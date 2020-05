Fitbit Charge 4: Cel mai bun tracker de fitness (TECH REVIEW)

La prima vedere, Charge 4 arată identic cu predecesorul său, Charge 3, principalele diferenţe sosind la capitolul funcţii. Într-adevăr, din punct de vedere estetic, diferenţele sunt aproape insesizabile, Charge 4 având acelaşi aspect simplu dar extrem de elegant, care poate fi asortat cu tot felul de ţinute. Tracker-ul primit a fost în varianta granite black, având o curea foarte comfortabilă şi cu un aspect plăcut.

Deci, de ce ai vrea să treci la un Charge 4 dacă ai un Charge 3? Sau de ce ai alege un Charge 4, când Charge 3 arată la fel şi este mai ieftin?

Ei bine, pentru că Charge 4 este cel mai apropiat lucru de un smartwatch, fără a fi de fapt un smartwatch. Ştiu, e un raţionament bizar, dar îl explic imediat. Charge 4 a preluat mai toate funcţiile care făceau din Versa 2 un smartwatch excelent: are Smart Wake, Sleep Score, integrare cu Spotify, chiar şi Fitbit Pay. Îmi potolesc însă puţin entuziasmul, inspir şi începem simplu:

Fitbit Pay şi Sleep Score

Bun, aşa cum am zis mai sus, Charge 4 a preluat mai toate funcţiile de pe Versa 2. Aşadar, să le luăm în ordine, începând cu Fitbit Pay. Ştiu, e vorba de un tracker de fitness şi nu asta este funcţia sa cea mai importantă, dar e cea care îmi place mie cel mai mult, aşa că încep cu ea. Integrarea Fitbit Pay este o alegere excelentă şi utilitatea sa nu poate fi contrazisă, mai ales într-o perioadă în care plăţile contactless au început să fie din ce în ce mai folosite. Ca şi până acum, îţi poţi adăuga cardul BCR sau BT în aplicaţie şi poţi plăti cu el, sau poţi face ce am făcut şi eu şi să adaugi un card de Revolut, pentru că ai această posibilitate. Introducerea PIN-ului e puţin mai dificilă decât pe Versa 2, datorită ecranului mai mic, dar te descurci fără probleme.

O altă funcţie nouă pe Charge 4, luată de pe Versa 2, este cea de Smart Wake, care foloseşte inteligenţă artificială pentru a te trezi în momentul cel mai oportun. Practic, examinează starea în care te afli în timpull somnului (REM, Deep sleep sau Light Sleep) şi va încerca întotdeauna să te trezească atunci când somnul tău este mai uşor (Light), pentru a uşura un proces pe care nu cred că foarte mulţi îl agreează, părăsirea patului. Cum funcţionează însă această funcţie şi merită ea utilizată? În primul rând, bine, apoi..da. Faptul că e destul de mic îl ajută enorm pe Charge 4 la acest capitol, şi în general la toate funcţiile legate de somn. Personal, îmi e greu să adorm cu un ceas la mână, de aceea am şi renunţat la a face acest lucru cu Versa 2 şi la a-mi monitoriza somnul, însă Charge 4 e mai uşor, mai mic şi m-am obişnuit să îl am la mână în fiecare noapte. Iar Smart Wake mi se pare în continuare o idee excelentă şi bine implementată de Fitbit, la fel cum era şi pe Versa 2, doar că acum este mult mai uşor utilizabilă.

Şi dacă tot suntem la capitolul somn, hai să vorbim un pic şi de Sleep Score, sistemul implementat de Fitbit anul trecut care îţi notează fiecare ciclu de somn. Ştiu, pare puţin ciudat, dar este extrem de interesant să vezi de câte ori te-ai trezit în timpul nopţii, cât de mult te afli într-o stare de somn adânc sau chiar cât de mult petreci visând într-o noapte (visele apar în stadiul REM al somnului). Mai mult, prin adăugarea senzorului SpO2, care măsoară nivelul oxigenului din sânge, Charge 4 te poate informa cu privire la eventualele probleme de respiraţie apărute în timpul somnului, impulsionându-te astfel să îţi verifici starea de sănătate. Evident, zona Sleep din aplicaţie poate fi personalizată cum doreşti, îţi poţi seta o oră de culcare, remindere înainte de acea oră, cât anume ai dori să dormi.. practic, poţi fi propriul tău părinte.

Fitness tracking pentru 20 de activităţi diferite, şi GPS integrat

Ok, hai să trecem şi la partea de fitness, că doar ea e cea principală, vorbind de un fitness tracker. Ca de obicei, ai funcţiile clasice pe majoritatea device-urilor Fitbit şi alte trackere: numărul de paşi, distanţa parcursă, numărul de calorii arse, pulsul şi, evident, exerciţiile. Charge 4 vine activat cu funcţia Smart Track, care îţi recunoaşte automat tipul de exerciţiu pe care îl faci, fie că e vorba de alergat, înot, ciclism sau altele. Un mare plus pentru Charge 4 este faptul că are GPS integrat, astfel că nu e nevoie să îţi iei şi telefonul cu tine atunci când ieşi la alergat. Bineînţeles, activarea GPS-ului va ”mânca” din baterie ca şi cum ar fi la masa de Crăciun, dar tot ai la dispoziţie 5 ore de autonomie în care îţi poţi face exerciţiile şi te poţi întoarce la încărcător. Apropo de asta, durata de încărcare este de aproximativ două ore.

Dacă tot am vorbit de autonomie, menţionez că în perioada în care l-am utilizat, Charge 4 a avut o durată de viaţă la o singură încărcare de aproape 7 zile (fără GPS activat), mai mult decât satisfăcător.

Revenind la fitness, mai e important să menţionez şi Zonele de Minute Active (ZMA), o funcţie care are rolul de a te impulsiona să faci sport printr-un sistem. Practic, fiecare minut pe care îl petreci în timpul unui antrenament într-o zonă de activitate moderată de ardere a grăsimilor îţi aduce un punct, echivalentul unui minut activ. Pentru antrenamentele mai intense, primeşti două puncte. Îţi poţi seta propriile ţeluri săptămânale, pentru a te motiva. E o funcţie similară cu daily step-goal, dar care te încurajează mai mult să îţi depăşeşti limitele şi să dai totul la un antrenament (oricât de clişeic ar suna asta).

În total sunt 20 de activităţi sportive diferite care pot fi măsurate cu Charge 4, şi îţi poţi seta ţeluri diferite pentru acestea: câte calorii vrei să arzi, ce viteză constantă vrei să ai când alergi, ce distanţă îţi doreşti să parcurgi. E unul dintre mecanismele pe care le apreciez cel mai mult când vine vorba de device-urile Fitbit, deoarece încearcă întotdeauna să te facă să îţi setezi propriile limite şi să îţi îmbunătăţeşti constant performanţele.

În ceea ce priveşte măsurarea corectă a paşilor, a etajelor urcate (pentru că Charge 4 detectează şi elevaţia şi îţi oferă informaţii cu privire la acest lucru), a distanţei parcurse, nu am niciun reproş. Fitbit mi se pare în continuare unul dintre cei mai precişi jucători din piaţa smartwatch-urilor şi a tracker-elor de fitness, iar Charge 4 continuă pe fundaţia construită deja de predecesorii săi.

Spotify, display şi interfaţa de utilizare

De menţionat este şi faptul că acesta este primul tracker al Fitbit cu Spotify integrat, astfel că poţi controla muzica din căşti direct de pe tracker dacă vrei o melodie mai motivantă pentru ultima sută de metri, de exemplu. De asemenea, încă un lucru important este că Charge 4 are şi o funcţie pentru monitorizarea sănătăţii la femei.

Evident, poţi primi şi notificări de la diferite aplicaţii pe care le accesezi cu prin slide down (îmi pare rău, sună mai bine decât dacă a-şi spune să glisezi în jos). Slide up îţi deschide statisticile, în timp ce slide left te duce în meniul tracker-ului. Pe partea stângă găseşti şi butonul de blocare/deblocare, cu feedback haptic, prin care poţi reveni la meniul anterior sau, printr-o apăsare mai lungă, poţi deschide diferite funcţii (precum Fitbit Pay).

Am lăsat display-ul la sfârşit, pentru că este aspectul care a suferit cele mai nesemnificative modificări faţă de Charge 3: avem aceeaşi rezoluţie de 100x160 pixeli, pe un ecran monocrom OLED de 1 inci, cu logo-ul Fitbit marcat dedesubt. Charge 4 e puţin mai mare, şi cu un gram mai greu faţă de predecesorul său, însă o îmbunătăţire excelentă apare la capitolul luminozitate, care se ajustează automat mult mai bine în diferite condiţii de iluminare, faţă de Charge 3. Evident, poţi alege diferite feţe de ceas din aplicaţia Fitbit, în funcţie de detaliile pe care vrei să le evidenţiezi şi preferinţele personale.

Ştiu, nu am zis mai nimic negativ despre Fitbit Charge 4. Asta pentru că nu prea există, din perspectiva mea. Este un tracker excelent, care îţi oferă monitorizare precisă şi toate funcţiile necesare unui tracker, plus ceva extra. Iar acest ”ceva” este destul de semnificativ, pentru că vorbim de funcţii pe care le găseşti în mod normal pe un smartwatch mai scump, precum Fitbit Pay. Arată foarte bine, este confortabil, brăţările pot fi schimbate cu uşurinţă (se potrivesc şi cele de la Charge 3), are NFC, GPS integrat, o interfaţă simplă şi uşor de utilizat de oricine şi o autonomie bună. La cei 150 de dolari (sau 749 de lei, cât costă în piaţa locală) îţi oferă cam tot ce ţi-ai putea dori de la o brăţară de fitness, deci nici măcar de preţ nu mă pot plânge.