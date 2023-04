Ion Țiriac a descins cu elicopterul la Jimbolia. Se ducea la o partidă de vânătoare în Serbia

Miliardarul Ion Țiriac a aterizat cu elicopterul pe terenul de fotbal din Jimbolia (județul Timiș). El s-a întâlnit cu primarul localității, care l-a invitat să semneze în Cartea de onoare și să pună la cale o colaborare.

Darius Postelnicu, primarul orașului timișean Jimbolia, a avut parte de un oaspete-surpriză. Edilul a povestit că a primit un telefon pentru a aranja aterizarea unui elicopter. A aflat că aparatul de zobor îl aducea la Jimbolia tocmai pe miliardarul Ion Țiriac. Pentru că Jimbolia nu are un heliport, elicopterul care a decolat de la Timișoara a fost dirijat pe terenul de fotbal din localitate.

„Am și glumit. În prima propoziție de întâpinare i-am mulțumit că a inaugurat heliportul din Jimbolia”, a spus Darius Postelnicu, primarul orașului Jimbolia, care l-a întâmpinat pe Ion Țiriac.

Țiriac nu s-a dus cu afaceri la Jimbolia, ci era doar în tranzit. Urma să plece imediat cu o mașină în Serbia, într-o zonă din apropierea graniței, unde fususe invitat la o partidă de vânătoare.

„A fost o surpriză frumoasă și pentru noi. Ion Țiriac este o personalitate marcantă a țării noastre, atât în domeniul sportului, cât și în afaceri. După ce am primit solicitarea de aterizare a unui elicopter și l-am dirijat spre terenul de fotbal. M-am dus și l-am întâmpinat și am stat de vorbă câteva minute. Îl aștepta deja o mașină cu care a plecat spre Serbia. L-am rugat, am insitat să intre la primărie, să lase câteva gânduri și să semneze în Cartea de Onoare a Jimboliei, dar a spus că nu are timp, dar a promis că ne face o vizită a doua zi, când revine din Serbia”, a povestit Darius Postelnicu.

A doua zi, așa cum a promis, Ion Țiriac a revenit la Jimbolia, acolo unde a venit din nou și elicopterul.

„Am povestit un pic despre investițiile dumnealui din București, mai exact din Voluntari, dar această întâlnire nu a fost doar o simplă conversație, ci și un prilej de a explora posibilități de colaborare între orașul nostru și Fundația Ion Țiriac. Ne-a pus în legătură cu fundația sa, pentru a pune la cale proiecte educative care să schimbe viețile copiilor și tinerilor din Jimbolia, oferindu-le oportunități de învățare și dezvoltare personală. În primă fază, cei de la Fundația Ion Țiriac au cerut să îi punem în legătură cu managerul unei grădinițe, să vadă nevoile și să începem o colaborare”, a mai spus Darius Postelnicu.