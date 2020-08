US Secret Service a cumpărat date de poziţionare, pentru care în mod normal avea nevoie de mandat

US Secret Service a plătit aproximativ 2 milioane de dolari în 2017-2018 către o firmă numită Babel Street pentru a folosi serviciul Locate X, conform unui document (PDF) obţinut de Vice Motherboard.

Locate X oferă date despre locaţii culese şi corelate dintr-o mare varietate de alte aplicaţii, a raportat publicaţia Protocol la începutul acestui an. Utilizatorii pot „desena un gard digital în jurul unei adrese sau zone, pot identifica dispozitivele mobile care se aflau în acea zonă şi să vadă unde au mai călătorit acele dispozitive” în ultimele câteva luni, a explicat Charles Levinson pe site-ul Protocol.

Agenţiile din cadrul Department of Homeland Security—inclusiv Immigration and Customs Enforcement (ICE) şi Customs and Border Protection (CBP) - au achiziţionat acces la activitatea de localizare a telefonului mobil pentru investigaţii, a scris The Wall Street Journal în februarie 2020. În iunie, WSJ a raportat, de asemenea, că IRS a achiziţionat acces la datele de poziţionare prin intermediul bazelor de date comerciale.

”Companiile private pot să adune, să cumpere, să vândă tot felul de date mai mult sau mai puţin sensibile ale utilizatorilor, oricum doresc, cu foarte puţine limitări - şi o fac fac”, spune Kate Cox în Arstehnica.

Toate tipurile de aplicaţii mobile colectează date despre locaţii, atât în mod legitim, cât şi nelegitim , apoi le vând brokerilor de date. Datele sunt anonimizate teoretic - dar în practică, persoanele sunt uşor de identificat.

New York Times a demonstrat în 2018, într-un articol multimedia , cât de uşor este să urmăreşti o persoană viaţă de zi cu zi folosind un snapshot obţinut de la o singură firmă care colectează date. "Baza de date revizuită de The Times - un eşantion de informaţii culese în 2017 şi deţinute de o singură companie - dezvăluie călătoriile oamenilor în detalii uimitoare, cu o exactitate de câţiva metri şi actualizate în unele cazuri de mai mult de 14.000 de ori pe zi".

Aplicaţiile nu sunt singurele care colectează şi vând informaţiile respective. Companiile de telefonie mobilă americane - Verizon, AT&T şi Sprint împreună cu T-Mobile - au fost prinşi vânzând date despre locaţia clienţilor fără consimţământ în 2018 şi 2019.

Agenţiile care se ocupă cu aplicarea legii trebuie să aibă un mandat pentru a obţine datele privind locaţia telefonului mobil al unei persoane, a decis Curtea Supremă în 2018. Anchetatorii au cerut de mai multe ori mandate pentru a strânge informaţii pentru toate telefoanele care călătoresc într-un loc, într-o anumită perioadă de timp, cunoscut sub denumirea de geofencing

Însă, în prezent, nu există legi care să oprească organizaţiile guvernamentale să cumpere pur şi simplu informaţiile pe care le doresc de pe piaţa liberă. Senatorul democrat Ron Wyden a declarat pentru Vice că situaţia trebuie să se schimbe.