Bătaie în Mărginimea Sibiului. În loc de horă la Balul de Paște, oamenii s-au încăierat VIDEO

În Noaptea de Înviere, când bătrânii se aflau la biserică, tinerii din Sadu petreceau în centrul comunei, la Balul de Paști. Unul dintre petrecăreți a ajuns la spital, după ce spiritele s-au încins.

Localitatea din Mărginimea Sibiului are multe tradiții și obiceiuri păstrate din moși - strămoși. Până în acest an, Balul de Paști se organiza de către Primăria Sadu, dar în acest an Căminul Cultural a fost închiriat unui organizator privat.

La un moment dat, pare-se, supărați că invitații din Rășinari primeau mai multe dedicații, localnicii s-au enervat și au început să împartă pumni și picioare, nemaiținând cont că la petrecere erau deopotrivă și soțiile, prietenele, dar și copiii lor.

Încinși de aburii alcoolului, petrecăreții au uitat semnificația sărbătorii în cinstea căreia se adunaseră. A izbucnit un scandal în toată regula, în urma căruia însă doar o singură persoană a acceptat să meargă la spital pentru îngrijiri medicale.

O serie de imagini video au apărut în spațiul public în care se observă femei cu copii mici în brațe (deși era trecut cu mult de miezul nopții) care fug șocate de amploarea violențelor, altele care trag de parteneri ca să nu se mai implice în scandal.

Unii sar în apărarea cunoștințelor, alții care încearcă să aplaneze conflictul, oameni căzuți la pământ loviți cu picioarele cu sălbăticie. Alții asistă la întreaga grozăvie impasibili cu mâinile în buzunare, încercând chiar să-și găsească poziții cât mai înalte ca să observe neperturbați ori să surprindă cât mai multe imagini cu telefonul.

Primarul din localitate, Valentin Ivan, a susținut că scandalul de la Balul de Paști este o premieră, dar a refuzat să comenteze cele întâmplate pe motiv că nu are nici o calitate în acest incident.

Ce spun autoritățile

Contactați de „Adevărul” pentru a afla mai multe informații despre acest conflict, reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Sibiu au menționat că în acest caz s-a deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe, precum și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Cercetările revin polițiștilor din Cisnădie.

„La data de 17 aprilie, în jurul orei 03:00, prin apel 112, un bărbat a sesizat IPJ Sibiu cu privire la faptul că mai multe persoane fac scandal în fața Căminului Cultural din localitatea Sadu. Până la sosirea echipajelor de poliție la fața locului persoanele în cauză au părăsit locația. Din cercetările efectuate s-a stabilit că, în jurul orei 02:30, pe fondul unui conflict spontan, între 10-15 persoane prezente la o petrecere, s-a iscat un scandal care a degenerat în agresiuni fizice. Un bărbat în vârstă de 27 de ani, din Rășinari, a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale, fără a necesita internarea”, a precizat purtătoarea de cuvânt a Poliției Județene Sibiu, Elena Welter.

Ancheta continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu.