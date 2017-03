Angela Gheorghiu, „dezamăgită“ de Teatrul Colón: „Nu am putut participa la repetiţii. Este o situaţie stânjenitoare“

Angela Gheorghiu a călătorit în capitala Argentinei pentru a face parte din distribuţia spectacolului de operă ”Adriana Lecouvreur”, de Francesco Cilea.

”Sunt foarte supărată şi dezamăgită de lipsa de profesionalism şi de nepoliteţea pe care le-am întâlnit în ultimele zile, în Buenos Aires, unde aşteptam cu nerăbdare să interpretez opera «Adriana Lecouvreur» la Teatrul Colón”, a scris miercuri soprana pe pagina sa de Facebook.

Ea menţionează că precontractul nu a fost respectat de argentinieni, iar directoarea tetarului nu a dorit să poarte o discuţie cu ea.

”Pentru că au existat breşe în precontract şi Teatrul Colón nu a reuşit să respecte termenii prevăzuţi, care sunt respectaţi fără îndoială oriunde cânt, în teatre şi săli de concerte din toată lumea, mă găsesc în imposibilitatea de a cânta pentru publicul argentinian, pe care îl iubesc. Am călătorit la Buenos Aires, a fost un drum foarte lung, sperând că totul se va stabili odată ce voi ajunge în Argentina... Sunt deja de o săptămână aici şi nimic nu s-a îmbunătăţit. Nu am putut participa nici la repetiţii, fără un contract semnat, desigur. Am fost tot mai dezamăgită. Am găsit un comportament neprofesionist şi lipsă de respect. Am încercat să am o discuţie cu directorul general al Teatrului Colón, Maria Victoria Alcaraz, dar, surprinzător, am fost refuzată. Este o situaţie stânjenitoare şi neplăcută pentru mine”, a completat soprana.

Drept urmare, Angela Gheorghiu a interzis teatrului să îi folosească numele sau imaginea pentru a promova spectacolului şi speră să revină la Buenos Aires ”în condiţii onorabile”.

”Am interzis Teatrului Colón să vândă bilete în numele meu şi să îmi folosească numele sau imaginea pentru materialele promoţionale. Nu este corect pentru oamenii care plătesc şi care nu sunt responsabili pentru aceste condiţii. Eram extrem de nerăbdătoare să reîntâlnesc publicul cald şi minunat din Buenos Aires, pe care îl preţuiesc, şi nu pot decât să sper că mă voi întoarce în condiţii onorabile”, a încheiat Angela Gheorghiu.

Angela Gheorghiu s-a născut în Adjud, pe 7 septembrie 1965. Şi-a făcut debutul internaţional în 1992, la Royal Opera House, în ”La Boheme”. În acelaşi an, a debutat la Metropolitan Opera New York şi la Opera de Stat din Viena. La Royal Opera House a cântat pentru prima dată ”La Traviata”, în 1994. Angela Gheorghiu a fost o prezenţă constantă în săli de operă şi de concert din New York, Londra, Paris, Salzburg, Berlin, Tokyo, Roma, Seul, Veneţia, Atena, Sao Paolo, Los Angeles, Lisabona, Valencia, Palermo, Balbeck, Amsterdam, Kuala Lumpur, Zürich, Viena, Salzburg, Madrid, Barcelona, Valencia, Praga, Montreal, Toronto, Moscova, Ljubljana şi Shanghai. A înregistrat numeroase discurila case precum Decca şi EMI, iar în martie 2015, Warner Classics a lansat o colecţie aniversară - 25 de ani de carieră -, cuprinzând 8 CD-uri şi 1 DVD, intitulată ”Autograph”.