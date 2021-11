Cea mai mare conferinţă de securitate cibernetică din regiunea Europei Centrale şi de Est va avea loc în perioada 24-25 noiembrie

Pe parcursul celor două zile, specialişti din toată lumea vor susţine prezentări despre phishing şi inginerie socială, vulnerabilităţi ale IoT sau noi metode de detecţie ale incidentelor cibernetice. De asemenea, nu vor lipsi prezentări despre vulnerabilităţile aplicaţiilor Android, selectarea şi prioritizarea surselor de detectare, exploatarea vulnerabilităţilor critice sau problemele de securitate din marile corporaţii.

La evenimentul online sunt aşteptaţi mii de participanţi din toată lumea, experţi în securitate cibernetică, dar şi companii interesate de protejarea activităţilor informatice. Mai mult, vor fi prezente şi companii mari din tehnologie de la nivel global, startup-uri locale, iar specialişti şi speakeri vor dezbate riscuri, probleme şi concepte fundamentale de securitate cibernetică.

„Această nouă ediţie DefCamp vine după aproape doi ani în care distanţarea socială, fenomenul work from home şi mutarea comunicării dintre oameni preponderent în mediul online au alimentat, şi aproape forţat, procesul de digitalizare, ceea ce a dus la atacuri cibernetice pe măsură. Pandemia nu a făcut decât să lase uşi deschise atacatorilor şi să ofere un mediu propice criminalităţii cibernetice, dacă luăm în considerare atacurile de phishing sau ransomware care au vizat sistemul vital pentru buna funcţionare a unui stat cum e sistemul medical. În acest context, este nevoie de o comunitate puternică de specialişti care să poată împărtăşi din expertiza şi cunoştinţele lor pentru a creşte capabilităţile industriei de securitate cibernetică în combaterea atacurilor ce devin din ce în ce mai performante”, a declarat Andrei Avădănei, fondatorul DefCamp.

Nevoia de specialişti în securitate cibernetică este în creştere nu doar în România, ci şi pe plan global, atât în domeniul public, cât şi în cel privat. The New York Times a estimat 3,5 milioane de noi locuri de muncă în domeniul securităţii cibernetice la nivel mondial în 2021, în creştere de la un milion de posturi în 2014.

„Misiunea DefCamp este de a creşte şi de a susţine în mod constant această comunitate. Faptul că numeroşi lideri din industrie, speakeri şi participanţi revin an de an la acest eveniment ne motivează să ne implicăm şi să promovăm mai activ colaborarea în cadrul comunităţii. Chiar dacă această ediţie a DefCamp are loc exclusiv online, răspunsul din partea întregii comunităţi a fost cel puţin la fel de entuziast, ceea ce arată că direcţia în care ne îndreptăm ca industrie şi comunitate este cea potrivită”, a adăugat Andrei Avădănei.