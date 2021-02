“YouTube Ads Leaderboard” selectează cele mai populare reclame care au rulat pe YouTube într-o anumită perioadă, reclame care au reuşit să genereze interes şi în afara publicului ţintă atins în campanii. Clasamentul ia în calcul mai mulţi indicatori relevanţi, precum vizualizările organice, rata de vizualizare (timpul mediu vizualizat dintr-o reclamă) sau rata de interacţiune.

Primul loc este ocupat de spotul pentru promovarea unui joc. Pentru lansarea „The Last of Us Part II în România”, echipa PlayStation4 a vrut să ajungă la cât mai mulţi gameri români. Campania de comunicare a constat în adaptarea locală a temei muzicale din joc, "Through the Valley", în variantă folclorică şi în limba română.

Pe locul secund găsim un obişnuit al succesului în promovare pe YouTube: Cat Mobile. Deşi anul trecut Cat Mobile a produs mai multe reclame pe final de an, doar una a reuşit să ajungă în top: Husa anti 5G. Fără Van Damme, dar la fel de spectaculos, Volvo trucks ajunge pe poziţia a treia. Patru camioane suprapuse care străbat şoseaua, iar în vârf îl găsim chiar pe preşedintele companiei. Pe canalul de YouTube al companiei găsiţi şi filmarea „behind the scenes”.

Top 10 cele mai populare reclame pe YouTube în România în 2020

BRAND: PlayStation Romania

CREATIVE AGENCY: SmartPoint

MEDIA AGENCY: Mediacom

BRAND: CatMobile.ro

CREATIVE AGENCY: Sector 7

MEDIA AGENCY: Cat Mobile

BRAND: Volvo Trucks

CREATIVE AGENCY: Forsman & Bodenfors

MEDIA AGENCY: MiQ Digital

BRAND: Ursus

CREATIVE AGENCY: Leo Burnett

MEDIA AGENCY: Media Investment

BRAND: Kaufland Romania

CREATIVE AGENCY: Leo Burnett

MEDIA AGENCY: McCann

BRAND: LidlRomania

CREATIVE AGENCY: Mullen Ro

MEDIA AGENCY: Wavemaker

BRAND: Leroy Merlin România

CREATIVE AGENCY: Ogilvy

MEDIA AGENCY: iProspect

BRAND: Telekom Romania

CREATIVE AGENCY: Leo Burnett

MEDIA AGENCY: Media Investment

BRAND: MaxBet Romania

CREATIVE AGENCY: CAP

MEDIA AGENCY: MaxBet

BRAND: Müller Romania

CREATIVE AGENCY: Ogilvy

MEDIA AGENCY: United Media