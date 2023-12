Româncă aleasă președinte al unui for UEFA. Diana Pirciu: „Vreau să conving specialiștii din sport să nu se oprească din învățat“

Absolventă cum laude a unei prestigioase universităţi americane, Diana Pirciu, originară din Piteşti, face carieră la vârf în lumea fotbalului. Tânăra lucrează de nouă ani la FRF în funcţii de top, iar în această lună a fost aleasă președintele Academiei absolvenţilor de cursuri UEFA.

Românca Diana Pirciu a fost aleasă în această lună în președintele Comitetului Director al Academiei absolvenţilor de cursuri UEFA. Din Comitetul Director mai fac parte șase tineri cu cariere de top, dintre care trei sunt femei.

Originară din Piteşti şi absolventă magna cum laude a McNeese State University (Louisiana, Statele Unite ale Americii) în Comunicare şi Marketing Sportiv, cu master în Psihologie Educaţională, Diana Pirciu lucrează de nouă ani la Federaţia Română de Fotbal, unde a ocupat funcţii importante şi unde este în prezent manager Programe Educaționale.

Tânăra este deţinătoare a unui certificat UEFA de Football Management, certificat obţinut la Universitatea din Lausanne în 2018, iar din decembrie 2020 face parte din Comitetul Director al Academiei absolvenților de cursuri UEFA.

Ca președinte al board-ului Academiei absolvenților de cursuri UEFA, Diana va lucra cu cei șase colegi din board pentru a menține interesul crescut pentru educație în rândul absolvenților cursurilor.

”Totodată, ne dorim să creștem apetitul pentru educație la nivel mondial, atât pentru cei care își doresc să lucreze în sport, cât și pentru cei care deja o fac. Obiectivul meu este să conving specialiștii din sport să nu se oprească din învățat, mai ales că domeniul în care activăm este foarte dinamic, iar noi trebuie să venim întodeauna cu soluții inovative atât pentru sportivi, cât și pentru fanii sportului. Pentru asta pregătim proiecte precum infințarea comunităților locale de absolvenți ai cursurilor UEFA, programe de mentorship, facilitarea job-urilor în sport și promovarea specialiștilor”, spune Diana Pirciu.

Peste 100 de români, absolvenți ai Academiei UEFA

România are peste 100 de specialiști care au absolvit unul sau chiar mai multe programe educaționale ale UEFA Academy.

„Am norocul să fiu înconjurată de oameni care au finalizat cursurile cu note maxime, dar care și aplică în proiectele de zi cu zi metodologia, studiile de caz și teoria învățate. Românii care merg la astfel de cursuri sunt oameni ambițioși, curioși, și gata să pună umărul la treabă. Un curs sau un program educațional va răspunde la întrebările pe care ni le punem noi înșine, iar educația trebuie privită ca un partener în călătoria profesională pentru a reuși să obținem cele mai bune rezultate în urma ei”, precizează Diana Pirciu.

Educația sportivă internațională are un rol important. Iar tânăra româncă aflată în conducerea unui for important al UEFA este implicată în dezvoltarea educației sportive, inclusiv în centrele de copii și juniori din România.

„Rolul în cadrul board-ului UEFA Academy mă ajută să am o vedere de ansamblu în ceea ce privește educația internațională. România este privită foarte bine în acest sens, mai ales după lansarea Academiei Naționale de Fotbal, unde în ultimii doi ani au absolvit peste 2000 de cursanți. Există un proiect de educație dedicat managerilor din centrele de copii și juniori, ca ei sa influențeze apoi întreg mediul pe care îl dezvoltă în club”, adaugă Diana Pirciu.

Dorința Dianei de a lucra în lumea fotbalului și nu în alt sport s-a născut în primul rând „pentru impactul social pe care fotbalul îl are în rândul oamenilor. În România, în cadrul unui studiu SROI (Social Return of Investment) din 2021, fotbalul aduce un beneficiu social de 808 milioane euro, care înseamnă aproximativ 1.150 EUR pe jucător. Fiecare persoană care practică fotbal contribuie la economii în ceea privește sistemul public de sănătate. Bineînțeles dorința s-a menținut pentru dinamism, muncă în echipă, spirit național și contribuția la ceva măreț. Am jucat tenis de performanță 20 de ani, prin urmare am nevoie de un mediu activ, de ,,antrenori” buni și de coechipieri performanți. Din fericire, toate acestea se întâmplă la FRF”.

Din ce în ce mai multe femei în fotbal

Diana Pirciu consideră că în curând nu vom mai vorbi despre majoritatea bărbaților în fotbal, cu atât mai mult cu cât fotbalul feminin capătă din ce în ce mai multă popularitate la nivel mondial, dar și în România. Iar în România, de fotbalul feminin se ocupă o femeie, Emma Bârsan.

„Nu este singurul domeniu în care o femeie conduce un departament, iar aici mă refer la Educație, Licențiere, Marketing, HR, Financiar, Operațiuni. În FRF suntem 33% femei, ceea ce nu mai este surprinzător. Am bucuria de a interacționa și cu alte sporturi în România și deseori la celălalt capăt al firului este o femeie. Consider că ceea ce contează cu adevărat este dorința de a face lucrurile bine, iar în rândul oamenilor profesioniști întrebarea este ,,Cum să lucrăm împreună pentru a aduce magie în acest proiect?”, indiferent de gen sau vârstă”, mai spune Diana Pirciu.

Diana a ajuns să studieze în SUA aplicând la 28 de universităţi, trecând peste patru examene de limba engleză şi participând la opt interviuri. Şi, după cum spune, nu a fost deloc uşor, dar nu a renunţat niciodată.

„A fost o motivaţie personală. Experienţa educaţională din SUA m-a făcut să îmi doresc să învăţ toată viaţa, pentru a mă dezvolta în funcţie de domeniile de activitate în care activez”, se destăinuie Diana.

A început colaborarea cu Federaţia Română de Fotbal în ianuarie 2015, când a vizat o poziţie de specialist în marketing. Studiile şi experienţa din străinătate au ajutat mult în acel moment – consideră tânăra. Astfel că a intrat la FRF când se forma cu o echipă nouă pe care o carcaterizează ca fiind plină de energie.