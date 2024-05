Circ în prima zi de campanie electorală. Scandal și îmbrânceli la Timișoara. „USR sare la bătaie!” VIDEO

Cu huiduieli și tensiuni, campania electorală din Timișoara a debutat într-un mod tumultuos. Primarul în funcție, Dominic Fritz, a fost nevoit să-și lipească afișele în mijlocul contestațiilor vehement exprimate de susținătorii AUR.

„Locul României este în Europa și pentru asta avem nevoie de o forță politică care să ne reprezinte cu cinste. În Timișoara ne batem cu această alianță PSD-PNL care s-a unit pentru că singur se pare că nu au curajul să se bată cu primarul Timișoarei”, a declarat Dominic Fritz, primarul în funcție și candidat la Primăria Timișoara.

Îndemnul către o campanie pașnică

Piața Unirii din Timișoara a fost locul de plecare al campaniei electorale și pentru candidatul PSD-PNL la primărie, Nicolae Robu.

„Ne prezentăm în aceste alegeri în alianță, noi, cele mai mari și cele mai puternice partide ale României, PNL și PSD, puternice prin numărul susținătorilor noștri și, desigur, partide care guvernează deja cu succes România de mai bine de 2 ani”, a afirmat Nicolae Robu, candidat la primăria Timișoara.

În ciuda începutului plin de controverse, candidații au îndemnat la o campanie electorală decentă și civilizată.

„Îndemnăm competitorii electorali la o campanie decentă, o campanie demnă de spiritul acestui oraș și deși au fost excese în ultimele zile, sperăm să depășim cu toții acestea și să aducem o campanie curată, așa cum stă bine Timișoarei”, a subliniat Alfred Simonis, candidat pentru funcția de președinte al CJ Timiș.

Incidentul și reacțiile politice

În ciuda dorinței de o campanie pașnică, Timișoara a fost martora unui incident controversat în primele zile de campanie.

Marian Cucșa, președintele Partidului Republican din România, a relatat un incident pe Facebook, descriind un conflict între el și viceprimarul Timișoarei, Ruben Lațcău de la USR.

Cucșa susține că a fost agresat pentru întrebările sale critice legate de USR și că solicită demisia viceprimarului și retragerea acestuia de pe lista de consilieri.

„USR sare la bătaie! Am dat startul campaniei la Timișoara în Piața Unirii, pentru că noi vrem să îi unim pe români. Din păcate, am fost atacat de viceprimarul Timișoarei, Ruben Lațcău de la USR pentru că am îndrăznit să-l întreb pe Fritz despre penali din USR, despre dezastrul de la Timișoara, despre milioanele de doze de vaccin achiziționate de Vlad Voiculescu, despre alianța lor cu turnătorul Petrov și cu Orban, despre cetățenie și despre călcarea legilor în picioare. Aveți dovada agresiunii celor de la USR. Solicit demisia viceprimarului USR și retragerea de pe lista de consilieri”, este mesajul său, transmis pe Facebook.

În același context, Dominic Fritz, actualul primar, a postat pe rețelele sociale o imagine cu el lipind afișe, subliniind începutul campaniei electorale.

Evoluția campaniei și așteptările pentru viitor

Cu toate provocările și tensiunile de la începutul campaniei, cetățenii și candidații speră într-un proces electoral pașnic și democratic, care să reflecte dorințele și nevoile comunității.

Pe măsură ce campania se desfășoară, se așteaptă o competiție deschisă și transparentă, iar cetățenii sunt încurajați să-și exprime votul în cunoștință de cauză pentru a contribui la viitorul orașului și al comunității sale.