Profesoara de istorie acuzată că a traumatizat elevii, concediată de liceul de renume din Gorj unde preda

O profesoară de istorie de la unul dintre cele mai bune licee din județul Gorj a fost dată afară de conducerea colegiului din cauză că i-a traumatizat pe elevi prin comportamentul dumneaei.

O comisie formată în urma unor plângeri depuse de către părinți și elevi au votat cu unanimitate de voturi desfacerea contractului de muncă a Elenei Cornoiu, profesor de istorie la Colegiul Național „Spiru Haret“ din municipiul Târgu Jiu.

În plus, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Gorj au deschis o anchetă și raportul întocmit a stabilit că elevii au fost victime ale unor abuzuri emoționale.

Se ajunsese în situația în care, la începutul anului trecut, elevii de la mai multe clase au făcut grevă și nu mai doreau să participe la orele de istorie, după ce jumătate din clasă se afla în situația de corigență, în condițiile în care la restul disciplinelor aveau note foarte bună.

„De când ai venit tu, clasa s-a umplut de păduchi și de purici“ este mărturisirea făcută de către un elev în timpul interviului luat de către psiholog. Concluzia la care a ajuns specialistul DGASPC Gorj a fost că minorii au fost afectați emoțional și că factorul care a determinat aceste stări trebuie îndepărtat, iar mulți dintre ei au nevoie de consiliere psihologică.

„Mai mulți elevi au acuzat stări de disconfort psihic, de teamă și panică. Au fost copii cu crize de panică la școală. Au existat copii care nu mai voiau să intre la clasă. Consiliul de Administrație a decis constituirea unei comisii de cercetare disciplinară, timp în care a fost suspendată de la ore. Au fost audiați elevii și părinții. A fost anunțată Direcția de Protecție a Copilului Gorj, care a făcut propria anchetă. După ce am analizat toate probele, am decis să încheiem contractul de muncă”, a spus directorul Colegului Național ”Spiru Haret”, Flavius Boian.

Și pe perioada cercetărilor, profesoara de istorie a fost suspendată, potrivit noii legi a învățământului.

Profesoara a împlinit vârsta de pensionare

Elena Cornoiu împlinise vârsta de pensionare, dar preda în continuare. „Doamna are vârsta de pensionare, dar beneficiază de legea care i-a permis acest lucru, de egalitate între femei și bărbați, în sensul că femeile pot să activeze fără acordul conducerii până la vârsta de pensionare a bărbaților, de 65 de ani“, a mai precizat Flavius Boian.

Dosare penale

Raportul întocmit de DGASPC Gorj a fost trimis și poliției și se efectuează verificări pentru purtare abuzivă. O altă cercetare penală este efectuată cu privire la faptul că profesoara le-ar fi cerut elevilor să meargă la consultație la fiica sa, medic.

Părintele unei eleve la Colegiul Național „Spiru Haret“ a mărturisit că fiica sa a trecut printr-o adevărată traumă: „Din clasa a IX-a, copilul venea acasă și spunea că nu face nimic la cursul de istorie, că-i pune să scoată de pe telefonul mobil niște link-uri. S-a ajuns la o situație extrem de încordată, iar fata îmi spunea mereu că nu face nimic la ore, ne stresează dacă avem o opinie, că-i persecută. În clasa a X-a, anul trecut, s-a făcut prima ședință cu părinții și am asistat la un monolog de două ore și jumătate în care ne-a spus cât de minunată este ca profesor, că are doctoratul și că nu mai este un profesor așa de minunat ca dumneaei. Fiica mea mi-a mărturisit că pe unele eleve le denumea «centuriste»“, a povestit Alin Mureanu.

Părintele a ajuns în situația să sune la poliție când fiica sa a suferit un atac de panică: „La un moment dat m-a sunat fata plângând, pentru că a fost abordată de profesoară și a luat-o de mână, că ce urmărește cu greva. Eu am sesizat poliția cu privire la acest episod. Și eu sunt cadru didactic, dar cred că doamna are anumite probleme care pot să țină de patologic, deoarece trecea rapid de la o stare la alta. Atunci când fata a făcut atacul de panică, am chemat poliția. Pe urmă le-a promis elevilor că le dă la toți 10 și că-i duce la cofetărie. Sunt niște reacții ale fostului cadru didactic greu de explicat. Îmi dau seama într-un fel la ce au fost ei supuși în fiecare oră“.

Acesta merge în continuare cu fiica sa la consiliere psihologică la DGASPC Gorj.

Elena Cornoiu: „Este o înscenare“

Elena Cornoiu se apără și spune că toate acuzațiile nu sunt adevărate: „Totul este o înscenare. Totul a fost amănunțit și riguros organizat de către directorul școlii. În 22 septembrie am primit adeverința calificativul pentru anul școlar 2022-2023, care este «Foarte bine», cu 95 de puncte. Cu un an anterior, am primit calificativul «Foarte bine», cu 99,5 puncte din 100. În toată cariera mea didactică, din care 14 ani am funcționat ca profesor titular cu gradul didactic I, cu doctorat în istorie, am avut calificativul Foarte Bine. Nu am fost niciodată sancționată în cei 40 de ani. Și greva aceea este tot o manipulare. Nu este adevărat că nu îmi fac lecțiile și că le trimit pe WhatsApp. Le-am trimis doar un test de Evaluare Inițială, un barem i le-am trimis programa școlară la disciplinele opționale“.

Aceasta spune că și sesizările făcute de părinți sunt tot ca urmare a demersurilor făcute de către directorul liceului, care ar fi încercat să o alunge din școală.

Profesoara de istorie spune că nu știe dacă va contesta hotărârea Consiliului de Administrație: „Este prematur să decid cu privire la contestarea hotărârii“.

Elena Cornoiu susține că nici nu s-a apropiat de fata care acuzat atacul de panică: „Nu, nici nu m-am apropiat de ea. Ei fiind mulți, eu mă uitam să nu facă vreo prostioară. Absolut nimic. La întoarcerea mea de la cabinet nici nu se vorbea de vreo stare de rău. Eu nici nu m-am atins de fată. Cum niște nespecialiști să pună un diagnostic, în condițiile în care fata nu a manifestat absolut nimic? Totul a fost o înscenare organizată“.

Elena Cornoiu mai spune că are avizele de la medicul psiholog și psihiatru.