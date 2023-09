Adolescent plimbat cu rucsacul prins între ușile unui autobuz, în Sibiu. Șoferul, cercetat disciplinar

Incidentul a fost surprins în trafic la Sibiu, zilele trecute. În urma apariției imaginilor în spațiul public, conducerea companiei de transport public în comun a demarat o cercetare internă.

Un șofer care circula în spatele unui autobuz a surprins un rucsac prins între ușile vehiculului. Se bănuiește că proprietarul este un adolescent.

Fotografiile cu surprinse în trafic au fost postate pe rețelele de socializare, pentru a atrage atenția asupra pericolului creat, ocazie cu care comentatorii și-au amintit și despre incidentul petrecut în urmă cu o lună în Arad unde o femeie a murit prinsă în ușile unui tramvai și târâtă pe carosabil.

„Am vrut să trag un semnal de alarmă”

„Eram în spatele autobuzului, în mașina mea și am rămas uimit de ce am văzut. Am vrut doar să trag un semnal de alarmă, că începe școala și am și eu copil care circulă cu transportul în comun”, a menționat martorul ocular pentru „Turnul Sfatului”.

Imediat după apariția imaginilor în spațiul public, șoferul a fost convocat pentru a explica situația, potrivit reprezentanților companiei de transport public în comun.

„În urma sesizării s-au efectuat verificările necesare și a fost identificat conducătorul auto în cauză”, a menționat purtătoarea de cuvânt a SC Tursib SA, Raluca Racz, care a mai precizat și că șoferul a fost chemat, conform procedurilor interne, să dea o notă explicativă la sediul firmei.

Reprezentanții companiei au mai subliniat și că la finalul cercetărilor, se vor lua măsuri în funcție de ce se va constata inclusiv pe camerele de luat vederi și și-au cerut scuze pentru situația creată.

Alte incidente în mijloacele de transport în comun

La începutul acestui an, o persoană cu dizabilități, care se deplasa cu ajutorul unui cadru, a fost lăsată într-o stație de autobuz de un șofer sibian care nu a mai avut răbdare să o aștepte. Tânărul în cauză avea să povestească unui martor ocular că este deseori ținta unor astfel de umilințe și că în ciuda sesizărilor depuse nu s-a luat nici o măsură.

Incidentul nu a avut nici o urmare, pe motiv că nu s-a putut identifica șoferul în cauză, deși cei care au reclamat evenimentul au menționat atât o oră aproximativă cât și zona și traseul autobuzului în chestiune. Ulterior, compania a anunțat că a informat toți șoferii să fie mai atenți cu privire la obligativitatea de a aștepta îmbarcarea tuturor călătorilor, în special a celor cu probleme de mobilitate.

În primăvara anului trecut, o femeie de 70 de ani a rămas captivă între ușile unui autobuz Tursib, iar când acestea s-au deschis, șoferul fiind alertat de către ceilalți pasageri, bătrâna a căzut pe carosabil. Și în acel caz s-a demarat o anchetă internă, în timpul căreia s-a descoperit că vehiculul făcea parte dintr-o flotă veche care nu era dotată cu senzori de protecție.

Potrivit unei postări pe Facebook, zilnic circulă în medie cu autobuzele Tursib peste 100.000 de persoane.