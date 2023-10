Bătrân desfigurat de un urs intrat în grădină, la Horezu. Victima a fost preluată de elicopterul SMURD

Incidentul s-a petrecut miercuri după-amiaza, 4 octombrie 2023, în satul Urșani din Horezu (Vâlcea). Un localnic a ajuns în stare gravă la Spitalul Orășenesc Horezu, pentru salvarea victimei fiind cerut sprijin aerian de la elicopterul SMURD.

„Urs observat în localitatea Horezu, sat Urșani. A fost transmis mesaj RO-ALERT. O ambulanță SMURD din cadrul Secției de Pompieri Govora se deplasează în zonă”, a transmis purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență (ISU) Vâlcea, pentru ca la scurt timp să confirme doar că există o victimă care a fost preluată de un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță Vâlcea.

Victima este un bătrân de 87 de ani din Urșani care a dat nas în nas cu fiara sălbatică în timp ce era în grădină. Animalul sălbatic l-a atacat și desfigurat.

Autoritățile au solicitat sprijin aerian. Până la venirea elicopterului SMURD, victima a fost transportată la Spitalul Horezu.

Reprezentanții Jandarmeriei Vâlcea au precizat în legătură cu acest caz că până la sosirea salvatorilor în zonă, animalul a fugit în pădure.

„Astăzi (4 octombrie - n.red.), în urma unui apel la numărul unic de urgentă 112, jandarmii vâlceni au fost solicitați sa intervină in localitatea Urșani, Horezu pentru îndepărtarea unui urs care a atacat o persoana in vârsta de 80 de ani, provocându-i răni în zona feței! În scurt timp, la fața locului s-au deplasat două echipaje de Jandarmerie, o ambulanță și paznicul de vânătoare. Bărbatului i-au fost acordate îngrijiri medicale la fața locului, ulterior fiind transportat la Spitalul Horezu. Până la sosirea forțelor de ordine, animalul sălbatic intrase în pădure, fapt pentru care, jandarmii au continuat să patruleze în zonă, folosind semnalele acustice și luminoase pentru a se asigura că pericolul a trecut. De asemenea, au fost anunțate autoritățile și agențiile cu atribuții in domeniu”, a comunicat Jandarmeria.

În ultimii ani, urșii fac ravagii atât în zonele montane ale Carpaților Meridionali, de-o parte și de alta a Văii Oltului, dar și în zonele deluroase și de câmpie.

În județul Vâlcea, exemplarele de urs carpatin au atacat în nenumărate rânduri animalele domestice din zona Țării Loviștei, dar și din Oltenia de sub Munte. Ursul a ajuns până în reședința de județ, Râmnicu Vâlcea, și a trecut chiar mai departe de acest oraș aflat la 20 de kilometri depărtare de poalele munților.