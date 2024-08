Nicolae s-a întors după 18 ani la liceu să dea Bac-ul: „Am vrut să le arăt copiilor că se poate” VIDEO

A început BAC-ul de toamnă, o nouă încercare pentru absolvenții care nu s-au putut prezenta în prima sesiune, sau care nu au promovat examenul în sesiunea/sesiunile anterioare. Motivații diferite pentru candidați din generații diferite. Un tată de 42 ani s-a întors la școală să dea examenul maturității și spune că vrea să fie un exemplu pentru copiii săi.

Au început probele scrise de la Bacalaureatul 2024 – sesiunea august, luni, 19 august 2024, candidații susținând proba la Limba și literatura română. Subiectele li s-au părut ușoare, au spus cei mai mulți dintre candidați. Obiectivul este să treacă proba - considerată de mulți ca fiind cea mai ușoară dintre cele trei - cu o notă bună, astfel încât să reușească să obțină media cel puțin 6 și să fie declarați „Promovat”.

Absenteismul a marcat, ca și în anii trecuți, prima zi a BAC-ului de toamnă. În județul Olt, din cei 305 candidați așteptați la prima probă scrisă, 20% nu s-au prezentat. Dintre cei prezenți, de asemenea destul de mulți au venit doar „să încerce”. Au fost și candidați care s-au concentrat pe această probă, singura pe care au picat-o în sesiunea din vară sau la care ar putea obține mai mult de 5 pentru a promova examenul, și speră la o notă bună.

Ca și în vară, foarte multe emoții au avut susținătorii candidaților, așteptând cu nerăbadre să audă că absolvenții s-au descurcat bine și că au speranțe că vor obține o notă bună.

„Am nevoie de un 5 să iau BAC-ul, că la celelalte a fost boboc”

La ieșirea din centrul de examen de la Slatina este veselie mare. Mai mulți candidați din promoția 2024, care au picat BAC-ul în prima sesiune, sunt așteptați de susținători la ieșirea din centru. Vorbesc degajat despre probă, despre notă. „Interviu? Da, dau, cum să nu! M-a mai întrebat un reporter”, reacționează unul dintre candidați.

„Proba a fost excelentă. Am știut aproape tot. La subiectul III am scris jumătate, la narațiune, sau ce fu, că nu mai știu, n-am scris deloc, iar subiectul I – tot. Oricum, am nevoie de un 5 să iau BAC-ul, că la celelalte a fost boboc. Mai trebuia să iau la Româna asta, că m-a terminat. La prima sesiune am luat 4,50, îmi trebuia 5 în cap”, a spus absolventul.

Cât stăm de vorbă, din centrul de examen se mai apropie un prieten, care și acesta a susținut proba, fiind, spune, singura restanță din prima sesiune. „A fost foarte-foarte-foarte bine. Ușor, am scris tot. Subiectul a fost <Luceafărul> și am scris foarte mult”, spune tânărul. În sesiunea din vară spune că a fost notat cu 5 la prima probă scrisă. Acum, mai în glumă, mai în serios, spune că se așteaptă să ia 9.

Candidatul care s-a întors la liceu după aproape 20 de ani

Dacă o parte dintre absolvenți lasă impresia că au venit să susțină probele doar să vadă „ce iese”, printre candidați sunt și tineri care iau în serios examenul. Și-au făcut planuri privind admiterea la școli de poliție sau de pompieri chiar în această toamnă. Alții au alte planuri, însă și ale lor au legătură cu diploma de Bacalaureat.

Nicolae are 42 ani. Este căsătorit, are doi copii și pe cel de-al treilea pe drum, o slujbă bună, o familie frumoasă, o viață liniștită. S-a întors la liceu în 2019, după aproape 20 de ani de la absolvirea școlii profesionale, susținut foarte mult de soție. „Am vrut să dau un exemplu copiilor că se poate”, spune tânărul.

Subiectele i s-au părut accesibile. L-a avantajat faptul că a fost poezie, pe care o înțelege altfel, crede, decât colegii săi de examen. Susține pentru a doua oară examenul, a dat și în vară, însă a fost insuficient pregătit.

Nicolae este cântăreț bisericesc. A terminat școala profesională în 2001 și s-a întors din nou la liceu înainte de pandemie. A ajuns la profesionala care l-a pregătit pentru slujba de cântăreț bisericesc după ce a încercat mai întâi, timp de doi ani, calificarea de mecanic utilaje grele. „Nu știam nimic despre asta, la biserică pe atunci nu prea mergeam...”, povestește Nicolae. L-a îndemnat însă un unchi, iar părinții săi, oameni simplu, cu posibilități materiale reduse, s-au gândit că ar avea o slujbă în doar câțiva ani. Așa a și fost și a ajuns să-i placă, în scurt timp, foarte mult.

„Prima mea școală a fost școala de mecanici agricoli. După ce am terminat generala, am mers - influențat, mi-a și plăcut - hai să mă fac mecanic de utilaje grele. După care un unchi mi-a sugerat - uite, eu sunt bătrân, te las... N-aveam treabă cu biserica. Până într-un final am ajuns. Am mers la biserică și m-am hotărât să abandonez după doi ani școala de mecanici și să dau examen la seminar la Vâlcea. Mi-a plăcut meseria asta, e o vocație efectiv, e o chemare. Eu la biserică mi-am întâlnit și soția, în aceeași biserică ne-am și căsătorit”, rememorează bărbatul lucrurile petrecute cu peste 20 de ani în urmă.

Și-a dorit pe atunci să meargă mai departe, să termine liceul și să facă facultatea de Teologie. Părinții nu și-au permis să-l susțină, așa că s-a angajat. S-a căsătorit, au venit copiii. Soția a reușit la rândul său să se angajeze pe un post bun, a evoluat în carieră și a realizat că pentru a continua ascensiunea trebuie să-și continue studiile. Așa că a făcut-o, absolvind o facultate cu profil economic. L-a îndemnat și pe Nicolae să se întoarcă la liceu și să-și atingă visul din adolescență.

Așa se face că, la 18 ani de la absolvirea școlii profesionale, Nicolae s-a întors la școală, urmând cursurile liceale la seral. Nu a avut prea multe opțiuni pentru seral, absolvind specializarea electrician, astfel că probele la care va susține în continuare examenul de Bacalaureat sunt Matematica și Fizica. Nu sunt disciplinele lui favorite, însă speră să obțină o medie cu care să promoveze.

„La Matematică și la Fizică am făcut meditație, câte șapte-opt ședințe la fiecare, să vedem ce reușesc. La Română am considerat că nu este nevoie. După BAC, de ce nu, poate am să urmez Teologia. Vreau să-i inspir și pe ai mei și pe alți copii să meargă înainte și să meargă la școală”, își încheie candidatul istorisirea.