de Reuters.

„În ciuda tuturor resentimentelor din lume, programul este unul conciliant şi real, în sensul că artiştii descriu apocalipsa zilnică în care ne găsim cu toţii, dar şi într-o manieră vizuală, însă nu lipsită de umor, nu o descriu fără să aibă o ieşire de siguranţă“, a declarat Dieter Kosslick în faţa jurnaliştilor.

„Programul Berlinalei noastre reprezintă şi un răspuns la acel tip de ştiri descreierate, simple, pe care le auzim cu toţii venind dincolo de Oceanul Atlantic, care ne taie respiraţia şi ne fac să ne spunem: «nu se poate aşa ceva!»“, a adăugat directorul festivalului, citat de news.ro.

Program „protestatar“

Deşi Dieter Kisslick nu a pronunţat numele preşedintelui Donald Trump, care a provocat un uriaş scandal internaţional prin suspendarea vizelor de intrare în Statele Unite pentru cetăţenii din şapte ţări cu populaţie majoritar musulmană, cineastul a spus că programul Berlinalei 2017 este „suficient de protestatar”.

Alegerea filmelor din selecţia festivalului vrea să arate spectatorilor că diversitatea învinge monotonia şi abordează tematici sociale dificile, precum persecutarea homosexualilor şi discriminarea minorităţilor rasiale.

Numeroase vedete sunt aşteptate la Berlin în acest an, printre acestea aflându-se staruri de prim calibru ale cinematografiei mondiale, precum Richard Gere, Penelope Cruz, Catherine Deneuve, Sienna Miller, Laura Linney şi Robert Pattinson.Preşedintele juriului competiţiei de la Berlin va fi cineastul olandez Paul Verhoeven, regizorul unor filme celebre precum „Basic Instinct“, „Total Recall“ şi „Elle“. „Django“, lungmetrajul de debut al cineastului Etienne Comar, care descrie viaţa chitaristului şi compozitorului de jazz Django Reinhardt, va fi proiectat în premieră mondială pe 9 februarie în deschiderea Berlinalei 2017. Regizorul Paul Verhoeven, actriţa Maggie Gyllenhaal şi regizorul Diego Luna vor face parte din juriul Festivalului de Film de la Berlin 2017

Câştigătorii vor fi anunţaţi pe 18 februarie. Trofeele onorifice Berlinale Camera au fost atribuite producătorului şi distribuitorului chinez Nansun Shi, actorului australian Geoffrey Rush şi criticului de film şi scriitorului egiptean Samir Farid.

„Ana, mon amour“, în competiţie

Filmul „Ana, mon amour”, de Călin Peter Netzer (foto jos), a fost selectat în competiţia oficială a celei de-a 67-a ediţii a Berlinalei. Tudor Aaron Istodor va fi prezent în programul Shooting Stars, iar şapte cineaşti vor fi prezenţi în Berlinale Talents: regizoarea Ilinca Călugăreanu, actorul Alexandru Potocean, regizoarea Ioana Mischie, producătoarea Andra Popescu, operatoarea Carmen Tofeni, distribuitorul de film Matei Truţă şi scenarista Monica Stan. Proiectul ”Căprioara”, de Bogdan George Apetri, a fost selectat pentru Co-production Market, şi şase filme autohtone vor fi proiectate, cu sprijinul Institutului Cultural Român, la standul ţării noastre din cadrul evenimentului.

„Pe 9 februarie începe Berlinala, o nouă şansă pentru un Urs de Aur pentru România, cu "Ana, mon amour" a auritului deja Netzer ("Poziţia copilului"). Preşedintele juriului e Paul Verhoven, maestru de filme hot, de la "Basic Instinct", la recent cannezul "Elle" (Isabelle Huppert, nominalizată la Oscaruri, apare încă din prima producţie din competiţie. Sperăm ca berlinezii să fie cuceriţi de povestea inspirată de romanul lui Cezar Paul-Bădescu, o şedinţă sofisticată de psihanaliză“, spune criticul de film Irina Nistor.

Lista cuprinde filmele selecţionate în competiţie, plus alte titluri incluse în secţiunea oficială dar în afara concursului.

'Ana, mon amour', Călin Peter Netzer (România, Germania, Franţa)

'Bamui haebyun-eoseo honja' ('On the Beach at Night Alone') Hong Sangsoo (Coreea de Sud)

'Beuys', Andres Veiel (Germania).

'Colo', Teresa Villaverde (Portugalia, Franţa)

'Django', Etienne Comars (Franţa)

'Félicité', Alain Gomis (Francia, Senegal, Belgia, Germania, Liban).

'Hao ji le', Liu Jian (China).

'Helle Nächte'' (Bright Nights), Thomas Arslan (Germania, Norvegia).

'Joaquim', Marcelo Gomes (Brazilia, Portugalia).

'Mr. Long', Sabu (Japonia, Germania, Hong Kong, China, Taiwan).

'Pokot', Agnieszka Holland (Polonia, Germania, Republica Cehă, Suedia, Slovacia).

'Return to Montauk', Volker Schlöndorff (Germania, Franţa, Irlanda).

'Testről és Lélekről' (On Body and Soul), Ildiko Enyedi (Ungaria).

'The Dinner', Oren Moverman (SUA).

'The Party', Sally Potter (Marea Britanie).

'Toivon tuolla puolen' (The Other Side of Hope), Aki Kaurismäki (Finlanda, Germania).

'Una mujer fantástica', Sebastián Lelio (Chile, Germania, SUA, Spania).

'Wilde Maus' (Wild Mouse), Josef Hader (Austria).

În afara concursului

'El Bar', Alex de la Iglesia (Espańa).

'Final Portrait', Stanley Tucci (Marea Britanie, Franţa).

'Logan', James Mangold (SUA).

'Sage femme', Martin Provost (Franţa, Belgia).

'T2 Trainspotting', Danny Boyle (Marea Britanie).

'Viceroy's House Indien', Gurinder Chadha (India).

Dormind în aşteptarea unui bilet

Zeci de fani ai filmelor prezentate la Berlinale au ales să îşi petreacă noaptea în saci de dormit şi corturi, pentru a fi siguri că prind cele mai bune locuri în sălile de cinema. Cinefilii înflăcăraţi au stat şi în ediţiile precedente la cozi care se întindeau pe zeci de metri.

Fanii Berlinalei au dormit o noapte lângă casele de bilete FOTO: Clemens Bilan

Adevărul va fi prezent şi anul acesta la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin şi vă va prezenta cele mai interesante ştiri din cadrul primului mare festival cinematografic al anului.