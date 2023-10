Britanic fascinat de „bijuteria ascunsă a Europei” și un drum-simbol: „Visul oricărui vlogger” VIDEO

Un englez din Oxford, a poposit și în România câteva zile, ocazie cu care a realizat o serie de vlogguri pentru canalul său de YouTube, în care a mărturisit motivul pentru care s-a îndrăgostit de România.

Vloggerul britanic a dedicat României cinci filmări (VEZI VIDEO) pe care le-a postat pe contul de YouTube „From the Ash” în care destăinuit cât de a fost de fascinat de România, de „cea mai grozavă șosea din lume”, pe care a catalogat-o drept „o minune de privit - o ispravă inginerească, unul dintre cele mai vizitate repere ale României”, și a comparat peisajele de la Bâlea Lac cu cele din Elveția. S-a arătat uimit să afle că România găzduiește 60% din urșii sălbatici ai Europei și a cutreierat zile la rând orașul pe care l-a denumit „bijuteria ascunsă a Europei”, care l-a dus cu gândul la Bavaria.

Toate cele cinci vlogguri reprezintă cele mai recente dintre postări lui Ash, un dornic să călătorească prin toată lumea.

„O parte frumoasă a lumii, cu clădiri vechi cum nu găsești nicăieri în UK”

Cel dintâi vlogg din această serie cuprinde primele impresii la sosirea în România, alături de familie și prieteni, legate de cazarea într-o cabană din bușteni din apropierea Sibiului, într-un complex turistic de cinci margarete de la Orlat, care l-a uluit de-a dreptul. „Nu seamănă cu nimic din ceea ce am văzut / pe unde am stat până acum”, a menționat britanicul adăugând că deși sunt rustice au „un farmec adevărat” și sunt „foarte, foarte frumoase”.

Cu această ocazie, Ash a menționat și motivul care a stat în spatele venirii în România – botezul fiicei celor mai buni prieteni, mama copilei fiind româncă. Eveniment la care britanicul și partenera sa au fost desemnați nași pentru creștinarea copilei în biserica de la Orlat. „M-am îndreptat într-o altă țară nouă – însorita Românie - pentru a petrece timp cu câțiva prieteni apropiați și cu familiile lor, înainte de botezul micuței Billie. Ne-am stabilit lângă frumosul Sibiu, în mediul rural românesc, într-un hotel cu două piscine, cu bar bine aprovizionat... și o trambulină. Rețeta pentru dezastru, în special pentru problemele mele de spate (distracția nu a fost lipsită de accidentări – n.red.). Acesta este primul dintre cele cinci vlogg-uri din România, așa că rămâneți pe fază pentru restul”, și-a invitat Ash urmăritorii.

Al doilea vlogg a fost dedicat botezului, petrecerii de după și mutării în Sibiu, prin Airbnb, într-o nouă unitate de cazare din mijlocul orașului, în zona istorică.

„Un oraș frumos, o parte frumoasă a lumii în care nu ne-am fi imaginat că vom ajunge... cu clădiri vechi cum nu găsești nicăieri în UK, care îmi amintesc puțin de Bavaria, în Germania... Acesta este visul oricărui vlogger”, a mai recunoscut Ash în timp ce se plimba fascinat prin Piața Mare din Sibiu.

Din explorarea Sibiului nu a lipsit un alt simbol al orașului – Podul Minciunilor. Iar aventura a continuat pe la standurile de suveniruri și pe străzile din centru, ocazie cu care acest vlogger britanic a remarcat din nou influențele germanice din arhitectura locală: „Nu găsești nimic din ceea ce este aici nicăieri în UK”. A urmat apoi vânătoare de delicii și gusturi locale, din care nu au lipsit micii, ori mâncarea în bol de pâine.

„Transfăgărășanul este o minune de privit - o ispravă inginerească”

Al treilea vlogg este dedicat unuia dintre cele mai frumoase drumuri montane din lume: „Jeremy Clarkson (pe vremea când prezenta „Top Gear”) a numit odată Transfăgărășanul „cel mai grozav / uimitor drum pe care am condus... din lume / pe care l-am văzut vreodată”. Avea dreptate? Cum stăteam cu prietenii în Sibiu, în apropiere, trebuia să mergem să aruncăm o privire. Și dați-mi voie să spun că... fie cu telecabină, fie cu mașina, Transfăgărășanul este o minune de privit - o ispravă inginerească, unul dintre cele mai vizitate repere ale României, frumusețe creată de om, în cea mai bună formă. Merită vizitat, iar videoclipul vorbește de la sine. Dar... aduceți cu voi și o haină. Sfat crucial!”. Recomandarea se referă la faptul că pe munte întotdeauna temperatura este mai scăzută decât în restul zonelor.

Peisajul de la Bâlea Lac l-a făcut pe Ash să compare locul cu cele din Elveția. „Sincer, ce locuri uimitoare în lume!”, a mai spus vloggerul recunoscând că țări precum Albania și România nu ar fi fost niciodată pe lista lui de călătorii, dar i-au întrecut orice închipuire.

„Explorați Sibiul – bijuteria ascunsă a Europei, care trebuie neapărat vizitată”

„Știați că România găzduiește 60% din urșii sălbatici din Europa? Nici eu. Dar când mi s-a spus acest lucru chiar înainte de a ateriza în România, am fost disperat să văd unul... și ghici ce am făcut. România - și în special Sibiul, în care am petrecut mult timp - este un loc frumos, istoric, de neratat, iar dacă vrei să vezi urși, nu vrei să ratezi acest loc”, a recunoscut Ash în descrierea celui de-al patrulea vlogg. Doar că, în loc să vadă urșii de pe Transfăgărășan Sibiu, a preferat să-i admire pe cei de la Grădina Zoologică din Dumbrava Sibiului.

La Muzeul Astra, Ioana le-a povestit prietenilor săi despre casele vechi aduse la un loc din toate colțurile țării, iar aceștia s-au arătat încântați de faptul că le pot vizita pentru a experimenta viața de odinioară, asistând și la atelierele pe care meșterii populari le țin aici. În locul destinat tradiției românești au degustat și renumitele sarmale cu mămăligă și smântână, iar toate experiențele i-au făcut s- uite de trecerea timpului, fiind la un pas să rămână încuiați în incinta muzeului în aer liber.

„Sibiul, fostă Capitală Culturală Europeană, este locul în care a crescut buna noastră prietenă Ioana, așa că de ani de zile suntem dornici să-l vizităm și să-l explorăm. Dacă nu ați văzut celelalte vlogguri ale mele din România, poate începeți de acum (aceasta este ultima parte din cele cinci). Am petrecut explorând și luându-ne la revedere de la încă o călătorie frumoasă”, a mai explicat Ash.

De altfel, ultima filmare dedicată țării noastre, l-a determinat pe acest vlogger străin să recomande România destinație turistică: „Explorați Sibiul – bijuteria ascunsă a Europei, care trebuie neapărat vizitată!”.