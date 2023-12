Temerile unor orășeni care vor să se mute la țară, lângă pădure, dar nu știu unde să caute. „Dacă aici nu e Raiul...“

Un cuplu din București a cerut sfaturi pe rețelele de socializare, în legătură cu un pas important din viața lor: mutarea la țară. Familia vrea să scape de agitația din Capitală și să se mute într-un județ apropiat, cu pădure aproape de casă.

„Suntem o familie cu 2 copii și multe animăluțe. Locuim în București deocamdată și ne dorim să ne ducem către o viață fără ceas, la țară. Am pus casă la vânzare de o bună perioada de vreme și acum este posibil să o vindem. Până acum am avut doar discuții fără o decizie. Acum ne-am speriat puțin. Nu reușim să ne hotărâm către o zona liniștită, care să aibă și pădure/munte (eventual), dar și un oraș măricel în apropiere care să aibă anumite oportunități (locuri de muncă, spital etc.). Personal, îmi doresc o casă veche cu teren generos într o zona de poveste. Amândoi am locuit la țară la bunici când eram mici, eu la mare, el în Dâmbovița. Eu iubesc liniștea, plimbările prin natură și aș putea spune că și el”, a scris Diana, pe grupul de Facebook „Mutat la țară - Viața fără ceas“.

Cuplul se teme, pentru moment să facă pasul, pentru că vorbim de o schimbare radicală.

„Fricile noastre sunt multe. Dacă cumpărăm undeva, după ce ar trebui să ne ghidăm? Ce să căutăm? Cum ne vom descurcă fără un loc de muncă sau doar cu un loc de muncă? Totuși, facturile tot vor trebui plătite, o parte din mâncare tot va trebui cumpărată și evenimentele tot vor există. Mă puteți ajută cu sfaturi? Experiențe proprii? Păreri pro și contra (dacă există)? Eventual, idei de comune/sate unde am putea caută? Nu ne dorim să fie foarte departe de București (gen Arad), dar nici în Craiova sau Moldova. Eu m-am gândit la Argeș, Brașov, Sibiu sau chiar și Dâmbovița. Constanța nu cred că este potrivită pentru ceea ce căutăm noi și nu consider că se merită să îți iei casă la mare doar pentru sezonul de vară (majoritatea orașelor fiind moarte acolo chiar și vara)”, a mai spus tânăra mămică.

Sute de sfaturi primite

Sfaturile nu au întârziat să apară. Internauții i-au transmis să nu se grăbească și să facă pasul doar atunci când au răspuns la toate întrebările.

De departe, cele mai multe recomandări au venit dinspre oamenii care locuiesc în Dâmbovița, în zona Pucioasa.

„Zona de deal e mai blanda din multe puncte de vedere. Legume și fructe cultivate în gospodărie, temperaturi mai echilibrate, oraș cu toate cele necesare, peisaj de vis, aer curat... Pentru noi Pucioasa este destinația pregătită pentru retragerea la pensie. Casa noastră (încă de vacanță) este la 800 m de centru. Magazine, spital, școală, farmacii ... și totuși uitați-va la priveliște. În vale, jos e pârâul, iar pe dealul de vis a vis e fermă de vaci și oi. Dimineață ne vizitează căprioarele, seară latră câinii la vulpi ... Locuri de muncă sunt, copiii își găsesc locul, chiar poți încropi de-o afacere. Dacă nici aici nu-i Raiul...”, a scris Mihaela.

Lângă Pucioasa există localități precum Bezdead, Moroieni, Vulcana Pandele sau Vulcana de Sus care oferă peisaje de vis, în zone liniștite.

„Vulcana Băi, Vulcana de Sus, Nicolaești, la 12 km de Pucioasa, 20-25 km de Târgoviște. Oameni faini, apă curentă, gaze, curent electric, semnal de telefonie bun. Trafic puțin spre deloc. Administrație publică locală receptivă și chiar săritoare. Cel mai apropiat spital - Pucioasa, cel mai apropiat Lidl - Pucioasa, altfel, zona este de crescători de animale - deci brânză și laptele sunt ușor de găsit tot anul. Și bune. Școli sunt, și sunt bunicele. Comuna are autobuz școlar care culege copiii și îi distribuie pe la școli dimineață. Iar în zona Vulcana dealurile sunt mai blânde față de zona de pe lângă Moreni (am fost cândva în zona Valea Lungă, Vișinești, Ursei... și mi se părea un relief prea abrupt să-l ai în curte”, a fost o altă recomandare.

Casă la preț de garsonieră

Cei doi bucureșteni au primit un sfat prețios de la o familie care s-a aflat în situația lor în urmă cu doi ani.

„Noi am lăsat Bucureștiul acum 2 ani și am venit în jud Dâmbovița, la țară. Avem 30 km până la Târgoviște, pe care îi facem cam în 35-40 minute și pt cumpărături de zi cu zi avem la 12 km Pucioasa, un orășel în care găsești tot ce ai nevoie, magazine alimentare, piață, farmacii. Cu jobul... lucrăm amândoi doar de acasă, așa că am rezolvat și acest aspect. În zona unde stăm e pădure, aer curat, liniște, oameni frumoși, produse bio (lapte, brânză, ouă etc.) de la localnici”, au scris ei.

În Bezdead, de exemplu, zonă de deal, de o frumusețe rară, sunt case bătrânești care se vând și cu 30.000 euro, situată la stradă asfaltată, cu gaze și apă la poartă, tv și internet prin fibră optică.