Un oficial german spune că Twitter este binevenită în Germania, dacă Donald Trump îşi va pune în practică avertismentele împotriva companiei

După ce Trump a ameninţat că va închide Twitter pentru că i-a avertizat pe utilizatori să verifice veridicitatea tweet-urilor sale, un oficial german de rang înalt a sugerat tot pe această reţea de socializare că operatorului acesteia, care are sediul central în California, i-ar fi mai bine în Germania.

”Aceasta este o invitaţie de a vă muta în Germania”, a scris pe Twitter Thomas Jarzombek, responsabil cu economia startup-urilor în Germania.

”Aici aveţi liberatea să criticaţi guvernul şi să combateţi ştirile false. Avem un ecosistem extraordinar pentru tehnologie şi startupuri, compania voastră s-ar potrivi perfect aici şi vă vom deschide orice uşă”, a afirmat Jarzombek.

Hey @Twitter & @jack, this is an invitation to move to Germany! Here you are free to criticize the government as well as to fight fake news. We have a great startup and tech ecosystem, your company would be a perfect fit and I will open any doors for you! @realDonaldTrump