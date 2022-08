INTERVIU Paula Kornaszewska, Head of Operations Europa Centrală şi de Est TikTok: „TikTok este un spaţiu al creaţiei, creativităţii şi diversităţii“

În luna iunie, TikTok a desfăşurat un parteneriat cu Festivalul Internaţional de Film Transilvania (TIFF), atât pentru a promova industria cinematografică din România, cât şi pentru a inspira şi a susţine creatorii de conţinut. Parteneriatul a inclus hashtag challenge-ul #PovestitoruldeFilm, care a strâns peste 385.000 de postări, o provocare pentru a aduce filmul în prim-plan. La evenimentul care a încununat acest parteneriat, TikTok Get Together, desfăşurat la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca, a fost prezentă şi Paula Kornaszewska, Head of Operations Europa Centrală şi de Est, care a vorbit în exclusivitate pentru „Weekend Adevărul“ despre cât de implicată este această platformă în promovarea culturii şi ne-a împărtăşit câteva tips & tricks pentru a avea un conţinut de calitate, care poate ajunge viral în întreaga lume.

„Weekend Adevărul“: Ce ne puteţi spune despre evoluţia TikTokului în ultimii doi ani, anii pandemiei?

Paula Kornaszewska: TikTokul s-a dezvoltat, a evoluat la nivel global extrem de mult. Eu m-am alăturat echipei din Europa în urmă cu trei ani. Până atunci, am lucrat chiar din Beijing, aşa că ştiam platforma. Când m-am alăturat TikTokului din Europa, totul era la început, eram o echipă mică în Berlin, însă totul s-a schimbat în timpul pandemiei.

Dar în România?

În România, la fel ca în toate ţările, oamenii au petrecut mai mult timp în case, au avut mai mult timp pentru ei şi hobby-urile lor. Dacă până atunci îşi spuneau că nu mai au timp pentru încă o platformă de social media, în timpul pandemiei au fost mai disponibili să îşi exploreze curiozităţile, inclusiv cele legate de TikTok. Şi de atunci au rămas cu noi. În prezent, avem peste un miliard de utilizatori la nivel mondial, şi continuăm să creştem. În 2021, TikTok a fost cea mai instalată aplicaţie. Mă bucur că atâţia oameni au descoperit potenţialul de creativitate pe care îl are.

Cele două feţe ale TikTok

Mulţi oameni consideră TikTokul ca fiind o platformă de entertainment. Cât de adevărată este această opinie?

Aş spune că da, suntem o platformă de entertainment, însă aici vorbim despre o idee amplă a ceea ce înseamnă entertainment. TikTokul este un spaţiu al creaţiei şi al creativităţii. Când vorbim de entertainment drept conţinut popular, ne gândim la tot soiul de scheciuri, de filmuleţe, însă şi la muzică – nu doar la ce este nou, ci şi muzica veche. Ne propunem să aduce în trend ceea ce era la modă în trecut – spre exemplu, cum s-a întâmplat în cazul serialului marca Netflix, „Stranger Things“, a cărui melodie din ultimul sezon, „Running up that hill“, a lui Kate Bush, a devenit extrem de populară, cu toate că ea a apărut în 1985. Cazuri asemănătoare de melodii care s-au viralizat pe TikTok au aparţinut şi altor artişti mai vechi, precum ABBA, Queen, Fleetwood Mac. Noi lucrăm foarte mult atât cu festivaluri de film, precum TIFF, cât şi cu festivaluri de muzică, aşa că, atunci când ne gândim la TikTok ca fiind destinat entertainmentului, trebuie să avem în minte o definiţie mai largă a cuvântului.

Platforma are însă şi o parte mai serioasă. Se spune că războiul rus din Ucraina este transmis pe TikTok.

TikTokul este o platformă care încurajează expunerea evenimentelor sociale de actualitate. Referitor la aceste evenimente dramatice, platforma poate deveni un loc în care refugiaţii îşi pot împărtăşi experienţele şi emoţiile. Bineînţeles, avem un set de reguli pe care întreaga comunitate trebuie să le respecte cu stricteţe; doar aşa, utilizatorii se pot bucura de libertatea de exprimare.

Un spaţiu multicultural

Mulţi specialişti din industria cinematografică spun că tinerii nu mai au răbdare să urmărească lungmetraje tocmai din cauza platformelor sociale precum TikTok, care le oferă filmuleţe scurte şi astfel le satisfac dorinţa de a vedea filme. Cum comentaţi?

Cred că este o tendinţă generală ca atenţia oamenilor să fie limitată. Suntem invadaţi constant de informaţii de tot soiul, care vin prin mai multe căi de comunicare, aşa că tindem să ne concentrăm asupra celor care sunt de dimensiuni mai reduse, pentru a putea să recepţionăm cât mai multe într-un timp cât mai scurt. Pe TikTok avem videourile de 50 de secunde care sunt foarte populare, însă de asemenea sunt populare şi cele de un minut sau trei minute. Anumiţi utilizatori pot crea filmuleţe de zece minute. Noi ne dorim să oferim utilizatorilor TikTok formate mai extinse pentru a putea crea chiar filme de scurtmetraj, dar şi podcasturi cu scop educaţional. Noi încercăm să fim o platformă care să ofere mai mulţi factori de calitate de care să beneficieze industria cinematografică, să realizăm o conexiune între aceasta şi TikTok. Tocmai din acest motiv avem aceste parteneriate cu festivalul de la Cannes, cu TIFF, cu festivalul ceh Karlovy Vary. Ne dorim să arătăm frumuseţea filmului, a cinematografiei unui public larg şi, mai ales, unui public tânăr. Credem că prin aceste parteneriate putem aduce o reîmprospătare a industriei cinematografice, având tot respectul şi admiraţia pentru ce au realizat până acum aceste festivaluri în direcţia promovării artei.

Care credeţi că sunt elementele-cheie pe care creatorii de conţinut cultural ar trebui să le respecte pentru a ajunge la cât mai mulţi oameni?

Cheia este să le arăţi urmăritorilor cultura din care provii, dar şi cine eşti cu adevărat. TikTok este o platformă globală şi are un algoritm prin care videourile pot ajunge la milioane de alţi oameni. Există acea secţiune specială, For You – aşa că dacă videourile tale sunt atractive şi coincid cu interesele lor, cu hobby-urile lor, conţinutul tău are o şansă mare să apară în acel feed. Oamenii îţi pot vedea videourile chiar dacă nu te urmăresc, iar asta face TikTokul o platformă grozavă. Succesul pe această aplicaţie îl poţi obţine dacă eşti creativ, dacă îţi dai voie să te exprimi liber. Noi suntem un spaţiu al diversităţii şi al integrării, aşa că oricine este bine-venit. TikTokul este un spaţiu propice promovării culturii, sub orice formă a sa – asta este frumuseţea platformei. De la cântăreţi până la make-up artists, toţi au un loc aici. TikTokul este o sursă de informaţii în privinţa culturilor din întreaga lume. Spre exemplu, eu urmăresc o creatoare de conţinut nativ americană, care vorbeşte despre cultura indigenă din America. Este fascinant! Am aflat lucruri de care nu mai auzisem înainte – politica, istoria, muzica, vestimentaţia americanilor nativi. România, de asemenea, este bogată în tradiţii, are o mulţime de lucruri culturale specifice interesante care ar putea fi prezentate mai departe întregii lumi.

Cum a fost primit de români parteneriatul cu TIFF?

A avut un rezultat peste aşteptări, extraordinar. Comunitatea din România este extrem de creativă şi foarte conectată cu platforma. Cred că evenimentul din acest an este doar începutul; sperăm ca anul viitor să fie de şi mai mare amploare. Ne dorim, de asemenea, să devenim un loc de creare, de promovare pentru regizorii, actorii din România, pentru întreaga scenă artistică românească.