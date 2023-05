De ce s-a pensionat fostul șef al IPJ Vaslui la doar 48 de ani: nu i-a mulțumit nimeni

Comisarul șef Gabriel Nechita, cel care a obținut recent media 4,33 la concursul pentru șefia IPJ Vaslui, spune că a decis să treacă în rezervă pentru că nimeni din conducerea Poliției Române nu i-a spus un simplu „mulțumesc” pentru munca prestată.

După ce la începutul acestui an a fost subiectul mai multor articole de presă, ca urmare a notei mici obținute la concursul organizat pentru șefia IPJ Vaslui, comisarul șef Gabriel Nechita a trimis o scrisoare publicației locale Vremea Nouă, în care își explică gestul de a se pensiona la doar 48 de ani.

Nechita a explicat mai întâi de ce a decis să nu se mai prezinte la concursul pentru șefia IPJ Vaslui și apoi cum s-a ajuns să obțină media 3,44 la examenul pentru postul de adjunct al șefului IPJ Vaslui.

„Motivul neprezentării la concursul din ianuarie este unul simplu, având în vedere cei 205 itemi de tematică cu o bibliografie de 212 acte normative/ordine/proceduri și faptul că am primit rezultatul validării dosarului abia pe data de 3 ianuarie, nu a fost timp suficient de pregătire.

Fiind singur la conducerea unității, am putut solicita pentru pregătire doar 4 zile de concediu, o zi concediu… o zi serviciu. La data de 6 martie 2023 a fost scoasă la concurs funcția de adjunct al șefului IPJ Vaslui, pentru care a fost stabilită o tematică cu peste 200 itemi si bibliografia aferentă, fiind stabilită data concursului 30 martie.

Am luat decizia de a mă înscrie la concurs și, cu toate că mă aflam în aceiași situație, singur la comanda unității și am efectuat tot un număr de doar 4 zile de concediu, am decis să mă prezint la concurs.

Înainte de începerea concursului am luat contact cu glumele care se fac la nivel central privind reușitele de a promova, fiind făcute comparații cu scoruri istorice la meciuri de football, respectiv Macedonia – Lichenstein 11 – 1 sau Ungaria – El Salvador 10-1, punctajul 1 fiind numărul candidaților care reușise până la acea dată să promoveze concursul.

Nici bine nu începuse concursul, ora concursului fiind în principiu devansată cu o oră dar cu un termen de asteptare a comisiei de până la 2 ore, că după 15 minute candidatul pentru o funcție similară de la alt inspectorat a decis, după vizualizarea subiectelor, să nu răspundă, fiind notat cu nota 1.

După primirea subiectelor si studierea acestora, am decis să formulez răspunsurile necesare, dar ulterior am ajuns la concluzia că mai bine era să nu ne fi prezentat niciunul. Cerințele subiectelor (spețelor) fiind neclare, iar subiectele cu răspunsuri fixe trebuiau să fie știute precum tabla înmulțirii”, povestește comisarul șef Gabriel Nechita în scrisoarea trimisă cotidianului Vremea Nouă.



Supărat pe atitudinea șefilor Poliției Române

După ce a ratat șansa de a ocupa, prin concurs, funcția de șef al IPJ Vaslui, Gabriel Nechita a fost înlocuit la șefia instituției de gălățeanul Dan Pelin. Întors la șefia Poliției din Bârlad, fostul inspector șef a decis să se pensioneze, supărat de modul în care șefii Poliției Române s-au comportat cu el.

„Referitor la decizia de a trece în rezervă, menționez că am luat această decizie ca urmare a faptului că decidenții de la nivel național nu au învățat să spună un simplu mulțumesc, acestă atitudine fiind abordată și în trecut. Consider că acest lucru simplu este meritat prin prisma faptului că în perioada în care am fost desemnat să îndeplinesc atribuțiile funcției de inspector șef, unitatea și-a îndeplinit obiectivele iar polițiștii din cadrul unității au avut un comportament demn de haina pe care o poartă” a mai spus fostul șef al IPJ Vaslui.

În scrisoarea trimisă ziarului Vremea Nouă, Gabriel Nechita i-a luat apărarea și colegului său de la Biroul Pregătire Profesională, desemnat Polițistul Anului, care, de asemenea, a fost ținta mai multor comentarii ironice, unele venite chiar din rândul polițiștilor.

„În ceea ce privește nominalizarea și acordarea, în anul 2023, a plachetei pentru Polițistul Anului inspectorului principal de poliție P.S.I., în ciuda tuturor comentariilor răutăcioase, susțin faptul că nominalizarea făcută este foarte bine motivată și argumentată, fiind acordată unui polițist care în anul 2022 a manifestat și demonstrat un interes deosebit pentru îndeplinirea îndatoririlor funcției care au ca principal scop pregătirea profesională a polițiștilor”, încheie comisarul șef Gabriel Nechita.