Povestea de film a medicului Teleki care a lucrat până în ultima zi a vieții, când a făcut infarct VIDEO

Cunoscut în întreaga țară drept unul dintre cei mai buni medici „de piele”, doctorul dermato-venerolog Samoil E. Teleki sau simplu Dr. Teleki a murit duminică, 12 martie, în Râmnicu Vâlcea, oraș în care se naturalizase.

La vârsta de 72 de ani a suferit un infarct, în somn. A muncit până în ultima zi și urma să mai vadă pacienți chiar și duminica, având o serie de consultații programate la cabinetul său privat.

Ardelean de origine, dr. Samoil Teleki s-a născut în Aiud, unde familia sa a ajuns în 1949 cu domiciliu forțat, strămutată ca mulți alți evrei. A mers la facultate la Cluj – Napoca, iar în Oltenia a fost repartizat pentru a-și face specializarea, la București și Craiova. S-a însurat cu o olteancă get-beget, iar din 1985 locuia în Râmnicu Vâlcea.

Într-o emisiune - portret marca TVR, din urmă cu mai mulți ani, a unui realizator TV de origine vâlceană - Diana Deleanu, dr. Teleki și-a povestit întreaga viață: „Am fost primul în țară care a reușit să ajungă de la un Liceu Agricol la Facultatea de Medicină”.

Cum a ajuns familia Herskovits să fie confundată cu nobilii Teleky

Asemănarea numelui de familie cu al celebrilor nobili maghiari Teleky nu este întâmplătoare, dar nu există nicio legătură de rudenie, avea să povestească despre istoria familiei dr. Samoil Teleki, în urmă cu mai bine de un deceniu, Mihai Eisikovits, din Baia Mare, pentru „Acum.TV”.

Totul a pornit de la bunicul patern al acestuia, după care a și fost botezat, Samoilă Teleki. Pe vremea când locuia în comuna Jucu - Cluj, la începutul secolului al XX-lea, supărat din pricina unor probleme cu hotarul proprietăților sale care se învecinau cu cele ale grofului Teleky, a ajuns până la Budapesta ca să-și schimbe numele de familie din Herskovits în Teleki.

Mai apoi, în 1920, s-a mutat în Gherla împreună cu familia, unde a ridicat o brutărie, a avut o fermă de vite și porci de rasă, pe care le exporta la Viena și Praga și a ajuns președintele comunității evreiești.

În 1932, a cumpărat izvoarele minerale tămăduitoare în afecțiuni gastrice din Stoiceni – Maramureș, precum și terenurile aferente pe care, după Revoluție, avea să le revendice nepotul său, dr. Samoil Teleki.

Din păcate, prigoana evreilor nu a ocolit familia Teleki. În 1940, bătrânul moșier a fost deportat alături de fiii săi pe frontul din Ucraina, iar în 1944, deposedat de bunuri, a ajuns cu soția și fiicele sale în ghetoul din Gherla. Aici a fost crunt torturat pentru a spune unde a ascuns aurul, iar apoi deportat în lagărul de concentrare de la Auschwitz unde a și murit imediat ce a ajuns.

Din moșier, salahor

Unul dintre fiii bătrânului Teleki, Eugen, tatăl medicului vâlcean, a mers pe urmele părintelui, dar ambii săi copii au preferat Medicina. Microbul s-a transmis în familie chiar de la el, pentru că la rându-i a făcut un an de Medicină la Viena, înainte să se reprofileze pe afaceri, deși părintele său i-a atras atenția că va regreta întreaga viață această decizie. Lucru care avea să se întâmple după venirea comuniștilor la putere, când familiei Teleki i s-a confiscat toată averea și a fost strămutată, iar tatăl, dintr-un prosper om de afaceri, a ajuns salahor.

„În ´57 a avut loc ultima epurare a fostei intelectualități moșierești, burgheze... toți cei cu stare, comercianți, toate afacerile au fost desființate, chiar și ale celor cu magazine de aur... tatăl meu a ajuns salahor. Atunci am avut un șoc extraordinar”, avea să povestească dr. Samoil Teleki, pentru TVR.

„N-am fost făcut pionier pentru că tata fusese moșier”

Cu toate acestea, avea să mai recunoască medicul, a avut parte de o copilărie minunată, dar în subconștient a realizat că mai este vorba și despre altceva care a început să-și facă simțită prezența în timpul școlii: „N-am fost făcut pionier, eu și alți câțiva care rămăseseră repetenți, pentru că tata fusese moșier”.

Și chiar dacă, potrivit propriilor mărturii, nu prea s-a împăcat bine cu cartea, a reușit ca de la un liceu agricol, profilul Contabilitate, să intre la Medicină.

Evreul ardelean a găsit în Oltenia „mai multe nume biblice decât în Haifa”

Când a ajuns la specializare în Oltenia s-a adaptat foarte ușor, „ca toți evreii”: „Când am ajuns în Oltenia eram cam bleg, dar văzându-i (pe localnici) cum se mișcă, cum lucrează, cum fug dintr-o parte în alta, cum rezolvă o problemă, am început să mă adaptez. Am început să mănânc mai repede, să gândesc mai repede, să vorbesc mai repede...”.

Aici a descoperit, cu uimire, legătura zonei cu Biblia: „Zona Olteniei în care a fost cantonată una dintre legiunile romane a lăsat ceva urme... dacă consultăm numele multor olteni, vedem că sunt biblice. Instinctiv m-am atașat de ei, fără să-mi dau seama (inițial) de acest aspect. Sunt Moise cu grămada, David, Davidescu, Moisescu... Adam, Simion, Solomon, Avram – toate nume evreiești, biblice. O să găsim mai multe nume evreiești biblice pure în cartea de telefon a Craiovei decât în Haifa. Evreii, între timp, și-au schimbat foarte mult numele...”.

Propus ca „cetățean de onoare”

Tot în Oltenia și-a cunoscut jumătatea, cu care s-a însurat în 1982, iar copiii, doi băieți, au apărut în anii imediat următori.

Cu o lună înainte de Revoluție, dr. Samoil Teleki a emigrat cu întreaga familie - tatăl său, Eugen, fiind singurul evreu get-beget - în Israel. Un an mai târziu s-a întors însă, cu gândul să recupereze averea familiei confiscată de comuniști. Au urmat zeci de ani și mulți bani pierduți prin procese în justiție pentru redarea proprietății.

După întoarcerea din Israel și-a ridicat casa în care mai târziu avea să aibă și cabinet medical, deși a mai avut unul chiar în centrul orașului, în apartamentul în care a locuit până să plece din țară și pe care l-a recuperat în anii 2000.

Dr. Samoil Teleki era cunoscut ca un profesionist desăvârșit care a reușit deseori să facă adevărate minuni pentru pacienții săi care veneau la Vâlcea din întreaga țară.

„Îl consider patriot nu pe cel care vorbește despre vreo mină din Roșia Montană..., ci pe cel care cumpără doar de la țărani... De ce nu ajutăm țărănimea română să vândă mai bine? Piața este sfântă!... Mai ales în Policlinică scriu rețete mai mult cu medicamente românești, ca să mențin fabricile românești. Sunt suferind când dispare un medicament românesc de pe piață... În timp ce alții scriu rețete de sute de lei, eu prefer să scriu de doar zeci de lei.... Țara asta este atât de bogată, dar din păcate atât greu guvernabilă, atât de greu asimilabilă la UE, atât de multe s-au făcut irațional sau ilogic încât nu se mai poate prevedea viitorul acestei țări”, mai spunea dr. Samoil Teleki.

Știrea despre moartea doctorului Teleki a îndurerat întreaga comunitate din Vâlcea. Înmormântarea sa va avea loc marți, 14 martie, la orele prânzului, la Cimitirul Evreiesc din Râmnicu Vâlcea.

Mai mulți vâlceni propun ca strada pe care se află casa și cabinetul său medical să-i poarte numele, iar post-mortem să fie făcut „Cetățean de Onoare”, ca o reparație morală pentru tot ce a făcut de-a lungul a aproximativ patru decenii pentru acest oraș.