ANALIZA. Cum s-a ajuns la rată de promovare zero la Bac: „Ne facem clase cu elevi care sunt corigenți la școlile generale”

În aproape 50 de licee din țară niciun candidat nu a promovat examenul de Bacalaureat, în alte peste 430 rata de promovare a fost sub 50%. Liceele tehnologice au cele mai slabe rezultate. Doi directori explică și de ce se întâmplă asta.

În fiecare an examenul de Bacalaureat scoate la iveală o problemă de care profesorii din liceele tehnologice vorbesc de foarte multă vreme: admiterea în aceste unități de învățământ se face cu note mici și foarte mici, liceul tehnologic fiind în fapt nu șansa celor care vor să învețe o meserie, ci refugiul elevilor care nu prea vor să învețe. Acești elevi știu, spun profesorii, că simpla susținere a examenului de Evaluare Națională le dă șansa să urmeze cursuri liceale, aproape indiferent de rezultat.

În județul Olt, în trei unități de învățământ nu a promovat Bacalaureatul 2024 niciun elev. E drept, în două dintre acestea au susținut probele câte doi elevi, în cel de-al treilea unul singur. La nivel național, în alte șase licee singurul candidat înscris la BAC-ul 2024 a picat examenul.

Faptul că în multe licee tehnologice absolvenții nici măcar nu se înscriu să susțină examenul de BAC este privit ca un lucru normal. „Ei vin pentru acea diplomă de 12 clase, în special cei care fac liceul la seral”, explică mulți profesori.

„E foarte greu cu agricultura”

Liceul Tehnologic Cilieni din județul Olt a avut doi candidați înscriși la BAC, ambii fiind respinși. Unul dintre candidați a absolvit liceul în 2014, celălalt este din promoția 2020.

„Noi nu mai avem clase de liceu, avem chiar a doua promoție de școală profesională care a terminat. Cei doi candidați care s-au înscris sunt din seriile anterioare”, a explicat directorul școlii, prof. Cristian Stănculeanu.

Foști elevi care nu au promovat Bacalaureatul ar fi mai mulți, însă nu sunt interesați de examen. Mulți lucrează, sunt plecați din țară, au alte griji.

Rezultatele de la liceu au fost în regres pentru că, explică directorul, „noi nu suntem un liceu clasic”. În fapt, școala pregătește copiii din Cilieni încă de la grădiniță, iar în prezent, după gimnaziu, cei care vor să rămână în sat au posibilitatea să se înscrie la școala profesională și, după absolvire, dacă-și doresc, să continue la liceu-seral. Doar că „toată lumea vrea să plece de aici”, adaugă directorul, astfel că școala profesională din Cilieni mai este astăzi o soluție doar pentru elevii cu rezultate slabe sau cu posibilități materiale reduse, din localitate și din comunele vecine.

Rezultatele la Evaluarea Națională au fost relativ bune la școala din Cilieni. Din cei 25 absolvenți de gimnaziu, 24 au susținut examenul, iar 13 au obținut medii peste 7 și vor pleca din sat. Au avut și candidat cu medie peste 9,50.

„Cei de la gimnaziu merg la liceele din orașe, în special, la Corabia, la Caracal, la Slatina. Anul acesta, de pildă, avem doi care vor merge la Craiova”, explică directorul. Vor veni vremuri complicate pentru liceul din Cilieni și dintr-un alt punct de vedere: scade și numărul de elevi, dar scade și interesul copiilor pentru agricultură, domeniul pentru care îi pregătește această școală.

„Noi în continuare încercăm să facem clasa de profesională, să-i mai determinăm, dar e foarte greu cu agricultura. Este o meserie foarte grea și prost plătită”, adaugă directorul Cristian Stănculeanu. Se va încerca, din anii următori, să se schimbe specializarea și să se adauge și comerț, tocmai pentru că tinerii nu mai vor să se pregătească pentru domeniul de pe urma căruia, culmea, cele mai multe familii din zonă trăiesc.

Liceele teoretice, concurență de nebătut

L-am întrebat pe directorul liceului cu rată de promovare zero în 2024 ce s-ar putea face astfel încât rezultatele să se îmbunătățească.

„Din punctul meu de vedere, soluția de început ar fi nota 5 pentru admiterea în liceu. Și a doua chestiune: atâta timp cât vor fi liceele teoretice care vor avea clase multe și în condițiile în care sunt tot mai puțini copii foarte greu ne vom descurca. Numărul de copii scade. Am avut o clasă de a VIII-a cu 25 de elevi, (...) ce vine din urmă sunt câte 12-13”, mai spune directorul. Localitatea Cilieni este situată în sudul județului Olt, o zonă în care școlile nu s-au confruntat cu probleme foarte mari în privința numărului de elevi (așa cum se întâmplă în zona de nord a Oltului, unde satele sunt îmbătrânite). Din contră, nu cu foarte mulți ani în urmă aveau chiar clase paralele. Scăderea este în schimb evidentă în prezent, la fel cum profesorii au mai observat o tendință: tinerii care pleacă la studii nu se mai întorc în sat, iar pe termen lung problemele se vor adânci.

„Nu cred că va putea fi oprită depopularea, acum să vedem doar unde ne oprim”, mai spune prof. Stănculeanu.

„Ne vin elevi foarte slabi”

La Colegiul Agricol „Dimitrie Petrescu” din Caracal rata de promovare a fost 11,1%. Cu toate acestea, profesorii se bucură că doi candidați, din cei 26 înscriși, au promovat examenul și astfel nu intră sub incidența reglementărilor care le interzic liceelor cu mai puțin de doi promovați să mai propună clase de liceu.

„Acesta este nivelul. Avem doi elevi care au promovat, doi care au făcut contestație, sunt cu note peste 5, dar nu au întrunit condiția de medie 6...”, a declarat directorul adjunct Manuel Nică.

Și acest liceu are același profil, agricol, și pregătește, și la școala profesională, dar și la liceu, în specializări cerute pe piața muncii. Doar că angajatorii sunt mult mai interesați decât elevii care completează în fișa de opțiuni pentru admitere și opțiunea pentru liceul agricol.

„Ne vin elevi foarte slabi. Ne facem clase cu elevi care sunt corigenți pe la școlile generale, cu elevi care vor mai mult sau mai puțin să învețe. Admiterea se face cu note mult sub 5”, mai spune directorul. În 2023, la acest liceu ultima medie de admitere pentru specializarea Industrie alimentară a fost 2,37, iar pentru Agricultură – 1,75.

Având în vedere de unde se pleacă rezultatele de la Bacalaureat nu mai par un dezastru, cu atât mai muult cu cât, adaugă directorul, nu i-au împiedicat pe absolvenți să se înscrie la BAC. „I-am încurajat. Am făcut meditații gratuite cu elevii, și pe cei din serille anterioare i-am chemat pentru pregătire suplimentară, toți colegii care predau discipline de examen au făcut asta. La popularizarea ofertei școlare am bătut zona până la 40 km de Caracal, din școală în școală am fost. Și numărul de clase la noi a fost într-o creștere, de la două clase de școală profesională și una de liceu, am ajuns la trei de liceu și trei de profesională”, a mai precizat directorul-adjunct Manuel Nică.

În ciuda specializărilor tentante – Colegiul Agricol „Dimitrie Petrescu” are, de exemplu, singura grupă, 12 locuri, de tehnician veterinar din tot județul -, absolvenții de gimnaziu nu mai vor agricultură. Și mai mare rezistență, mai spune prof. Nică, întâmpină profesorii din parte părinților. „Mi-a zis o mămică: «Și ce-ați vrea să facă, să vină să dea cu sapa?!». Chiar dacă le vorbești despre agricultura 4.0, de utilaje ultraperformante, de faptul că tehnologia a evoluat”, mai spune profesorul.

Tinerii care, în schimb, sunt interesați să învețe ajung să câștige un salariu bun chiar înainte să finalizeze cursurile.

„Avem doi băieți care s-au și angajat, de pe băncile școlii, ca și tractoriști. Au plecat cu un salariu de 5.000 – 6.000 lei, net, care nu este deloc mic, dar copiii știau meserie. De câte ori avem câte ceva de făcut nu puteai să-i dezlipești de tractor, de volan. Veneau și cu cunoștințe de acasă, mai aveau utilaje, au evoluat foarte frumos”, a mai spus directorul.

Și prof. Manuel Nică semnalează problema nivelului de pregătire din gimnaziu, pe de o parte, și oferta bogată de școlarizare a liceelor teoretice pe de altă parte, ambele afectând performanța și atractivitatea liceelor tehnologice.