Satul de top din România aflat printre cele mai atractive destinații turistice din lume FOTO VIDEO

Rășinari, o comună din Mărginimea Sibiului, a devenit una dintre cele mai faimoase destinații turistice rurale din lume, în urma unei competiții a Organizației Mondiale a Turismului.

Înscrisă într-o cursă a Organizației Mondiale a Turismului, „Best Tourism Villages”, localitatea sibiană s-a clasat în topul celor mai bune destinații rurale din întreaga lume, care cuprinde 32 de finaliste ale competiției, din 136 de concurenți veniți din 57 de țări ale lumii.

Este pentru prima dată când această distincție revine unui sat românesc, oponenții fiind în general stațiuni și așezări din țări renumite la nivel mondial în turism precum: Spania, Elveția, Italia, Portugalia, Austria, China, Mexic, Maroc etc..

Când vine vorba despre cum poți să performezi și să faci excelență și la sat, primarul din Rășinari, Bogdan Bucur, spune că rețeta succesului trebuie să combine fondurile europene cu turismul, banii europeni fiind cei care au dus la dezvoltarea comunității, în ultimul deceniu și jumătate.

→ Imaginea 1/11: Rășinari Sibiu Best Tourism Villages 2022 în lume Foto Primăria comunei Rășinari jpg

Comunitatea dezvoltată cu ajutorul proiectelor pe fonduri europene

„În principal, fondurile europene ne-au ajutat să realizăm rețeaua de apă și canalizare, în aproape toată localitatea, fiind cel mai important dintre proiecte. Tot la fel am achiziționat și o mașină de pompieri, un utilaj pentru deszăpezit care vara se ocupă de măturarea străzilor, am construit o grădiniță, am refăcut drumurile forestiere, avem peste 10.000 de hectare păduri, am reabilitat zona din fața Căminului Cultural pe care l-am dotat cu sonorizare și am achiziționat costume pentru ansamblul de dansuri, ca să menționez doar o parte dintre cele mai importante realizări pe fonduri europene”, a declarat primarul Bogdan Bucur pentru „Adevărul”.

Componenta turistică s-a dezvoltat și ea foarte mult: în interiorul localității sunt mai bine de 25 de pensiuni turistice, iar multe altele s-au construit sau sunt în construcție pe drumul care duce către stațiunea montană Păltiniș, care leagă cele două așezări.

Sportul, cultura, tradițiile și gastronomia au promovat turismul

Nenumărate evenimente organizate la Rășinari Sibiu au contribuit și ele la dezvoltarea turismului: „Avem o agendă culturală pe care o finanțăm din bugetul Primăriei, cu evenimente pe tot parcursul anului. Spre exemplu, prima activitate este o competiție de alergare montană cu cros, semi-maraton, maraton și ultra-maraton care se va desfășura în luna aprilie, apoi vom avea un festival de mâncare și băutură. De asemenea, în jurul localității, avem trasee de drumeție pe care le-am marcat împreună cu Consiliul Județean Sibiu prin programul «Anii drumeției», dar și plimbări cu tramvaiul pe care localnicii și l-au dorit foarte mult și l-am luat de la Sibiu. Străinii sunt în general foarte încântați de această oportunitate”.

O aplicație Questo îi invită pe turiști să descopere obiectivele și traseele turistice printr-o vânătoare de comori. Practic, zona este dezvăluită cu ajutorul tehnologiei folosită pentru a reînvia poveștile și legendele locale. Prin jocuri interactive se pot experimenta basmele și gastronomia și pot fi descoperiți producătorii locali.

Bulzul uriaș de la Rășinari și vânătoarea de comori și legende Questo

«Festivalul Brânzei și al Țuicii» de la Rășinari promovează, de asemenea, turismul și producătorii din Mărginimea Sibiului, dar și mâncărurile tradiționale, precum tocănița de oaie și alte preparate din această carne, mămăliga și bulzul tradițional: „Preparăm cu această ocazie un bulz care se întinde pe 50 de metri, pe care-l pregătim pentru cei prezenți, plăcinta cu urdă pe care noi o numim «Vărzar»”.

De altfel, în 2015, Rășinari a mai câștigat pentru Mărginimea Sibiului un premiu la nivel european ca „Destinație EDEN (Destinație europeană de excelență – n.red.) în turism și gastronomie locală”.

Natura, patrimoniul și oamenii

Pe lângă toate acestea, imobilele de patrimoniu și natura (vezi galeria foto și video) au completat farmecul așezării transformată în destinație turistică la nivel mondial. „Avem biserica «Cuvioasa Paraschiva» care este monument de categoria A și este foarte frumoasă. La Rășinari s-au născut poetul Octavian Goga, scriitorul și filosoful Emil Cioran, medicul și exploratorul Ilarie Mitrea (unul dintre fondatorii Muzeului Antipa - n.red.), familia Barcianu (care a reprezentat un model pentru familia Cioran, cu cele șapte generații ale sale de preoți și protopopi-profesori – n.red.) și tot aici este înmormântat și Sfântul Ierarh Andrei Șaguna (mausoleul acestuia este de asemenea catalogat drept monument istoric – n.red.)”, mai amintește primarul din Rășinari cu mândrie.

Atuurile satului românesc în competiția internațională

Aceste sunt o parte dintre atuurile care au făcut ca satul sibian să fie remarcat de către juriul competiției internaționale de turism.

În materialul de prezentare al Rășinarului sunt menționate cele 18 sate cu 40.000 de suflete unite prin tradiții, arhitectură și istorie, ale Mărginimii Sibiului - „o regiune etnografică unică a României”, din sudul Transilvaniei, de la poalele Munților Cindrel și Lotru.

De asemenea, este amintită tradiția locului în ceea ce privește păstoritul, fiind precizat faptul că brânza locală este un produs emblematic, sărbătorit prin Traseul Brânzeturilor din județul Sibiu și în cadrul festivalurilor de gastronomie, iar alte atracții culturale includ ansamblul local de dansuri populare tradiționale, Muzeul Satului Etnografic și casele memoriale.

O serie de amănunte au fost oferite și în ceea ce privește modul în care este promovat bogatul patrimoniu pastoral. „Nunta ciobănească” reprezintă o transpunere scenică a folclorului autentic din Mărginimea Sibiului, care din 2018 se joacă pe ulițele comunei, după ce piesa a fost prezentată doar în căminul cultural sau în sălile de spectacole. Rolurile interpretate de săteni transpun tradițiile și obiceiurile legate de traiul ciobănesc din satele de munte, reunind oameni de diferite vârste pentru renașterea unei vechi tradiții pastorale de nuntă.

„Pe parcursul piesei, publicul descoperă vechile obiceiuri pastorale, credințe și superstiții ale comunității, precum și elemente de îmbrăcăminte tradițională, cântece și povești tradiționale Piesa se joacă doar, la cerere, pentru grupuri mari, la Rășinari sau la Muzeul Civilizației Tradiționale Populare ASTRA din Sibiu”, s-a precizat în materialul de prezentare al comunei Rășinari, în care s-a menționat că acestea reprezintă exemple de parteneriate între autoritatea locală, ONG-uri și tinerii din comunitate.

De asemenea, a fost amintit și modul în care natura a contribuit la dezvoltarea zonei: „În 2022, localitatea a organizat un eveniment internațional cu tema «Guvernare și finanțare în ariile protejate». Evenimentul a fost facilitat de Platforma de învățare Interreg Europe și a reprezentat o oportunitate pentru participanți de a-și împărtăși cunoștințele și experiența cu privire la guvernarea ariilor protejate, în special a sitului Natura 2000”.

De la „Best Tourism Villages” la „Comuna Comunelor”

Și apropierea de Sibiu, municipiu situat la numai 12 km depărtare, legătura dintre ele făcându-se printr-o linie de tramvai unică în țară, sau de stațiunea montană Păltiniș, au determinat dezvoltarea comunei Rășinari.

De la cultură, la natură, de la eco-turism la tradiții, obiceiuri și gastronomie, de la tehnologie la societatea civilă, toate aceste atuuri au contribuit din plin la obținerea distincției de „Best Tourism Villages”.

Săptămâna trecută, pornind de la recunoașterea internațională, în cadrul celei de-a 26-a sesiuni a Asociației Comunelor din România, Rășinari a primit și titlul de Comuna Comunelor din România.