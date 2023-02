Cum arată cele mai spectaculoase tatuaje din lume

Sandry Riffard, din Franța este un artist tatuator fără educație artistică, nu a terminat nici o școală de artă sau facultate de design, dar și-a făcut o carieră de succes din realizarea tatuajelor macabre.

Sandry a avut mai multe locuri de muncă, cum ar fi apicultor, tencuitor și model, dar totul s-a schimbat atunci când un prieten i-a pus un pistol de tatuaj în mână pentru prima dată.

„M-am dus acasă la un prieten, pe care nu-l mai văzusem de mult timp, pentru a avea un aperitiv liniștit. Când am ajuns, era în chiloți, tatuându-și coapsa, cu o mașină cumpărată de pe net. El mi-a oferit să încerc și am desenat un as mic de pică, pe mâna prietenei sale la momentul respectiv. Mi-a plăcut”, a declarat Sandry.

VEZI IMAGINILE PE CLICK.RO.