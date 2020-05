Cel de-al treilea magazin internaţional de aplicaţii dezvoltat de HUAWEI, cunoscut sub numele de AppGallery, se bucură de o dezvoltare rapidă, conţinând deja peste 450 de aplicaţii româneşti utile pentru consumatori şi zeci de mii de aplicaţii internaţionale.

Huawei AppGallery se găseşte preinstalat pe pe toate dispozitivele HUAWEI recent lansate (smartphone-uri şi tablete), asigurând accesul la aplicaţiile necesare utilizatorilor. AppGallery vine cu securitate şi protecţie completă, astfel că dezvoltatorii de aplicaţii trec printr-un proces de reviziuire în patru paşi pentru operarea securizată a aplicaţiilor urcate în AppGallery. De asemenea, este verificat inclusiv numele real al dezvoltatorului pentru o garanţie în plus împotriva activităţilor periculoase. Mai mult, există şi un sistem de evaluare a vârstei, care crează un mediu sigur pentru copii, aceştia neavând acces la aplicaţii nepotrivite vârstei lor.

Aplicaţia Jerry’s Pizza, una dintre cele mai recente aplicaţii care s-au alăturat AppGallery

Una dintre cele mai recente aplicaţii adăugate în portofoliul Huawei AppGallery este aplicaţia restaurantului Jerry’s Pizza, astfel încât utilizatorii Huawei vor putea să-şi comande mâncarea favorită rapid, în doar câţiva paşi simpli. Aceştia vor beneficia şi de o ofertă specială parte din campania dedicată utilizatorilor aplicaţiei, intitulată “1000 de pizza gratuit în Huawei AppGallery”.

În perioada 15 mai – 15 iulie 2020, în cadrul secţiunii de Gift Shop din Huawei AppGalery vor fi disponibile 1000 de coduri unice care oferă utilizatorilor posibilitatea de a câştiga o pizza oferită de Jerry’s Pizza alături de HUAWEI. Mai multe informaţii despre campanie pot fi găsite pe acest link .

O gamă extinsă şi variată de aplicaţii din care îţi poţi alege favoritele

Ţinând cont de perioada dificilă pe care o traversăm, AppGallery acordă o atenţie sporită şi zonei de educaţie, platforma oferind aplicaţii locale care au devenit cunoscute şi utilizate la nivel global. Una dintre acestea este aplicaţia Mondly, care oferă utilizatorilor o oportunitate excelentă pentru a învăţa o limbă străină. Sunt disponibile 33 de limbi străine, pe care utilizatorii le pot studia, iar aplicaţia include lecţii, sesiuni de vocabular, teste săptămânale şi competiţii lunare cu alţi utilizatori.

Alte aplicaţii utile de învăţare a limbilor străine care se regăsesc în AppGallery sunt Learn English, French, German, Japanese, dezvoltate de Meta Language Pro.

Un număr mare de aplicaţii importante, pe care utilizatorii le folosesc în fiecare zi, se găsesc deja în magazinul AppGallery, precum cele de banking, printre care Banca Transilvania, BCR, Pago, Orange Money, BRD sau 24 Pay, cele de ştiri şi divertisment (Ştirile PRO TV, Digi 24, Biziday, Antena Play, Orange TV Go, Telekom TV şi Digi Online), cele de shopping (lajumate.ro, olx.ro, elefant.ro, cel.ro, Dedeman sau okazii.ro), dar şi aplicaţii utilitare: BitDefender, eJobs, Star Taxi, 7Card, Virtual Cards, Upfit Romania sau World Class. Aplicaţiile operatorilor locali precum My Orange Romania, My Account Telekom sau My Vodafone Romania sunt şi ele disponibile în AppGallery. Aplicaţia Here WeGo, dedicată navigaţiei, poate fi şi ea descărcată din AppGallery.

Există şi aplicaţii cunoscute la nivel internaţional, precum cele de ştiri: Vanity Fair, TimesLIVE, Wired Feed sau The Herald. În ceea ce priveşte navigarea, alternativele oferite de AppGallery sunt Herewego Maps şi Maps.me. Printre aplicaţiile internaţionale de top care se găsesc în AppGallery şi care se bucură de cel mai mare număr de descărcări se află şi cele de gaming (Fortnite, Battle Royale sau Game of Thrones).