Din dragoste pentru găina Snow. O româncă din SUA și-a adus familia în țară. „La început părea absurd. Dar de fapt, puteam“

Alina Cararat, o bucureșteancă mutată în Florida (SUA), unde și-a întemeiat o familie, aa decis să se întoarcă în țară, alături de cei dragi, datorită unei găini. Povestea pare desprinsă din filme, dar este cât se poate de reală.

Stabiliți în SUA, românca Alina și soțul său au decis, anul trecut, să petreacă vacanța de vară în România împreună cu cei doi copii ai lor. Băiețelul lor a îndrăgit atât de tare atmosfera de la țară și viețuitoarele din ogradă, încât unei găini i-a dat un nume - „Snow“ (zăpadă, engl.) și și-a convins părinții să se mute în România.

Astfel că familia Alinei a luat decizia să își facă un nou cămin, din Florida (SUA), peste mări și țări, în Transilvania - mai exact în Sighisoara, județul Mureș.

„Sper că toți aveți pe cineva care să vă privească așa cum fiul meu o privește pe găina lui, Snow. De la palmierii din Florida, la dealurile Transilvaniei, astăzi ne-am mutat la țară. Snow a jucat un rol important în această aventură pe care o începem. Pe scurt, Snow este unul dintre cei 6 pui pe care i-am luat pentru copii să aibă grijă de ei vara trecută cât am fost în România în vacanță. Fiul meu s-a atașat atât de mult de ea încât până la urmă a început să întrebe de ce nu putem locui aici... cu puii. La început părea absurd, dar sincer, nu aveam un motiv bun pentru care să nu putem. De fapt, puteam”, a povestit Alina Cararat, pe grupul de Facebook Mutat la Țară - Viața fără Ceas.

„Am decis să creștem copiii mai aproape de natură”

„Deci, deși practic ne-am mutat peste mări și țări pentru o găină, cu cât ne-am gândit mai mult, cu atât sună mai bine. Am decis să spunem DA lui Snow și unei vieți în care să putem încetini, să creștem copiii mai aproape de natură. Am spus <da> oportunității de a fi cu ei în această perioadă a vieții și de a savura acești ani. Acest lucru nu a fost un impuls de moment. Am pus mult gând în acest lucru și am luat decizia pe baza nevoilor actuale ale familiei noastre”, a mai spus Alina, care este antrenor holistic de somn pentru bebeluși.

Internauții i-au felicitat și i-au urat viață lungă lui Snow.

„No, asta da postare! Suntem tot mai mulți reveniți la țară, în țară, și din experiența mea și a altora întorși pe care îi cunosc, dintre noi - nimeni nu a regretat - ba chiar a fost o decizie foarte bună - în cazul meu cea mai bună ever. Să aveți succes în toate și să ne mai spuneți despre voi! Tnx!”, a scris Andy Hertz, fondatorul comunității.

„Multumim pentru povestea voastră, felicitări pentru curaj și numai bine”

„Cea mai frumoasă postare și cel mai bun motiv de repatriere! Să fiți fericiti și împliniti alături de Snow”

„M-am topiiiiiiit. Multă fericire în noul cămin”

„Felicitări! Ce nu facem noi de dragul copiiilor și în special când ni se semnalizează lucruri/obiceiuri/ființe care le aduc bucurie in suflet? Povesteam aici cum am început și noi cu doi pui primiți cadou de fetița mea și unde am ajuns astăzi. Așa că nu m-ar mira peste câțiva ani să aud de o microfermă”

„Și până la urmă când îl puneți la jar pe Snow? Cu niște mujdei de usturoi iese demențial de bun”

„În toată nebunia acestei vieți, un lucru e sigur. Acasă e acolo unde îți este inima! Dacă inima voastră e acum într-un cuibușor între dealurile Transilvaniei, atunci acolo e acasa voastră! Să vă fie acasă cu liniște, împliniri și bucurii multe”